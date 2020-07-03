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Припарковані на велосмугах автомобілі евакуюватимуть, - КМДА. ФОТОрепортаж

Департамент транспортної інфраструктури попереджає водіїв, що в Києві продовжують евакуювати автомобілі з велосмуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Комфорт і безпека всіх без винятку учасників дорожнього руху – пріоритет міської влади. Тож, шановні водії, велосмуги створені для руху велосипедистів! Пам’ятайте про це! Ігнорування правил призводить до евакуації автомобіля i витрачання ваших грошей та часу", – йдеться у зверненні.

Водіям радять залишати своє авто тільки на відведених для цього локаціях – приватних та комунальних паркувальних майданчиках.

Знайти поруч такий майданчик можна на інтерактивній карті паркувального простору Києва.

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Припарковані на велосмугах автомобілі евакуюватимуть, - КМДА 01
Припарковані на велосмугах автомобілі евакуюватимуть, - КМДА 02
Припарковані на велосмугах автомобілі евакуюватимуть, - КМДА 03
Припарковані на велосмугах автомобілі евакуюватимуть, - КМДА 04

Автор: 

велосипед (121) КМДА (2372) Київ (19525) паркування (292) водії (428) велосипедисти (122)


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А заодно и с пешеходных переходов не мешало бы. Вот на предпоследнем фото чмо на колесах перекрыло подход к "зебре" - и останется безнаказанынм.
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03.07.2020 15:33 Відповісти
Правильно,а у хозяев этих автомобилей проводить дома обыски!
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03.07.2020 15:35 Відповісти
Лучше давить БМП-шкой. Больше будет толку.
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03.07.2020 15:35 Відповісти
Потрiбно усвiдомити що Киiв не зовсiм сручне мiсто для таких экпериментiв, та якщо владу висилити десь в Бровари, то це допоможе з деякими питаннями по парковцi/
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03.07.2020 15:57 Відповісти
15 лет назад я легко добирался до центра Киева с окраины и эти улицы свободны от припаркованных автомобилей. Количество работающих в центре за это время не сильно возросло, но проехать и припарковаться стало очень сложно. Причем народ паркуется как хочет. Порядок должен быть. А по поводу Киева и экспериментов - посетите Лондон!
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03.07.2020 16:09 Відповісти
а через 4 роки - можливо дай Бог скорішше , за ЦЕ- буде 102 кримінальне провадження по зЄ-лі..., нехай проконсультуеться із юГіком - як це буде ...

ДУС орендувало велосипеди, на яких Зеленський катався з журналістами, за 41,5 тис. грн




Державне управління справами орендувало велосипеди, на яких президент Володимир Зеленський катався з представниками кількох ЗМІ на День журналіста. За це заплатили 41 тисячу 530 гривень.
Про це https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-01-006614-a свідчать дані, розміщені на Prozorro.

https://www.bitbetnews.com/altkoin/neizvestnyj-kit-perevel-1-2-mlrd-v-bitkoinah-za-neskolko-dnej.html
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03.07.2020 16:09 Відповісти
А штрафовать велосипедистов за езду по тротуарам когда начнут?
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03.07.2020 16:48 Відповісти
Когда рядом будет свободная велодорожка.
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03.07.2020 20:24 Відповісти
 
 