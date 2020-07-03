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Микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, - полиция. ФОТО

Микроавтобус вылетел на встречную полосу дороги "Киев-Чоп" на Львовщине и столкнулся с автомобилем "Ауди". 11 человек обратились за медицинской помощью.

Авария произошла утром на автодороге "Киев-Чоп" в селе Нагорное Сколевского района. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Столкнулись микроавтобус "Фольксваген", которым управлял 45-летний житель города Хмельницкий и легковой автомобиль "Ауди", за рулем которого находился житель Закарпатья в возрасте 32 года. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

"За медицинской помощью обратились одиннадцать человек - водитель и двое пассажирок "Ауди", а также восемь пассажиров микроавтобуса. Сейчас медики уточняют их диагнозы", - сказано в сообщении.

Полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: В масштабном ДТП с участием украинцев в Польше пострадал 31 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, - МИД

Микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, - полиция 01
Микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, - полиция 02
Микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, - полиция 03

Автор: 

ДТП (7677) Нацполиция (16490) Львовская область (2910)


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Ауди реальный броневик!
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03.07.2020 16:50 Ответить
скоро появиться на Авто Риа!! Следи в рубрике Закарпатье, не бит не крашен!!
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03.07.2020 18:14 Ответить
Ауди - это круто!!!!
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03.07.2020 16:53 Ответить
НЕ дивно, що транспорт українців - воли. Треба й зараз робити жорсткий відбір, щоб не запускати за кермо рагуліну.
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03.07.2020 17:05 Ответить
 
 