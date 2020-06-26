Коронавирусом заразились 76 человек в психоневрологическом интернате на Хмельнитчине. ФОТО

Медики выявили вспышку коронавируса в Кривчицком психоневрологическом интернате, который находится в Дунаевецком районе Хмельницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Хмельницкой ОГА, в интернате инфицированы 76 человек.

Госпитализация пока что потребовалась только пяти заболевшим, их забрали в областную инфекционную больницу.

Устанавливаются причины столь крупной вспышки.

Из 90 сотрудников интерната сейчас работают только 26.

"Как руководитель специфического заведения старался максимально придерживаться всех карантинных норм. Но пандемия не заставила себя ждать, и на сегодня имеем на территории 76 подтвержденных случаев COVID-2019. Это большинство людей, которые находятся здесь. Дальше делаем тестирование. Состояние больных на данный момент удовлетворительное. Нет никаких карантинных нарушений. Находимся на обсервации. Есть проблемы по персоналу, они не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто покидают рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше. Завтра ожидаем еще 120 результатов тестов", - сообщил в Facebook директор интерната Юрий Шубарский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19. ФОТО