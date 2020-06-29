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Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові. ФОТО

У центрі Львова 29 червня відкрили мурал, на якому зображений загиблий на Донбасі оперний співак Василь Сліпак.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

Мурал намалювали на стіні будинку по вулиці Дорошенка, 9.

Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові 01

Під час церемонії відкриття Садовий зазначив, що історія життя Василя Сліпака гідна голлівудського сюжету.

"Я думаю, що за нашого життя комусь у Голлівуді захочеться зняти фільм про Сліпака. Тому що кращого сюжету неможливо знайти. Жив у Парижі, їв круасани, все прекрасно - все кидає і їде в Україну, бере зброю і захищає рідну землю. Насправді, це приклад твердості, гідності. Знаєте, як струна, голим нервом відчуває несправедливість. Усі наші артисти такі? Не всі", - сказав Садовий.

Нагадаємо, чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

Автор: 

Львів (3076) Садовий Андрій (536) Сліпак Василь (34)


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Топ коментарі
+59
Справжній чоловік , який захищав свою Батьківщину.
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29.06.2020 16:14
+48
Гідно жив, гідно пішов з життя ...хоча дуже рано .. на жаль . Героям слава !
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29.06.2020 16:17
+44
Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове - Цензор.НЕТ 1255
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29.06.2020 16:25
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Справжній чоловік , який захищав свою Батьківщину.
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29.06.2020 16:14 Відповісти
Мужня людина.
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29.06.2020 16:16 Відповісти
Гідно жив, гідно пішов з життя ...хоча дуже рано .. на жаль . Героям слава !
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29.06.2020 16:17 Відповісти
тоже интересный мурал..
Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове - Цензор.НЕТ 988
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29.06.2020 16:18 Відповісти
Це, здається, Полтава?
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29.06.2020 16:50 Відповісти
Кам'янець-Подільський , квітка на камені ,старе місто .
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29.06.2020 17:18 Відповісти
Дякую!
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29.06.2020 21:10 Відповісти
Это вам не Потап какой-нибудь и не Янелох.
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29.06.2020 16:20 Відповісти
Василь Сліпак двюрідний брат Володимира Омеляна. Обох їх до нестями ненавидить зелена піна.
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29.06.2020 16:25 Відповісти
Мурал с изображением Василия Слипака открыли во Львове - Цензор.НЕТ 1255
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29.06.2020 16:25 Відповісти
не вірив ондрюшці... і не вірю!
мокша воно.
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29.06.2020 16:57 Відповісти
Ну так, а что он неправильно сказал? Во что ты не веришь? В то, что Слипак всё имел и всё бросил, поехал воевать?
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29.06.2020 17:20 Відповісти
та да,прыгадую як ондрюшка братив чуркиных зустричав з нэнавыстю...
чем вас делают?садовый типичный приспособленец...
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29.06.2020 17:23 Відповісти
Это правда, сюжет для фильма. Такая судьба...(((
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29.06.2020 17:18 Відповісти
Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові - Цензор.НЕТ 8877
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29.06.2020 17:22 Відповісти
Ого! А кажуть - кацапи дикі... В 1910 на Рязанщині - зоопарк з пітекантропами!
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29.06.2020 18:09 Відповісти
Герою Слава!
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29.06.2020 18:09 Відповісти
Герою Слава!
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30.06.2020 09:43 Відповісти
Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові - Цензор.НЕТ 5448
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30.06.2020 17:07 Відповісти
Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові - Цензор.НЕТ 3768
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30.06.2020 17:09 Відповісти
Будьте прокляті кляті азіати - москалі, та їхні стукачі сексоти при владі в Україні.
Дякую, та низький уклін Родині загиблого, ВІЧНА ПАМЯТЬ Василь.
Ще згдав як вони підставили, та знищили Юлдашева Тимура на Саур-Могилі, та тисячі й тисячі інших наших героїв, ой шкода....
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30.06.2020 18:54 Відповісти
 
 