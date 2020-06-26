Коронавирусом заразились 76 человек в психоневрологическом интернате на Хмельнитчине. ФОТО
Медики выявили вспышку коронавируса в Кривчицком психоневрологическом интернате, который находится в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Хмельницкой ОГА, в интернате инфицированы 76 человек.
Госпитализация пока что потребовалась только пяти заболевшим, их забрали в областную инфекционную больницу.
Устанавливаются причины столь крупной вспышки.
Из 90 сотрудников интерната сейчас работают только 26.
"Как руководитель специфического заведения старался максимально придерживаться всех карантинных норм. Но пандемия не заставила себя ждать, и на сегодня имеем на территории 76 подтвержденных случаев COVID-2019. Это большинство людей, которые находятся здесь. Дальше делаем тестирование. Состояние больных на данный момент удовлетворительное. Нет никаких карантинных нарушений. Находимся на обсервации. Есть проблемы по персоналу, они не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто покидают рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше. Завтра ожидаем еще 120 результатов тестов", - сообщил в Facebook директор интерната Юрий Шубарский.
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а потом - о том что вирус "забирает" "неугодных"("кому-то")
Вот и "вирус - выдумка", тем кто говорит что... вирус - выдумка.
Щас к Ведьмаку схожу и куплю микстурку, кстати, 15 дублонов надо, подкинь.те?
А серед медиків в лікарнях, в інтернатах, психдиспансерах та гуртожитках хоч кожного дня ********. Таке враження, що кожного дня обирають кілька держ. закладів, тестують там усіх, у приблизно 20% сумнівними тестами "виявляють" вірус та вкидають ці показники в телевізор. Так і малюють "офіційну статистику".
А ще цікаво, що серед 15 чи 17 перехворівших депутатів не
те що жодного "загиблого", жодного на ШВЛ не поклали. І не сказав би, що там усі дуже здорові. Через надмірну любов до смачненького, мабуть, кожний другий має певні хронічні захворювання, що є сумною нормою для людей, старших 35-40 років.
Отакий смертоносний вірус.