Эпицентр паводка на Прикарпатье сместился, несколько сел подтоплены, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов отрезаны от сообщения.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эпицентр непогоды сегодня Петрилов. Там поднялся уровень воды в Днестре в районе Нижневского моста. Подтапливаются села Нижняя, Золотая Липа, Новоселка и Петрилов. Там есть часть домов, которые отрезаны от сообщения", - заявил Чернецкий.

По его словам, спасательные службы сегодня планируют доставку продуктов в Нижнев и Верховину. Сейчас определяют место посадки вертолета.

"Вчера было подтоплено село Мариямполь (Галицкий район. - Ред.) и соседние с ним. Сегодня затапливается село Дубовки и часть Галича остается еще под водой. Также, поднимается уровень воды в реке Ворона в Тысменице. Там возникла проблема еще в Подпечерах. Людей нужно перевозить. Вчера туда направили плавсредства. Пока серьезной угрозы нет", - добавил начальник управления ГСЧС области.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске уровень воды в Быстрице снизился на 1,5 метра.

Также читайте: Непогода на западе Украины: разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов, - ГСЧС