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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) ГСЧС (4842) Ивано-Франковская область (901)

Эпицентр паводка на Прикарпатье сместился, несколько сел подтоплены, - ГСЧС

Эпицентр паводка на Прикарпатье сместился, несколько сел подтоплены, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов отрезаны от сообщения.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эпицентр непогоды сегодня Петрилов. Там поднялся уровень воды в Днестре в районе Нижневского моста. Подтапливаются села Нижняя, Золотая Липа, Новоселка и Петрилов. Там есть часть домов, которые отрезаны от сообщения", - заявил Чернецкий.

По его словам, спасательные службы сегодня планируют доставку продуктов в Нижнев и Верховину. Сейчас определяют место посадки вертолета.

"Вчера было подтоплено село Мариямполь (Галицкий район. - Ред.) и соседние с ним. Сегодня затапливается село Дубовки и часть Галича остается еще под водой. Также, поднимается уровень воды в реке Ворона в Тысменице. Там возникла проблема еще в Подпечерах. Людей нужно перевозить. Вчера туда направили плавсредства. Пока серьезной угрозы нет", - добавил начальник управления ГСЧС области.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске уровень воды в Быстрице снизился на 1,5 метра.

Также читайте: Непогода на западе Украины: разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов, - ГСЧС

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Больше леса вырубайте идиоты будете жить как герои фильма Водный мир
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25.06.2020 12:45 Ответить
Так это чо получается: зеленских за год вырубил леса больше, чем Порошенко за 5 лет?
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25.06.2020 12:54 Ответить
идиота в зеркале увидишь совок
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25.06.2020 13:30 Ответить
якщо дощ пада місяць через день, а наостанок 4 доби підряд, то жоден ліс тої води не втримає...
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25.06.2020 12:49 Ответить
Над Україною, західною частиною особливо, тривалий час розташовувалась циклонічна депресія, яку підпирали з усіх боків осередки високого атмосферного тиску. Тому опади залишались, крутились на місці, з періодичним припиненням. Гори - особливі метеоумови, насичене вологою повітря додатково стимулювало випадання дощів. - Наталка Діденко, синоптик https://novynarnia.com/2020/06/24/didenko-pavodok/amp/?__twitter_impression=true
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25.06.2020 12:56 Ответить
 
 