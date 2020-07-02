Подпольный цех по производству антисептика накрыли во Львовской области. ФОТО

Правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству дезинфицирующих средств, которые не соответствуют требованиям и опасны для здоровья людей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Незаконное производство дезинфицирующих средств и средств личной гигиены было расположено в Стрыйском районе.

"Сегодня, 2 июля, во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли емкости с двумя тонами готовой продукции и тремя тоннами сырья, этикетки и бухгалтерскую документацию. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование. Также устанавливаются лица, причастные к изготовлению опасного фальсификата и места его реализации", - сказано в сообщении.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 51 тыс. до 136 тыс. грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





