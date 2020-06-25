Миколаївський бронетанковий завод передав військовослужбовцям понад 10 відновлених БРДМ. ФОТО
ДП "Миколаївський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України партію з понад десяти одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з поліпшеними характеристиками БРДМ-2Л1.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Це вже третя партія техніки, яка пройшла капітальний ремонт та покращення характеристик на Миколаївському бронетанковому заводі в рамках цьогорічного державного оборонного замовлення.
"Протягом 2019 року в рамках ДОЗ на "Миколаївському бронетанковому заводі" відремонтували та модернізували біля ста одиниць бронетанкової техніки, повідомили на підприємстві", - сказано в повідомленні.
"Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.
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