Припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать, - КГГА. ФОТОрепортаж
Департамент транспортной инфраструктуры предупреждает водителей, что в Киеве продолжают эвакуировать автомобили с велополос.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Комфорт и безопасность всех без исключения участников дорожного движения - приоритет городской власти. Поэтому, уважаемые водители, велополосы созданы для движения велосипедистов! Помните об этом! Игнорирование правил приводит к эвакуации автомобиля и расходованию ваших денег и времени", - говорится в обращении.
Водителям советуют оставлять свое авто только на отведенных для этого локациях - частных и коммунальных парковках.
Найти рядом такой площадку можно на интерактивной карте парковочного пространства Киева.
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ДУС орендувало велосипеди, на яких Зеленський катався з журналістами, за 41,5 тис. грн
Державне управління справами орендувало велосипеди, на яких президент Володимир Зеленський катався з представниками кількох ЗМІ на День журналіста. За це заплатили 41 тисячу 530 гривень.
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