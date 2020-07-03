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Мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 людей, - поліція. ФОТО

Мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу дороги "Київ-Чоп" на Львівщині і зіткнувся з автомобілем "Ауді". 11 людей звернулися по медичну допомогу.

Аварія сталася вранці на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Нагірне Сколівського району. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Зіткнулися мікроавтобус "Фольксваген", яким керував 45-річний житель міста Хмельницький і легковий автомобіль "Ауді", за кермом якого перебував житель Закарпаття віком 32 роки. За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

"По медичну допомогу звернулися одинадцять осіб - водій і двоє пасажирок "Ауді", а також вісім пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їхні діагнози", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У масштабній ДТП за участю українців у Польщі постраждала 31 особа, четверо з них у важкому стані, - МЗС

Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 людей, - поліція 01
Мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 людей, - поліція 02
Мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 людей, - поліція 03

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ДТП (4471) Нацполіція (15196) Львівська область (2434)


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Ауди реальный броневик!
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03.07.2020 16:50 Відповісти
скоро появиться на Авто Риа!! Следи в рубрике Закарпатье, не бит не крашен!!
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03.07.2020 18:14 Відповісти
Ауди - это круто!!!!
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03.07.2020 16:53 Відповісти
НЕ дивно, що транспорт українців - воли. Треба й зараз робити жорсткий відбір, щоб не запускати за кермо рагуліну.
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03.07.2020 17:05 Відповісти
 
 