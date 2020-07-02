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Подпольный цех по производству антисептика накрыли во Львовской области. ФОТО

Правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству дезинфицирующих средств, которые не соответствуют требованиям и опасны для здоровья людей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Незаконное производство дезинфицирующих средств и средств личной гигиены было расположено в Стрыйском районе.

"Сегодня, 2 июля, во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли емкости с двумя тонами готовой продукции и тремя тоннами сырья, этикетки и бухгалтерскую документацию. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование. Также устанавливаются лица, причастные к изготовлению опасного фальсификата и места его реализации", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Цех по изготовлению контрафактных антисептиков с ежемесячным оборотом в 1,3 млн грн разоблачен в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 51 тыс. до 136 тыс. грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подпольный цех по производству антисептика накрыли во Львовской области 01
Подпольный цех по производству антисептика накрыли во Львовской области 02
Подпольный цех по производству антисептика накрыли во Львовской области 03

Автор: 

Нацполиция (16485) фальсификат (373) антисептик (22) Львовская область (2910)


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Пфф. Я сам роблю антисептик.
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02.07.2020 18:38 Ответить
на лейбу дыбила с булавой на ровэри забулы прылипыты...
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02.07.2020 19:10 Ответить
Мурло аваковское, почему обвинения как факт, если еще нет экспертного исследования то какие могут быть претензии? Контрафакт на какую именно марку? Если там написан состав и не написано что это медицинский антисептик то не факт что это противозаконно, к тому же бухгалтерию то вели. Это всё что стоит знать о том как заниматься малым бизнесом в стране воров и рабов. И эта гниль еще и хочет обложить дополнительными налогами бизнес украинцев за границей.
Нужно рубить голову аваковскому спруту требуя легализации всего не критичного, наче черный нал и криминал в погонах и без будет процветать вечно.
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02.07.2020 19:19 Ответить
А чим накрили?
Пи...ю?

Ви там журналісти чи гопніки?
Що за термінологія: накрили, підчепив....
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02.07.2020 20:41 Ответить
Я дома сам себе делаю антисептик из спирта, перекиси водорода и отдушки.
Я злостный фальсификатор!
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03.07.2020 06:44 Ответить
 
 