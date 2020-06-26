Коронавірусом заразилися 76 осіб у психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині. ФОТО

Медики виявили спалах коронавірусу в Кривчицькому психоневрологічному інтернаті, який розташований у Дунаєвецькому районі Хмельницької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Хмельницької ОДА, в інтернаті інфіковані 76 осіб.

Госпіталізація поки що потрібна була тільки п'ятьом хворим, їх забрали в обласну інфекційну лікарню.

Встановлюються причини такого великого спалаху.

З 90 співробітників інтернату зараз працюють тільки 26.

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"Як керівник специфічного закладу намагався максимально дотримуватися всіх карантинних норм. Але пандемія не змусила себе чекати, і на сьогодні маємо на території 76 підтверджених випадків COVID-2019. Це більшість людей, які перебувають тут. Далі робимо тестування. Стан хворих на цей момент задовільний. Немає ніяких карантинних порушень. Перебуваємо на обсервації. Є проблеми з персоналу, вони не витримують емоційного навантаження і просто залишають робоче місце. Нас залишилося тільки 26 осіб, які згодні працювати і рухатися далі. Завтра очікуємо ще 120 результатів тестів", - повідомив у Facebook директор інтернату Юрій Шубарський.