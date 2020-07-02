Підпільний цех з виробництва антисептика накрили у Львівській області. ФОТО
Правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з виробництва дезінфікуючих засобів, які не відповідають вимогам і небезпечні для здоров'я людей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Незаконне виробництво дезінфікуючих засобів та засобів особистої гігієни виявили у Стрийському районі.
"Сьогодні, 2 липня, під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили ємності з двома тоннами готової продукції і трьома тоннами сировини, етикетки і бухгалтерську документацію. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Також встановлюються особи, причетні до виготовлення небезпечного фальсифікату і місця його реалізації", - сказано в повідомленні.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання - штраф від 51 тис. до 136 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Нужно рубить голову аваковскому спруту требуя легализации всего не критичного, наче черный нал и криминал в погонах и без будет процветать вечно.
Пи...ю?
Ви там журналісти чи гопніки?
Що за термінологія: накрили, підчепив....
Я злостный фальсификатор!