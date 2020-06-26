На буксирі "Яни Капу" підняли кримськотатарський прапор. ФОТОрепортаж

У день кримськотатарського прапора цей прапор урочисто підняли на рейдовому буксирі "Яни Капу" разом із Державним прапором України та Військово-морським прапором ЗС України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на службу зв'язків із громадськістю командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Під час підняття прапорів прозвучали державний гімн України та гімн кримськотатарського народу.

"Ми пишаємося нашими побратимами - кримськими татарами, які разом із нами захищають нашу неньку Україну. Я впевнений, що в українському Криму знову здіймуться два прапори - державний прапор України і прапор кримськотатарського народу", - сказав капітан 1 рангу Олексій Доскато.

Глава кримськотатарської громади Одеської області Мер'єм Джелілова подякувала Командуванню українського флоту за постійну підтримку кримських татар.

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