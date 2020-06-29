Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове. ФОТО

В центре Львова 29 июня открыли мурал, на котором изображен погибший на Донбассе оперный певец Василий Слипак.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Мурал нарисовали на стене дома по улице Дорошенко, 9.

Во время церемонии открытия Садовый отметил, что история жизни Василия Слипака достойна голливудского сюжета.

"Я думаю, что при нашей жизни кому-то в Голливуде захочется снять фильм о Слипаке. Потому что лучшего сюжета невозможно найти. Жил в Париже, ел круассаны, всё прекрасно - всё бросает и едет в Украину, берет оружие и защищает родную землю. На самом деле, это пример твердости, достоинства. Знаете, как струна, голым нервом ощущает несправедливость. Все ли наши артисты такие? Не все", - сказал Садовый.

Напомним, четыре года назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак.

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