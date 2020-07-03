На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тонн алкогольного сурогату виявили в підпільних цехах у Вінницькій області. Під час обшуків у населених пунктах Могилів-Подільський, Немія і Серебрія вилучено товару на 2,5 мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Підпільне виробництво викрили підрозділи Головного оперативно-розшукового відділу та внутрішньої та власної безпеки Могилів-Подільського прикордонного загону.

У межах досудового розслідування за ч. 2 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) оперативні співробітники Держприкордонслужби за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" спільно з представниками територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому та під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України провели 5 санкціонованих обшуків.

Під час цих заходів виявили 2 підпільні цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та 1 підпільний цех з виготовлення мінеральної води.

Правоохоронці вилучили понад 20 тонн спирту та алкогольних напоїв, які зберігалися у спеціальних поліетиленових упаковках, резервуарах та пляшках, а також фарбники, заготівки для розлиття та засоби для брендування сурогату під продукцію відомих світових виробників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підпільний цех з виробництва антисептика накрили у Львівській області. ФОТО

Слідчо-оперативні заходи тривають. Встановлюються причетні до вчинення злочину особи.











Фото: сайт Держприкордонслужби