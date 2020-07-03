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На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тонн алкогольного суррогата обнаружили в подпольных цехах в Винницкой области. Во время обысков в населенных пунктах Могилев-Подольский, Немия и Серебрия изъято товара на 2,5 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Подпольное производство разоблачили подразделения Главного оперативно-розыскного отдела и внутренней и собственной безопасности Могилев-Подольского пограничного отряда.

В рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) оперативные сотрудники Госпогранслужбы по силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" совместно с представителями территориального управления Государственного бюро расследований в г. Хмельницком и под процессуальным руководством Военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украина провели 5 санкционированных обысков.

Во время этих мероприятий обнаружили 2 подпольных цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и 1 подпольный цех по изготовлению минеральной воды.

На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн 01

Правоохранители изъяли более 20 тонн спирта и алкогольных напитков, которые хранились в специальных полиэтиленовых упаковках, резервуарах и бутылках, а также красители, заготовки для разлива и средства для брендирования суррогата под продукцию известных мировых производителей.

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На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн 02

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются причастные к совершению преступления лица.

На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн 03
На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн 04
На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн 05
На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн 06
На Виннитчине пограничники ликвидировали производство суррогатного алкоголя: изъяты десятки тонн товара на 2,5 млн грн 07
Фото: сайт Госпогранслужбы

алкоголь (1666) Госпогранслужба (6461) фальсификат (373)


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Щас публика прокурорская перевезет своим чувакам "на хранение"
которое закончится пропажей тувара бл...
Если в одном месте убудет, то в другом прибудет.
Закон физики жизни судейско-прокурорской.
Може чото по дороге и погранцам прилипнет в заблудившейся
автивке.
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03.07.2020 10:18 Ответить
Будуть всім відділом унічтожать путьом виліванія в землю, цілий рік.
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03.07.2020 13:27 Ответить
"На Виннитчине ..." - це де? - хіба в Україні створено новий обласний центр "Віннитця" ??? "Страшне перо не в гусака" просто "відпочиває"...
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03.07.2020 11:09 Ответить
100%... Сорвали с языка... Какая к чёрту "Виннитчина"? Пятница, редактор на пати... (типа на удалёнке)..)))
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03.07.2020 13:22 Ответить
Якщо носіїв язіка так коротить- існує українська (на Вінниччині) та англійська версії... та шанобливе: "нех.й шастать".
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05.07.2020 09:47 Ответить
Я занимался бизнесом связанной с внешнеэкономической деятельностью и никак не мог понять, почему пограничники, таможня и ОБК(отдел по борьбе с контрабандой фискальной службы) дублируют друг друга(украинские пограничники тоже суют свой нос в торговые отношения между странами, есть у них такой спецотдел). Когда в нормальных странах этим занимается одна служба и следовательно зарплата из бюджета идёт в одни руки, а не на три службы как в Украине. Ещё если добавить сюда СБУ, то уже четыре службы занимаются одним и тем же. Даже в той Грузии кантробандой занимается таможня, а вместо пограничников у них полиция. И все. У нас же украинские пограничники вместо проверки документов на границе и поиска нарушителей занимаются поиском суррогатного алкоголя на территории страны. Можно сломать себе мозг от этого дебилизма.
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03.07.2020 11:12 Ответить
Да шмурдячок знатный. Синяя евробочка под отдых уже набадяженого с ароматизаторами.Спиртяга в ВПХ....Провели бы уже закон про крафтовый алкоголь, люди сами бы много хороших авторских продуктов производили, и такой бадяги стало бы меньше.
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03.07.2020 16:14 Ответить
 
 