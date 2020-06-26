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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Коронавірусом заразилися 76 осіб у психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині. ФОТО

Медики виявили спалах коронавірусу в Кривчицькому психоневрологічному інтернаті, який розташований у Дунаєвецькому районі Хмельницької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Хмельницької ОДА, в інтернаті інфіковані 76 осіб.

Госпіталізація поки що потрібна була тільки п'ятьом хворим, їх забрали в обласну інфекційну лікарню.

Встановлюються причини такого великого спалаху.

З 90 співробітників інтернату зараз працюють тільки 26.

Також читайте: Спалах COVID-19 зафіксовано в психоневрологічному інтернаті на Черкащині: інфікована 21 особа

Коронавірусом заразилися 76 осіб у психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині 01

"Як керівник специфічного закладу намагався максимально дотримуватися всіх карантинних норм. Але пандемія не змусила себе чекати, і на сьогодні маємо на території 76 підтверджених випадків COVID-2019. Це більшість людей, які перебувають тут. Далі робимо тестування. Стан хворих на цей момент задовільний. Немає ніяких карантинних порушень. Перебуваємо на обсервації. Є проблеми з персоналу, вони не витримують емоційного навантаження і просто залишають робоче місце. Нас залишилося тільки 26 осіб, які згодні працювати і рухатися далі. Завтра очікуємо ще 120 результатів тестів", - повідомив у Facebook директор інтернату Юрій Шубарський.

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карантин (18172) Хмельниччина (914) інтернат (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Чомусь (і на щастя) не чути про спалахи коронавірусу серед офіціантів якогось ресторану, серед кур'єрів якоїсь служби доставки, серед продавців певного ринку чи супермаркету або ж робітників різного роду комунальних служб, що пропрацювали весь карантин без жодних масок.

А серед медиків в лікарнях, в інтернатах, психдиспансерах та гуртожитках хоч кожного дня ********. Таке враження, що кожного дня обирають кілька держ. закладів, тестують там усіх, у приблизно 20% сумнівними тестами "виявляють" вірус та вкидають ці показники в телевізор. Так і малюють "офіційну статистику".

А ще цікаво, що серед 15 чи 17 перехворівших депутатів не

те що жодного "загиблого", жодного на ШВЛ не поклали. І не сказав би, що там усі дуже здорові. Через надмірну любов до смачненького, мабуть, кожний другий має певні хронічні захворювання, що є сумною нормою для людей, старших 35-40 років.
Отакий смертоносний вірус.
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26.06.2020 12:20
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Пошасть.Отчего народ так безжалостен к ближним?
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26.06.2020 11:58 Відповісти
кстати, ты бы осознал что значит "ближний". сначала
а потом - о том что вирус "забирает" "неугодных"("кому-то")
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26.06.2020 12:03 Відповісти
Зебільна влада скасувала медичну реформу.
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26.06.2020 12:22 Відповісти
Попив кави без маски - і на тобі!
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26.06.2020 12:00 Відповісти
Кринжово.
Вот и "вирус - выдумка", тем кто говорит что... вирус - выдумка.
Щас к Ведьмаку схожу и куплю микстурку, кстати, 15 дублонов надо, подкинь.те?
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26.06.2020 12:01 Відповісти
усіх чи десь 10-20%? не бреши, Павло
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26.06.2020 12:21 Відповісти
Чомусь (і на щастя) не чути про спалахи коронавірусу серед офіціантів якогось ресторану, серед кур'єрів якоїсь служби доставки, серед продавців певного ринку чи супермаркету або ж робітників різного роду комунальних служб, що пропрацювали весь карантин без жодних масок.

А серед медиків в лікарнях, в інтернатах, психдиспансерах та гуртожитках хоч кожного дня ********. Таке враження, що кожного дня обирають кілька держ. закладів, тестують там усіх, у приблизно 20% сумнівними тестами "виявляють" вірус та вкидають ці показники в телевізор. Так і малюють "офіційну статистику".

А ще цікаво, що серед 15 чи 17 перехворівших депутатів не

те що жодного "загиблого", жодного на ШВЛ не поклали. І не сказав би, що там усі дуже здорові. Через надмірну любов до смачненького, мабуть, кожний другий має певні хронічні захворювання, що є сумною нормою для людей, старших 35-40 років.
Отакий смертоносний вірус.
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26.06.2020 12:20 Відповісти
Над Хмельницким три дня на большой высоте летал вертолёт. Будет всплеск заболеваемости.
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26.06.2020 13:14 Відповісти
 
 