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В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница. ФОТО

В офис партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Полтаве бросили "взрывной предмет неизвестного происхождения". 22-летняя сотрудница офиса получила легкие телесные повреждения, полиция собирается открыть производство о покушении на убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. На место тут же выехали следователи, оперативники, взрывотехники и медики.

"По предварительной версии следствия, неизвестный бросил в помещение офиса политической партии взрывной предмет неизвестного происхождения, в результате чего получила телесные повреждения (предварительно, легкие) работница офиса, 1998 года рождения, которая находилась внутри. Также повреждена мебель и стены внутри помещения", - сказано в сообщении.

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Взрывотехники выясняют, какое именно взрывное устройство бросили в офис.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15 и статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7-ми до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Фото с места происшествия опубликовал в Фейсбуке депутат ОПЗЖ Илья Кива.

В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница 01
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница 02
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница 03
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница 04
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница 05
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница 06
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница 07

Автор: 

взрыв (6769) Нацполиция (16490) Тахтаулове (768) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+51
Фига себе розетка взорвалась
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03.07.2020 20:33
+40
это "покушение на убийство" ?
да и костюмчик не шибко деловой у опжзистки...
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница - Цензор.НЕТ 3160
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03.07.2020 20:37
+36
Свої ж і кинули. Вони ******* переодягатися у форму противника, щоб вести підривну інформаційну діяльність.
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03.07.2020 20:38
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Страница 2 из 2
Яка еротична опезежитка. Видно давала на тій розкладушці комусь не тому )))
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 4308
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03.07.2020 21:24 Ответить
Здається це каталка.
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03.07.2020 22:17 Ответить
Може, вже й на ній дала парамедикам зі швидкої
(подякувала за мужню боротьбу проти вірусу, так би мовити...)
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03.07.2020 23:41 Ответить
Да, во взгляде читается закати мне на каталке за всю опзжо@у.
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04.07.2020 11:30 Ответить
Корабельная сосна Кивы походу получила производственную травму. Говорили же что Киву нужно изолировать от людей. Ходит с оружием и полными карманами гранат
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03.07.2020 21:31 Ответить
Ни секунды не давать врагу покоя
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03.07.2020 21:33 Ответить
Правильно, под вражескими ногами должна земля гореть! В следующий раз будут думать: работать из-за денег на врага или нет. Может дойдет до гранаты или пули для Медведчука и Кивы
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03.07.2020 21:38 Ответить
Кива в сортире перднул с перепоя, толи ещё будет...
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03.07.2020 21:48 Ответить
просто хулиганка !!!
покушением и не пахнет,а опзжопнице компенсируют за царапину.
скорей всего сами и совершили диверсию )))
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03.07.2020 23:26 Ответить
или передернул?
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04.07.2020 11:31 Ответить
Так розумію Ізя, що ви нацик і це зробили?
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03.07.2020 22:18 Ответить
Зачетная сосна.
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03.07.2020 21:44 Ответить
Где Кива со своим отрядом?
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03.07.2020 21:45 Ответить
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 3239
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03.07.2020 21:46 Ответить
А чего они ожидали, скоро всех их перебьют.А чего они ожидали, скоро всех их перебьют.А чего они ожидали, скоро всех их перебьют.Украина шестой год в войне с оккупантом Россией. Сидели бы тихо в в своих филиалах ФСБ при РПЦ в Украине
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03.07.2020 21:46 Ответить
.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3056611-moskva-vimagae-vid-kieva-vnesti-zmini-do-konstitucii-spiegel.html%3Ffbclid%3DIwAR0_1ZYLF6XOv4_G0xlBVrwsCVHXIjKvb6w65ZfOt3sbZ5Vg-kN9nkS4Uu4&h=**************************-0GD0gjJ9f4ga4ncPqr9bqqkXcMsIUVDwEAClFUe_DJXdIaOmn7sTKUKJFaeikFywCRkNDw7wfrJTTfRttEw4MwItKlW7D_CEuizv8EnCn&__tn__=H-R&c[0]=AT3LKr0j4mLGTsYiLHGtFu-_jml1RFSQPhWg1B8NRd3LfETK78qsGNC4b6KMcH4YKjFQWorI_e82zULJG_ClScOv7Rptb17g1BiClOf7WDdIshyHG203o3YzDpNz7JWsxm6UiMupzMrXVaUbVbJuIj0nHgsqUgv1HU_YJYYU194-QtNMBw В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 4564 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3056611-moskva-vimagae-vid-kieva-vnesti-zmini-do-konstitucii-spiegel.html%3Ffbclid%3DIwAR09ba5t9qTW3Xg9XHnH4FpWdx-mtzdhnDC5FqviKWLRmvBzu11eEPRNuzo&h=**************************-0GD0gjJ9f4ga4ncPqr9bqqkXcMsIUVDwEAClFUe_DJXdIaOmn7sTKUKJFaeikFywCRkNDw7wfrJTTfRttEw4MwItKlW7D_CEuizv8EnCn&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3LKr0j4mLGTsYiLHGtFu-_jml1RFSQPhWg1B8NRd3LfETK78qsGNC4b6KMcH4YKjFQWorI_e82zULJG_ClScOv7Rptb17g1BiClOf7WDdIshyHG203o3YzDpNz7JWsxm6UiMupzMrXVaUbVbJuIj0nHgsqUgv1HU_YJYYU194-QtNMBw
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03.07.2020 21:52 Ответить
очень фейком попахивает.
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03.07.2020 21:47 Ответить
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 4264
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03.07.2020 21:48 Ответить
Корова.
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03.07.2020 21:49 Ответить
Ой...Вона курва ранена !!!Вертольот і негайно эвакуацiя до Киiва до центрального військового шпиталю!
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03.07.2020 22:02 Ответить
Так головну рану ще не показали! Вона поряд з дупою.
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10.07.2020 17:06 Ответить
Років з надцять була одна така гранати дю-ю-юже *********
..Натаха Вітренко звали .
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03.07.2020 22:06 Ответить
Дійсно стара перевірена многоходовочка, Самі закинули - тепер будуть АТОшників , чи волонтерів тягати.
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03.07.2020 22:14 Ответить
яна **********, ківа шльот тібє прівєт
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03.07.2020 22:18 Ответить
Що я і писав сьогодні - це провокація ОПЗЖДистів - підорастів. Йде розхитування ситуаціі в краіні проросійськими силами. Ківа заявив про гранату, а на фото в дівки щось -якесь незрозміле "поранення" -ніби цвяшком пошкрябали. Тут явно звичайна петарда. Міліціі навіть на *********** не потягне. Патріотичним силам в Украіні слід бути напоготові по всій державі. Скоро почнеться шквал руйнувань пам"ятників. підпалів і нападів на людей. Ось тут "незамінимому" Авакяну є великий обсяг роботи.
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03.07.2020 22:22 Ответить
Покажи факты писатель ты наш,или тоже из той категории ляпнул а фактов не предоставил,тогда ты женщина а не мужщина.
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04.07.2020 08:16 Ответить
Смешно!
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03.07.2020 22:25 Ответить
Окорока так себе...
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03.07.2020 22:42 Ответить
Щось я не бачу поранену сотрудніцу. Сидить якась розпусниця з задраною спідницею, з намальованими губешками та на золотих лабутенах, яку хтось вкусив за ляшку. Де поранена жіночка?
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03.07.2020 22:45 Ответить
Сами кинули и пиарятся. Лучше бы #бали собак в их тупые собачие рты, как это делают уважаемые люди. Взрывчатку кидать - не комильфо.
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03.07.2020 22:49 Ответить
Комары покусали, пока имела эта личность имела дипломатические сношения с соответствующими лосями из пожопы.... а моська то довольная...
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03.07.2020 23:11 Ответить
сосну обидели
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03.07.2020 23:25 Ответить
Дивлячись на ляшку ру-ької *******-це був самопіар.
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03.07.2020 23:26 Ответить
Слава Україні -смерть ворогам!
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04.07.2020 01:35 Ответить
Приличный континдент сос ен в ОПА З и Ж.
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04.07.2020 02:02 Ответить
А вот радикалка с бронепоизда, подставилась в наркотическом угаре, допризывалась к насилию и теперь её крутят по всем каналам ТВ. И свяжут с этим действом.
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04.07.2020 02:08 Ответить
Дуже здивований, що в Полтаві ще досі функціонує зажопівський офіс. Був впевнений, що вони саморзпустились. А от дівку жаль.
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04.07.2020 02:16 Ответить
Все стандартно, сами в себя бросают
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04.07.2020 07:53 Ответить
во страна-офис террористов коллоброционистов с которых и началась война с их подачи ...защищает полиция ит.п. и шмарка с двумя коцками--та аттарабанить ее
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04.07.2020 08:18 Ответить
кива щеканок в раде спонсирует по 16000))
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04.07.2020 08:21 Ответить
Всьо !!!! Хана Тані Чорновіл.
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04.07.2020 10:10 Ответить
пришла ососать киве, а тут такое...
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04.07.2020 10:59 Ответить
Вместо того, чтоб рушить курятники под Полтавой, поинтересовались бы зомбоящиком Медведчука, где эта гнида Портнов день и ночь обсирает Майдан!
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04.07.2020 11:16 Ответить
То Яна ********** намекает Киве,шо 16000-это мало...
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04.07.2020 11:44 Ответить
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