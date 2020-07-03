В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница. ФОТО

В офис партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Полтаве бросили "взрывной предмет неизвестного происхождения". 22-летняя сотрудница офиса получила легкие телесные повреждения, полиция собирается открыть производство о покушении на убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. На место тут же выехали следователи, оперативники, взрывотехники и медики.

"По предварительной версии следствия, неизвестный бросил в помещение офиса политической партии взрывной предмет неизвестного происхождения, в результате чего получила телесные повреждения (предварительно, легкие) работница офиса, 1998 года рождения, которая находилась внутри. Также повреждена мебель и стены внутри помещения", - сказано в сообщении.

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Взрывотехники выясняют, какое именно взрывное устройство бросили в офис.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15 и статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7-ми до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Фото с места происшествия опубликовал в Фейсбуке депутат ОПЗЖ Илья Кива.













