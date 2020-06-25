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Миколаївський бронетанковий завод передав військовослужбовцям понад 10 відновлених БРДМ. ФОТО

ДП "Миколаївський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України партію з понад десяти одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з поліпшеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Це вже третя партія техніки, яка пройшла капітальний ремонт та покращення характеристик на Миколаївському бронетанковому заводі в рамках цьогорічного державного оборонного замовлення.

"Протягом 2019 року в рамках ДОЗ на "Миколаївському бронетанковому заводі" відремонтували та модернізували біля ста одиниць бронетанкової техніки, повідомили на підприємстві", - сказано в повідомленні.

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"Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.

Миколаївський бронетанковий завод передав військовослужбовцям понад 10 відновлених БРДМ 01
Миколаївський бронетанковий завод передав військовослужбовцям понад 10 відновлених БРДМ 02
Миколаївський бронетанковий завод передав військовослужбовцям понад 10 відновлених БРДМ 03

Автор: 

оборона (4789) Укроборонпром (1732) техніка (1826)


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Топ коментарі
+4
Тупо коробка со слабой противоминной защитой, броней как на Кугуаре, и хреновом обзоре. Если стоит еще и совковый (расейский) двигатель - то вообще атас.
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25.06.2020 16:09
+3
50- е годы прошлого века. А где Коаки, Варты....... Позорище.Покрасили в миксель и отчитались..
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25.06.2020 16:09
+3
Там поболе, чем покраска. Новые колеса, радиостанции и доп. люк сбоку. Плюс восстановление всех узлов. Всяко лучше, чем на ЗИЛах да газонах бортовых.
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25.06.2020 16:29
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"более 10" - это сколько, 11, 28, 31? Или со счету сбились, только до 10 считать умеют?
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25.06.2020 16:01 Відповісти
это 5, вишь на картинке
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25.06.2020 16:22 Відповісти
А зачем шпионам облегчать работу?
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25.06.2020 16:26 Відповісти
За пол-года всего 15!
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25.06.2020 16:41 Відповісти
А откуда Вы узнали? Из статьи вроде не видно. Сказано, что только, что в третей партии более десяти.
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25.06.2020 17:12 Відповісти
"Оттуда..."
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25.06.2020 17:14 Відповісти
А где эта "ТАМА"?
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25.06.2020 17:29 Відповісти
"Эта рука - откуда надо рука...."
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25.06.2020 18:24 Відповісти
Добрая надежная техника , а не то что всякие "Бумеранги". Эх, в молодости катался на таких.
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25.06.2020 16:03 Відповісти
Тупо коробка со слабой противоминной защитой, броней как на Кугуаре, и хреновом обзоре. Если стоит еще и совковый (расейский) двигатель - то вообще атас.
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25.06.2020 16:09 Відповісти
Олександр , на бардаке противоминной защиты нет и не было от слова совсем , плюс в ентой коробке один - пулеметная спарка
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25.06.2020 18:49 Відповісти
50- е годы прошлого века. А где Коаки, Варты....... Позорище.Покрасили в миксель и отчитались..
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25.06.2020 16:09 Відповісти
Там поболе, чем покраска. Новые колеса, радиостанции и доп. люк сбоку. Плюс восстановление всех узлов. Всяко лучше, чем на ЗИЛах да газонах бортовых.
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25.06.2020 16:29 Відповісти
А як там новий контракт Укроборонпромторгу з М'янмою - виконується?
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25.06.2020 16:16 Відповісти
Таке і на тракторній бригаді можна ремонтувати.
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25.06.2020 16:23 Відповісти
ХЗ, чем думают люди когда пишут "старьё, где то, где се"... А где ваше бабло- кидайте и требуйте. Какой бы козырной ******* не был Зеленский, он своими бабками ничего не проспонсирует, да их и не хватит, но значит где то нужно взять? Где? Алигаторы вот просто в очереди стоят расщедриться? Или половина населения согласятся полинять на своем благополучии? Держи карман шире- вой поднимется, словно не на бутылку, на баллон пропановый натягивают... У слуг также ручонки коротки почикать бобров, они с населения только горазды. Так что радуйтесь и тому что дают и кланяйтесь тем, кто делает а не трындит.
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25.06.2020 16:28 Відповісти
Тухлые отмазки лепишь ручному клоуну Каломойского, тебе не заплатят
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25.06.2020 17:14 Відповісти
Васек, есть одна проблема... И она- твоя. Мозгов маловато...
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25.06.2020 20:05 Відповісти
Виявляється армія могла отримувати техніку з заводів, а не з Петра Олексійовича. Гетьман був п"ятим колесом у возі, коли передавалося озброєння?
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25.06.2020 16:29 Відповісти
а ну ка пшло на паРаша.сру, быдло кацапское...
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25.06.2020 16:51 Відповісти
Гетьман, вельмишановний пане, як Головнокомандувач робив свою справу. Він підіймав моральний дух війська та демонстрував підтримку та надію на ЗСУ народу України. Чи може ви думаєте, що з 2014 року ЗСУ отримувало техніку від арахамій з бубочками? Та ж сама миколаївська майстерня видавала "на гора" щонайменше 5 одиниць техніки щомісяця. А зараз під керівництвом відшибленого колишнього командира дисбату, звільненого з "Дікергоф Україна" за його оборудки з паливом (а що він робив за часи командування миколаївським ремполком...) майстерня зробила 15 одиниць за півроку! Та ще й "добрі поради" УОПа. Та МОУ. Та відповідного комітету ВР. Борги перед бюджетами різного рівня 22 млн. грн. вже 5-й місяць поспіль. Розкрадання майна через порізку в металобрухт без обліку. Розкрадання необлікованого майна відділу зберігання війскової техніки через реалізацію приватним подставним фірмочкам із повторною закупівлєю по цінам в десятки разів більше...
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25.06.2020 17:13 Відповісти
Хватит латать этот металлолом 70-Х!! Где наши новые БТРы-3е и БТР-4. Или у зели и его преспешников мозгов и денег не хватает на новые бтры!!
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25.06.2020 18:57 Відповісти
У зебилов нет не только мозгов, но и денег на все это, ведь нужно же хозяину бене ущерб за Приватбанк отдавать, да и затраты на выборы клоуна нужно отбивать.
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25.06.2020 22:51 Відповісти
 
 