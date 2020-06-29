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Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове. ФОТО

В центре Львова 29 июня открыли мурал, на котором изображен погибший на Донбассе оперный певец Василий Слипак.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Мурал нарисовали на стене дома по улице Дорошенко, 9.

Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове 01

Во время церемонии открытия Садовый отметил, что история жизни Василия Слипака достойна голливудского сюжета.

"Я думаю, что при нашей жизни кому-то в Голливуде захочется снять фильм о Слипаке. Потому что лучшего сюжета невозможно найти. Жил в Париже, ел круассаны, всё прекрасно - всё бросает и едет в Украину, берет оружие и защищает родную землю. На самом деле, это пример твердости, достоинства. Знаете, как струна, голым нервом ощущает несправедливость. Все ли наши артисты такие? Не все", - сказал Садовый.

Напомним, четыре года назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке. ВИДЕО

Автор: 

Львов (4586) Садовый Андрей (651) Слипак Василий (34)


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Топ комментарии
+59
Справжній чоловік , який захищав свою Батьківщину.
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29.06.2020 16:14
+48
Гідно жив, гідно пішов з життя ...хоча дуже рано .. на жаль . Героям слава !
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29.06.2020 16:17
+44
Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове - Цензор.НЕТ 1255
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29.06.2020 16:25
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Справжній чоловік , який захищав свою Батьківщину.
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29.06.2020 16:14 Ответить
Мужня людина.
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29.06.2020 16:16 Ответить
Гідно жив, гідно пішов з життя ...хоча дуже рано .. на жаль . Героям слава !
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29.06.2020 16:17 Ответить
тоже интересный мурал..
Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове - Цензор.НЕТ 988
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29.06.2020 16:18 Ответить
Це, здається, Полтава?
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29.06.2020 16:50 Ответить
Кам'янець-Подільський , квітка на камені ,старе місто .
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29.06.2020 17:18 Ответить
Дякую!
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29.06.2020 21:10 Ответить
Это вам не Потап какой-нибудь и не Янелох.
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29.06.2020 16:20 Ответить
Василь Сліпак двюрідний брат Володимира Омеляна. Обох їх до нестями ненавидить зелена піна.
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29.06.2020 16:25 Ответить
Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове - Цензор.НЕТ 1255
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29.06.2020 16:25 Ответить
не вірив ондрюшці... і не вірю!
мокша воно.
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29.06.2020 16:57 Ответить
Ну так, а что он неправильно сказал? Во что ты не веришь? В то, что Слипак всё имел и всё бросил, поехал воевать?
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29.06.2020 17:20 Ответить
та да,прыгадую як ондрюшка братив чуркиных зустричав з нэнавыстю...
чем вас делают?садовый типичный приспособленец...
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29.06.2020 17:23 Ответить
Это правда, сюжет для фильма. Такая судьба...(((
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29.06.2020 17:18 Ответить
Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові - Цензор.НЕТ 8877
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29.06.2020 17:22 Ответить
Ого! А кажуть - кацапи дикі... В 1910 на Рязанщині - зоопарк з пітекантропами!
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29.06.2020 18:09 Ответить
Герою Слава!
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29.06.2020 18:09 Ответить
Герою Слава!
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30.06.2020 09:43 Ответить
Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові - Цензор.НЕТ 5448
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30.06.2020 17:07 Ответить
Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові - Цензор.НЕТ 3768
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30.06.2020 17:09 Ответить
Будьте прокляті кляті азіати - москалі, та їхні стукачі сексоти при владі в Україні.
Дякую, та низький уклін Родині загиблого, ВІЧНА ПАМЯТЬ Василь.
Ще згдав як вони підставили, та знищили Юлдашева Тимура на Саур-Могилі, та тисячі й тисячі інших наших героїв, ой шкода....
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30.06.2020 18:54 Ответить
 
 