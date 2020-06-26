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Коронавірусом заразилися 76 осіб у психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині. ФОТО
Медики виявили спалах коронавірусу в Кривчицькому психоневрологічному інтернаті, який розташований у Дунаєвецькому районі Хмельницької області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Хмельницької ОДА, в інтернаті інфіковані 76 осіб.
Госпіталізація поки що потрібна була тільки п'ятьом хворим, їх забрали в обласну інфекційну лікарню.
Встановлюються причини такого великого спалаху.
З 90 співробітників інтернату зараз працюють тільки 26.
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а потом - о том что вирус "забирает" "неугодных"("кому-то")
Вот и "вирус - выдумка", тем кто говорит что... вирус - выдумка.
Щас к Ведьмаку схожу и куплю микстурку, кстати, 15 дублонов надо, подкинь.те?
А серед медиків в лікарнях, в інтернатах, психдиспансерах та гуртожитках хоч кожного дня ********. Таке враження, що кожного дня обирають кілька держ. закладів, тестують там усіх, у приблизно 20% сумнівними тестами "виявляють" вірус та вкидають ці показники в телевізор. Так і малюють "офіційну статистику".
А ще цікаво, що серед 15 чи 17 перехворівших депутатів не
те що жодного "загиблого", жодного на ШВЛ не поклали. І не сказав би, що там усі дуже здорові. Через надмірну любов до смачненького, мабуть, кожний другий має певні хронічні захворювання, що є сумною нормою для людей, старших 35-40 років.
Отакий смертоносний вірус.