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Підпільний цех з виробництва антисептика накрили у Львівській області. ФОТО

Правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з виробництва дезінфікуючих засобів, які не відповідають вимогам і небезпечні для здоров'я людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Незаконне виробництво дезінфікуючих засобів та засобів особистої гігієни виявили у Стрийському районі.

"Сьогодні, 2 липня, під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили ємності з двома тоннами готової продукції і трьома тоннами сировини, етикетки і бухгалтерську документацію. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Також встановлюються особи, причетні до виготовлення небезпечного фальсифікату і місця його реалізації", - сказано в повідомленні.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - штраф від 51 тис. до 136 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підпільний цех з виробництва антисептика накрили у Львівській області 01
Підпільний цех з виробництва антисептика накрили у Львівській області 02
Підпільний цех з виробництва антисептика накрили у Львівській області 03

Автор: 

Нацполіція (15193) фальсифікат (328) антисептик (27) Львівська область (2433)


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Пфф. Я сам роблю антисептик.
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02.07.2020 18:38 Відповісти
на лейбу дыбила с булавой на ровэри забулы прылипыты...
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02.07.2020 19:10 Відповісти
Мурло аваковское, почему обвинения как факт, если еще нет экспертного исследования то какие могут быть претензии? Контрафакт на какую именно марку? Если там написан состав и не написано что это медицинский антисептик то не факт что это противозаконно, к тому же бухгалтерию то вели. Это всё что стоит знать о том как заниматься малым бизнесом в стране воров и рабов. И эта гниль еще и хочет обложить дополнительными налогами бизнес украинцев за границей.
Нужно рубить голову аваковскому спруту требуя легализации всего не критичного, наче черный нал и криминал в погонах и без будет процветать вечно.
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02.07.2020 19:19 Відповісти
А чим накрили?
Пи...ю?

Ви там журналісти чи гопніки?
Що за термінологія: накрили, підчепив....
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02.07.2020 20:41 Відповісти
Я дома сам себе делаю антисептик из спирта, перекиси водорода и отдушки.
Я злостный фальсификатор!
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03.07.2020 06:44 Відповісти
 
 