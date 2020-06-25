В Івано-Франківську рівень річки знизився на 1,5 метра, - Марцінків. ВIДЕО

Станом на ранок 25 червня рівень річки Бистриця знизився на півтора метра на Прикарпатті.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні тимчасові роботи плануються на дамбі села Бортники і Микитинці.

"Негода, на щастя, йде. Річка вже зменшилася майже на півтора метра в нашій Бистриці. Десь більше сходить Бистриця Солотвинська, менше - Бистриця Надвірнянська. Але йде падіння річки", - сказав Марцінків.

Мер Івано-Франківська закликав громадян, хто постраждав від повені, звернутися до органів самоврядування з актами, щодо завданих збитків.

"Вчора ми подали на допомогу державі. Очікуємо роз'яснення щодо відшкодування мешканцям. Прошу всіх, якщо є збитки, роздрукуйте фотографії, зробіть акт, що підтоплено гараж, підтоплений будинок. Нехай сусіди підпишуться. Потім буде виплачена компенсація", - зазначив Марцінків.

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