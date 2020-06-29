Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові. ФОТО

У центрі Львова 29 червня відкрили мурал, на якому зображений загиблий на Донбасі оперний співак Василь Сліпак.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Мурал намалювали на стіні будинку по вулиці Дорошенка, 9.

Під час церемонії відкриття Садовий зазначив, що історія життя Василя Сліпака гідна голлівудського сюжету.

"Я думаю, що за нашого життя комусь у Голлівуді захочеться зняти фільм про Сліпака. Тому що кращого сюжету неможливо знайти. Жив у Парижі, їв круасани, все прекрасно - все кидає і їде в Україну, бере зброю і захищає рідну землю. Насправді, це приклад твердості, гідності. Знаєте, як струна, голим нервом відчуває несправедливість. Усі наші артисти такі? Не всі", - сказав Садовий.

Нагадаємо, чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак