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На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг. ФОТОрепортаж

В день крымскотатарского флага этот флаг торжественно подняли на рейдовом буксире "Яны Капу" вместе с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом ВС Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на службу связей с общественностью командования Военно-Морских Сил ВСУ.

Во время поднятия флагов прозвучали государственный гимн Украины и гимн крымскотатарского народа.

"Мы гордимся нашими собратьями - крымскими татарами, которые вместе с нами защищают нашу неньку Украину. Я уверен, что в украинском Крыму вновь взовьются два флага - государственный флаг Украины и флаг крымскотатарского народа", - сказал капитан 1 ранга Алексей Доскато.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: "Всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно". ВИДЕО

Глава крымскотатарской общины Одесской области Мерьем Джелилова поблагодарила Командование украинского флота за постоянную поддержку крымских татар.

На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 01
На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 02
На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 03
На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 04
На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 05
На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 06
На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 07
На буксире Яны Капу подняли крымскотатарский флаг 08

Автор: 

ВМС (1472) флаг (937) крымские татары (2718) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+19
Це дуже круто! Молодці! Вітаю!!!
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26.06.2020 20:55
+14
На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг - Цензор.НЕТ 2285

...
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26.06.2020 21:00
+11
Це вітання для кримських татар від посольства Туреччини, де мешкає багато кримських татар.
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26.06.2020 21:11
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26.06.2020 20:54 Ответить
Це дуже круто! Молодці! Вітаю!!!
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26.06.2020 20:55 Ответить
супер!
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26.06.2020 21:00 Ответить
На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг - Цензор.НЕТ 2285

...
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26.06.2020 21:00 Ответить
Bu anlamlı günde Büyükelçilik Kırım Tatar ve Ukrayna diasporası ile beraber Kırım Tatar bayrağını göndere çekti. Birlikten kuvvet doğar. Qırımtatar Milli Bayraq Künü hayırlı olsun!
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26.06.2020 21:00 Ответить
Це вітання для кримських татар від посольства Туреччини, де мешкає багато кримських татар.
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26.06.2020 21:11 Ответить
лучше бы вы цапа не рее подняли.....
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26.06.2020 21:02 Ответить
Погодите, всё ещё впереди...
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26.06.2020 21:09 Ответить
Или морякам настоящего шашлычка на обед...
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26.06.2020 21:16 Ответить
А у тебя на уме жратва...голоден...
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26.06.2020 22:03 Ответить
Не надо пачкать рею приличного судна. Цапов морское дно готово принять в любое время и в любом количестве.
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26.06.2020 22:54 Ответить
они должны вонять на реях - в назидание другим!, тут без вариантов.... а флаги надо нашими госорганами освобожденными водружать!......
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26.06.2020 23:37 Ответить
Бубачькі та *уйли приходять та зникають в закаті. А Україна та Кримсько-татарський Крим існуватимуть вічно!)
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26.06.2020 21:06 Ответить
Казалось бы буксиришка...
Но это же с его помощью кацапня перетаранила свои же корабли бгг))
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26.06.2020 21:25 Ответить
Салам ва Алейкум брати-киримли
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26.06.2020 22:50 Ответить
Скоро буксиру полтинник стукнет
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26.06.2020 22:52 Ответить
На буксирі "Яни Капу" підняли кримськотатарський прапор - Цензор.НЕТ 3588
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26.06.2020 23:23 Ответить
ЛУЧШЕ Б АМЕРИКАНСКИЙ ПОДНЯЛИ !!!
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27.06.2020 00:45 Ответить
Наша шана та повага Вам, киримли...
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27.06.2020 01:03 Ответить
Крымские татары наши братья, а не руссня.
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27.06.2020 01:10 Ответить
Supper !
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27.06.2020 03:41 Ответить
 
 