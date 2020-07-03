На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Десятки тонн алкогольного суррогата обнаружили в подпольных цехах в Винницкой области. Во время обысков в населенных пунктах Могилев-Подольский, Немия и Серебрия изъято товара на 2,5 миллиона гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Подпольное производство разоблачили подразделения Главного оперативно-розыскного отдела и внутренней и собственной безопасности Могилев-Подольского пограничного отряда.
В рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) оперативные сотрудники Госпогранслужбы по силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" совместно с представителями территориального управления Государственного бюро расследований в г. Хмельницком и под процессуальным руководством Военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украина провели 5 санкционированных обысков.
Во время этих мероприятий обнаружили 2 подпольных цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и 1 подпольный цех по изготовлению минеральной воды.
Правоохранители изъяли более 20 тонн спирта и алкогольных напитков, которые хранились в специальных полиэтиленовых упаковках, резервуарах и бутылках, а также красители, заготовки для разлива и средства для брендирования суррогата под продукцию известных мировых производителей.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются причастные к совершению преступления лица.
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автивке.