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В Івано-Франківську рівень річки знизився на 1,5 метра, - Марцінків. ВIДЕО

Станом на ранок 25 червня рівень річки Бистриця знизився на півтора метра на Прикарпатті.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні тимчасові роботи плануються на дамбі села Бортники і Микитинці.

"Негода, на щастя, йде. Річка вже зменшилася майже на півтора метра в нашій Бистриці. Десь більше сходить Бистриця Солотвинська, менше - Бистриця Надвірнянська. Але йде падіння річки", - сказав Марцінків.

Мер Івано-Франківська закликав громадян, хто постраждав від повені, звернутися до органів самоврядування з актами, щодо завданих збитків.

"Вчора ми подали на допомогу державі. Очікуємо роз'яснення щодо відшкодування мешканцям. Прошу всіх, якщо є збитки, роздрукуйте фотографії, зробіть акт, що підтоплено гараж, підтоплений будинок. Нехай сусіди підпишуться. Потім буде виплачена компенсація", - зазначив Марцінків.

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Автор: 

Івано-Франківськ (521) паводок (233) Івано-Франківська область (951) Марцінків Руслан (100)


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засуха?
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25.06.2020 10:54 Відповісти
не, указ ***********
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25.06.2020 11:08 Відповісти
Дамбы советские ещё рушатся. Это вам дэсоветизация в действии!
Велик Господь в своей справедливости!
Это вам за Донбасс, который вас спасал и дома вам когда-то восстанавливал, а вы его теперь расстреляли.
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25.06.2020 12:20 Відповісти
про цивилизацию, которую принесла ********* на территорию бывшей австро-венгерской империи ещё расскажи. Иван немытый.
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25.06.2020 12:57 Відповісти
 
 