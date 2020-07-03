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Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать, - КГГА. ФОТОрепортаж

Департамент транспортной инфраструктуры предупреждает водителей, что в Киеве продолжают эвакуировать автомобили с велополос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Комфорт и безопасность всех без исключения участников дорожного движения - приоритет городской власти. Поэтому, уважаемые водители, велополосы созданы для движения велосипедистов! Помните об этом! Игнорирование правил приводит к эвакуации автомобиля и расходованию ваших денег и времени", - говорится в обращении.

Водителям советуют оставлять свое авто только на отведенных для этого локациях - частных и коммунальных парковках.

Найти рядом такой площадку можно на интерактивной карте парковочного пространства Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4G интернет появился еще на 8 станциях киевского метро

Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать, - КГГА 01
Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать, - КГГА 02
Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать, - КГГА 03
Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать, - КГГА 04

Автор: 

велосипед (129) КГГА (2984) Киев (25572) парковка (288) водители (502) велосипедисты (138)


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А заодно и с пешеходных переходов не мешало бы. Вот на предпоследнем фото чмо на колесах перекрыло подход к "зебре" - и останется безнаказанынм.
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03.07.2020 15:33 Ответить
Правильно,а у хозяев этих автомобилей проводить дома обыски!
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03.07.2020 15:35 Ответить
Лучше давить БМП-шкой. Больше будет толку.
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03.07.2020 15:35 Ответить
Потрiбно усвiдомити що Киiв не зовсiм сручне мiсто для таких экпериментiв, та якщо владу висилити десь в Бровари, то це допоможе з деякими питаннями по парковцi/
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03.07.2020 15:57 Ответить
15 лет назад я легко добирался до центра Киева с окраины и эти улицы свободны от припаркованных автомобилей. Количество работающих в центре за это время не сильно возросло, но проехать и припарковаться стало очень сложно. Причем народ паркуется как хочет. Порядок должен быть. А по поводу Киева и экспериментов - посетите Лондон!
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03.07.2020 16:09 Ответить
а через 4 роки - можливо дай Бог скорішше , за ЦЕ- буде 102 кримінальне провадження по зЄ-лі..., нехай проконсультуеться із юГіком - як це буде ...

ДУС орендувало велосипеди, на яких Зеленський катався з журналістами, за 41,5 тис. грн




Державне управління справами орендувало велосипеди, на яких президент Володимир Зеленський катався з представниками кількох ЗМІ на День журналіста. За це заплатили 41 тисячу 530 гривень.
Про це https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-006614-a свідчать дані, розміщені на Prozorro.

https://www.bitbetnews.com/altkoin/neizvestnyj-kit-perevel-1-2-mlrd-v-bitkoinah-za-neskolko-dnej.html
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03.07.2020 16:09 Ответить
А штрафовать велосипедистов за езду по тротуарам когда начнут?
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03.07.2020 16:48 Ответить
Когда рядом будет свободная велодорожка.
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03.07.2020 20:24 Ответить
 
 