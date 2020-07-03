Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать, - КГГА. ФОТОрепортаж

Департамент транспортной инфраструктуры предупреждает водителей, что в Киеве продолжают эвакуировать автомобили с велополос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Комфорт и безопасность всех без исключения участников дорожного движения - приоритет городской власти. Поэтому, уважаемые водители, велополосы созданы для движения велосипедистов! Помните об этом! Игнорирование правил приводит к эвакуации автомобиля и расходованию ваших денег и времени", - говорится в обращении.

Водителям советуют оставлять свое авто только на отведенных для этого локациях - частных и коммунальных парковках.

Найти рядом такой площадку можно на интерактивной карте парковочного пространства Киева.

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