Николаевский бронетанковый завод передал военнослужащим более 10 восстановленных БРДМ. ФОТО
ГП "Николаевский бронетанковый завод" передало Министерству обороны Украины партию из более десяти единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Это уже третья партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе в рамках нынешнего государственного оборонного заказа.
"В течение 2019 года в рамках гособоронзаказа на "Николаевском бронетанковом заводе" отремонтировали и модернизировали около ста единиц бронетанковой техники, сообщили на предприятии", - сказано в сообщении.
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"Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующееся на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил Украины.
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