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На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тонн алкогольного сурогату виявили в підпільних цехах у Вінницькій області. Під час обшуків у населених пунктах Могилів-Подільський, Немія і Серебрія вилучено товару на 2,5 мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Підпільне виробництво викрили підрозділи Головного оперативно-розшукового відділу та внутрішньої та власної безпеки Могилів-Подільського прикордонного загону.

У межах досудового розслідування за ч. 2 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) оперативні співробітники Держприкордонслужби за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" спільно з представниками територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому та під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України провели 5 санкціонованих обшуків.

Під час цих заходів виявили 2 підпільні цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та 1 підпільний цех з виготовлення мінеральної води.

На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн 01

Правоохоронці вилучили понад 20 тонн спирту та алкогольних напоїв, які зберігалися у спеціальних поліетиленових упаковках, резервуарах та пляшках, а також фарбники, заготівки для розлиття та засоби для брендування сурогату під продукцію відомих світових виробників.

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На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн 02

Слідчо-оперативні заходи тривають. Встановлюються причетні до вчинення злочину особи.

На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн 03
На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн 04
На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн 05
На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн 06
На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн 07
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

алкоголь (1243) Держприкордонслужба ДПСУ (6018) фальсифікат (328)


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Щас публика прокурорская перевезет своим чувакам "на хранение"
которое закончится пропажей тувара бл...
Если в одном месте убудет, то в другом прибудет.
Закон физики жизни судейско-прокурорской.
Може чото по дороге и погранцам прилипнет в заблудившейся
автивке.
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03.07.2020 10:18 Відповісти
Будуть всім відділом унічтожать путьом виліванія в землю, цілий рік.
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03.07.2020 13:27 Відповісти
"На Виннитчине ..." - це де? - хіба в Україні створено новий обласний центр "Віннитця" ??? "Страшне перо не в гусака" просто "відпочиває"...
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03.07.2020 11:09 Відповісти
100%... Сорвали с языка... Какая к чёрту "Виннитчина"? Пятница, редактор на пати... (типа на удалёнке)..)))
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03.07.2020 13:22 Відповісти
Якщо носіїв язіка так коротить- існує українська (на Вінниччині) та англійська версії... та шанобливе: "нех.й шастать".
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05.07.2020 09:47 Відповісти
Я занимался бизнесом связанной с внешнеэкономической деятельностью и никак не мог понять, почему пограничники, таможня и ОБК(отдел по борьбе с контрабандой фискальной службы) дублируют друг друга(украинские пограничники тоже суют свой нос в торговые отношения между странами, есть у них такой спецотдел). Когда в нормальных странах этим занимается одна служба и следовательно зарплата из бюджета идёт в одни руки, а не на три службы как в Украине. Ещё если добавить сюда СБУ, то уже четыре службы занимаются одним и тем же. Даже в той Грузии кантробандой занимается таможня, а вместо пограничников у них полиция. И все. У нас же украинские пограничники вместо проверки документов на границе и поиска нарушителей занимаются поиском суррогатного алкоголя на территории страны. Можно сломать себе мозг от этого дебилизма.
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03.07.2020 11:12 Відповісти
Да шмурдячок знатный. Синяя евробочка под отдых уже набадяженого с ароматизаторами.Спиртяга в ВПХ....Провели бы уже закон про крафтовый алкоголь, люди сами бы много хороших авторских продуктов производили, и такой бадяги стало бы меньше.
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03.07.2020 16:14 Відповісти
 
 