Микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, - полиция. ФОТО

Микроавтобус вылетел на встречную полосу дороги "Киев-Чоп" на Львовщине и столкнулся с автомобилем "Ауди". 11 человек обратились за медицинской помощью.

Авария произошла утром на автодороге "Киев-Чоп" в селе Нагорное Сколевского района. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Столкнулись микроавтобус "Фольксваген", которым управлял 45-летний житель города Хмельницкий и легковой автомобиль "Ауди", за рулем которого находился житель Закарпатья в возрасте 32 года. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

"За медицинской помощью обратились одиннадцать человек - водитель и двое пассажирок "Ауди", а также восемь пассажиров микроавтобуса. Сейчас медики уточняют их диагнозы", - сказано в сообщении.

Полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства.

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