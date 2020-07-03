Мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 людей, - поліція. ФОТО

Мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу дороги "Київ-Чоп" на Львівщині і зіткнувся з автомобілем "Ауді". 11 людей звернулися по медичну допомогу.

Аварія сталася вранці на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Нагірне Сколівського району. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Зіткнулися мікроавтобус "Фольксваген", яким керував 45-річний житель міста Хмельницький і легковий автомобіль "Ауді", за кермом якого перебував житель Закарпаття віком 32 роки. За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

"По медичну допомогу звернулися одинадцять осіб - водій і двоє пасажирок "Ауді", а також вісім пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їхні діагнози", - сказано в повідомленні.

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