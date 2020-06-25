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Николаевский бронетанковый завод передал военнослужащим более 10 восстановленных БРДМ. ФОТО

ГП "Николаевский бронетанковый завод" передало Министерству обороны Украины партию из более десяти единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Это уже третья партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе в рамках нынешнего государственного оборонного заказа.

"В течение 2019 года в рамках гособоронзаказа на "Николаевском бронетанковом заводе" отремонтировали и модернизировали около ста единиц бронетанковой техники, сообщили на предприятии", - сказано в сообщении.

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"Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующееся на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил Украины.

Николаевский бронетанковый завод передал военнослужащим более 10 восстановленных БРДМ 01
Николаевский бронетанковый завод передал военнослужащим более 10 восстановленных БРДМ 02
Николаевский бронетанковый завод передал военнослужащим более 10 восстановленных БРДМ 03

Автор: 

оборона (5212) Укроборонпром (1238) техника (1736)


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Топ комментарии
+4
Тупо коробка со слабой противоминной защитой, броней как на Кугуаре, и хреновом обзоре. Если стоит еще и совковый (расейский) двигатель - то вообще атас.
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25.06.2020 16:09
+3
50- е годы прошлого века. А где Коаки, Варты....... Позорище.Покрасили в миксель и отчитались..
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25.06.2020 16:09
+3
Там поболе, чем покраска. Новые колеса, радиостанции и доп. люк сбоку. Плюс восстановление всех узлов. Всяко лучше, чем на ЗИЛах да газонах бортовых.
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25.06.2020 16:29
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"более 10" - это сколько, 11, 28, 31? Или со счету сбились, только до 10 считать умеют?
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25.06.2020 16:01 Ответить
это 5, вишь на картинке
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25.06.2020 16:22 Ответить
А зачем шпионам облегчать работу?
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25.06.2020 16:26 Ответить
За пол-года всего 15!
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25.06.2020 16:41 Ответить
А откуда Вы узнали? Из статьи вроде не видно. Сказано, что только, что в третей партии более десяти.
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25.06.2020 17:12 Ответить
"Оттуда..."
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25.06.2020 17:14 Ответить
А где эта "ТАМА"?
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25.06.2020 17:29 Ответить
"Эта рука - откуда надо рука...."
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25.06.2020 18:24 Ответить
Добрая надежная техника , а не то что всякие "Бумеранги". Эх, в молодости катался на таких.
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25.06.2020 16:03 Ответить
Тупо коробка со слабой противоминной защитой, броней как на Кугуаре, и хреновом обзоре. Если стоит еще и совковый (расейский) двигатель - то вообще атас.
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25.06.2020 16:09 Ответить
Олександр , на бардаке противоминной защиты нет и не было от слова совсем , плюс в ентой коробке один - пулеметная спарка
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25.06.2020 18:49 Ответить
50- е годы прошлого века. А где Коаки, Варты....... Позорище.Покрасили в миксель и отчитались..
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25.06.2020 16:09 Ответить
Там поболе, чем покраска. Новые колеса, радиостанции и доп. люк сбоку. Плюс восстановление всех узлов. Всяко лучше, чем на ЗИЛах да газонах бортовых.
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25.06.2020 16:29 Ответить
А як там новий контракт Укроборонпромторгу з М'янмою - виконується?
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25.06.2020 16:16 Ответить
Таке і на тракторній бригаді можна ремонтувати.
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25.06.2020 16:23 Ответить
ХЗ, чем думают люди когда пишут "старьё, где то, где се"... А где ваше бабло- кидайте и требуйте. Какой бы козырной ******* не был Зеленский, он своими бабками ничего не проспонсирует, да их и не хватит, но значит где то нужно взять? Где? Алигаторы вот просто в очереди стоят расщедриться? Или половина населения согласятся полинять на своем благополучии? Держи карман шире- вой поднимется, словно не на бутылку, на баллон пропановый натягивают... У слуг также ручонки коротки почикать бобров, они с населения только горазды. Так что радуйтесь и тому что дают и кланяйтесь тем, кто делает а не трындит.
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25.06.2020 16:28 Ответить
Тухлые отмазки лепишь ручному клоуну Каломойского, тебе не заплатят
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25.06.2020 17:14 Ответить
Васек, есть одна проблема... И она- твоя. Мозгов маловато...
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25.06.2020 20:05 Ответить
Виявляється армія могла отримувати техніку з заводів, а не з Петра Олексійовича. Гетьман був п"ятим колесом у возі, коли передавалося озброєння?
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25.06.2020 16:29 Ответить
а ну ка пшло на паРаша.сру, быдло кацапское...
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25.06.2020 16:51 Ответить
Гетьман, вельмишановний пане, як Головнокомандувач робив свою справу. Він підіймав моральний дух війська та демонстрував підтримку та надію на ЗСУ народу України. Чи може ви думаєте, що з 2014 року ЗСУ отримувало техніку від арахамій з бубочками? Та ж сама миколаївська майстерня видавала "на гора" щонайменше 5 одиниць техніки щомісяця. А зараз під керівництвом відшибленого колишнього командира дисбату, звільненого з "Дікергоф Україна" за його оборудки з паливом (а що він робив за часи командування миколаївським ремполком...) майстерня зробила 15 одиниць за півроку! Та ще й "добрі поради" УОПа. Та МОУ. Та відповідного комітету ВР. Борги перед бюджетами різного рівня 22 млн. грн. вже 5-й місяць поспіль. Розкрадання майна через порізку в металобрухт без обліку. Розкрадання необлікованого майна відділу зберігання війскової техніки через реалізацію приватним подставним фірмочкам із повторною закупівлєю по цінам в десятки разів більше...
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25.06.2020 17:13 Ответить
Хватит латать этот металлолом 70-Х!! Где наши новые БТРы-3е и БТР-4. Или у зели и его преспешников мозгов и денег не хватает на новые бтры!!
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25.06.2020 18:57 Ответить
У зебилов нет не только мозгов, но и денег на все это, ведь нужно же хозяину бене ущерб за Приватбанк отдавать, да и затраты на выборы клоуна нужно отбивать.
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25.06.2020 22:51 Ответить
 
 