На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг. ФОТОрепортаж
В день крымскотатарского флага этот флаг торжественно подняли на рейдовом буксире "Яны Капу" вместе с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом ВС Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на службу связей с общественностью командования Военно-Морских Сил ВСУ.
Во время поднятия флагов прозвучали государственный гимн Украины и гимн крымскотатарского народа.
"Мы гордимся нашими собратьями - крымскими татарами, которые вместе с нами защищают нашу неньку Украину. Я уверен, что в украинском Крыму вновь взовьются два флага - государственный флаг Украины и флаг крымскотатарского народа", - сказал капитан 1 ранга Алексей Доскато.
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Глава крымскотатарской общины Одесской области Мерьем Джелилова поблагодарила Командование украинского флота за постоянную поддержку крымских татар.
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Но это же с его помощью кацапня перетаранила свои же корабли бгг))