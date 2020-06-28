Первый погибший воин 17-й ОТБр Евгений Макарян 27 июня отмечал бы 34-летие. ФОТОрепортаж

34 года со дня рождения 27 июня должен отмечать старший лейтенант 17-й отдельной танковой бригады Макарян Евгений Валерьевич. Он погиб при минометном обстреле во время штурма Первомайска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Книгу пам’яті полеглих за Україну, Евгений Макарян родился в Чехословакии (территория современной Чехии) 27 июня 1986 года в семье военнослужащего. Отец Евгения - участник войны в Афганистане.

С детства мальчик занимался боксом, мечтал стать военнослужащим, как отец и дедушка. Поэтому после окончания в 2003 г. Николаевской ООШ № 53 сдал вступительные экзамены в Одесский институт Сухопутных войск (ныне - Военная академия). В 2007 году успешно закончил обучение на общевойсковом факультете. После окончания института Евгений Макарян был отправлен в 17-ю танковую бригаду, где служил в должности "Командира взвода".

1 марта 2014 года в бригаде объявили ​​боевую тревогу, всех военнослужащих вызвали в пункт постоянной дислокации. Взвод под командованием Евгения Макарян отделили от основной части бригады и прикомандировали к отдельной ротный-тактической группы, которая состояла из 2-х танков и 3-х боевых машин пехоты. БМП, под его командованием, имела символический позывной "Ласточка".

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Сразу после учений на Днепропетровщине группу передислоцировали под Изюм Харьковской области, где оборудовали блокпост, а уже 9 мая группа официально прибыла в зону проведения АТО в с. Вернополье Харьковской области. Через месяц ротно-тактическая группа отправилась вместе с десантниками 25-й воздушно-десантной бригады в Славянск, где затем разделились:

- 2 БМП вместе с бойцами Национальной гвардии и добровольцами заняли территорию "Рыбхоз" на западной окраине Славянска, отбив его у боевиков;

- 1 БМП занял позицию на "комбикормовом заводе".

Евгений Макарян находился на "Рыбхозе", однако каждый день пытался ездить на "Комбикорм", чтобы убедиться, что у подчиненных все хорошо. Расстановкой всех позиций БМП и стрелков своей группы также занимался старший лейтенант.

После мощной артподготовки с украинской стороны ротного-тактическая группа вместе с другими подразделениями вошла в Славянск, однако врага в городе уже не было.

Бойцов без отдыха передислоцировали в Покровское Донецкой области. В то время там базировалась 17-я отдельная танковая бригада.

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По свидетельству наводчика подразделения, следующим пунктом, который заняла бригада, была Попасная Луганской области. Военные смогли ее занять без потерь и активных боев вместе с добровольческим батальоном "Донбасс". После занятия населенного пункта РТГр выдвинулась в Первомайск, за который шли бои.

26 июля 2014 года начался штурм города.

Макарян руководил бронегруппой. По свидетельству военных, всего было три попытки наступления на город. Во время первой попытки штурма ротно-тактическая группа вышла без потерь, только незначительные повреждения получил танк, во время второй попытки - подбит БМП и ранен медика. В перерывах между попытками штурма военные занимались ремонтом поврежденной техники в Попасной.

Во время третьей попытки штурма Первомайска 30 июля 2014 года Евгений Макарян погиб от осколочных ранений в голову. Город так и не был освобожден.

Наводчик подразделения, которым командовал Евгений, описывает его так: "Настоящий офицер был, профессионал военного дела, все быстро схватывал на лету. Когда нас отправили в зону АТО, мы были неопытны, никто нас не учил воевать с реальным противником, все в теории. Старший лейтенант всегда прислушивался к сержантам, анализировал, а потом уже сам принимал решения".

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Евгений Валерьевич Макарян похоронен на Центральном городском кладбище в 13-м секторе для погибших участников АТО. Указом президента Украины № 311/2015 от 4 июня 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

У Евгения осталась гражданская жена, на которой он планировал жениться. Когда Евгений погиб, жена была беременна. Уже после его смерти, она родила сына, которого, как и хотел Евгений, назвали в честь отца - Валерий.

На странице военного в социальной сети "ВКонтакте" остался статус, который он написал еще в мае 2014: "Ушел на войну".

"Офицеры отряда Нацгвардии "Вега", которые вместе с Евгением принимали участие во всех сражениях начального периода войны на Донбассе, просят меня написать добрые слова о Макаряне - жителе Кривого Рога, который добровольно пошел на фронт. Макарян был бесстрашным офицером. Он командовал первым подразделением 17-й танковой, которое направили в АТО, и проявил себя настоящим воином. Свист пуль его не пугал. Он обеспечивал эвакуацию и ремонт боевой техники под огнем противника и не допускал не боевых потерь. Те, кто это видел, тоже считают его героем, и, спустя год, не забывают офицера. 30 июля 2014-го под Первомайском его накрыло огнем гранатомета. В Кривом Роге у Макаряна остались мать, жена и маленький ребенок. Он стал первым военнослужащим 17-й бригады, погибшим во время российско-украинской войны", - писал в 2015-м главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.