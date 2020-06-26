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На буксирі "Яни Капу" підняли кримськотатарський прапор. ФОТОрепортаж

У день кримськотатарського прапора цей прапор урочисто підняли на рейдовому буксирі "Яни Капу" разом із Державним прапором України та Військово-морським прапором ЗС України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на службу зв'язків із громадськістю командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Під час підняття прапорів прозвучали державний гімн України та гімн кримськотатарського народу.

"Ми пишаємося нашими побратимами - кримськими татарами, які разом із нами захищають нашу неньку Україну. Я впевнений, що в українському Криму знову здіймуться два прапори - державний прапор України і прапор кримськотатарського народу", - сказав капітан 1 рангу Олексій Доскато.

Глава кримськотатарської громади Одеської області Мер'єм Джелілова подякувала Командуванню українського флоту за постійну підтримку кримських татар.

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На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 01
На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 02
На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 03
На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 04
На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 05
На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 06
На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 07
На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор 08

Автор: 

ВМС (1388) прапор (485) кримські татари (2005) ЗСУ (7577)


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Топ коментарі
+19
Це дуже круто! Молодці! Вітаю!!!
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26.06.2020 20:55
+14
На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг - Цензор.НЕТ 2285

...
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26.06.2020 21:00
+11
Це вітання для кримських татар від посольства Туреччини, де мешкає багато кримських татар.
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26.06.2020 21:11
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26.06.2020 20:54 Відповісти
Це дуже круто! Молодці! Вітаю!!!
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26.06.2020 20:55 Відповісти
супер!
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26.06.2020 21:00 Відповісти
На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг - Цензор.НЕТ 2285

...
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26.06.2020 21:00 Відповісти
Bu anlamlı günde Büyükelçilik Kırım Tatar ve Ukrayna diasporası ile beraber Kırım Tatar bayrağını göndere çekti. Birlikten kuvvet doğar. Qırımtatar Milli Bayraq Künü hayırlı olsun!
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26.06.2020 21:00 Відповісти
Це вітання для кримських татар від посольства Туреччини, де мешкає багато кримських татар.
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26.06.2020 21:11 Відповісти
лучше бы вы цапа не рее подняли.....
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26.06.2020 21:02 Відповісти
Погодите, всё ещё впереди...
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26.06.2020 21:09 Відповісти
Или морякам настоящего шашлычка на обед...
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26.06.2020 21:16 Відповісти
А у тебя на уме жратва...голоден...
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26.06.2020 22:03 Відповісти
Не надо пачкать рею приличного судна. Цапов морское дно готово принять в любое время и в любом количестве.
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26.06.2020 22:54 Відповісти
они должны вонять на реях - в назидание другим!, тут без вариантов.... а флаги надо нашими госорганами освобожденными водружать!......
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26.06.2020 23:37 Відповісти
Бубачькі та *уйли приходять та зникають в закаті. А Україна та Кримсько-татарський Крим існуватимуть вічно!)
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26.06.2020 21:06 Відповісти
Казалось бы буксиришка...
Но это же с его помощью кацапня перетаранила свои же корабли бгг))
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26.06.2020 21:25 Відповісти
Салам ва Алейкум брати-киримли
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26.06.2020 22:50 Відповісти
Скоро буксиру полтинник стукнет
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26.06.2020 22:52 Відповісти
На буксирі "Яни Капу" підняли кримськотатарський прапор - Цензор.НЕТ 3588
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26.06.2020 23:23 Відповісти
ЛУЧШЕ Б АМЕРИКАНСКИЙ ПОДНЯЛИ !!!
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27.06.2020 00:45 Відповісти
Наша шана та повага Вам, киримли...
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27.06.2020 01:03 Відповісти
Крымские татары наши братья, а не руссня.
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27.06.2020 01:10 Відповісти
Supper !
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27.06.2020 03:41 Відповісти
 
 