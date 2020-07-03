Припарковані на велосмугах автомобілі евакуюватимуть, - КМДА. ФОТОрепортаж
Департамент транспортної інфраструктури попереджає водіїв, що в Києві продовжують евакуювати автомобілі з велосмуг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Комфорт і безпека всіх без винятку учасників дорожнього руху – пріоритет міської влади. Тож, шановні водії, велосмуги створені для руху велосипедистів! Пам’ятайте про це! Ігнорування правил призводить до евакуації автомобіля i витрачання ваших грошей та часу", – йдеться у зверненні.
Водіям радять залишати своє авто тільки на відведених для цього локаціях – приватних та комунальних паркувальних майданчиках.
Знайти поруч такий майданчик можна на інтерактивній карті паркувального простору Києва.
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ДУС орендувало велосипеди, на яких Зеленський катався з журналістами, за 41,5 тис. грн
Державне управління справами орендувало велосипеди, на яких президент Володимир Зеленський катався з представниками кількох ЗМІ на День журналіста. За це заплатили 41 тисячу 530 гривень.
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