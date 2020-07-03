В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю. ФОТО

В офіс партії "Опозиційна платформа - За життя" в Полтаві кинули "вибуховий предмет невідомого походження". 22-річна співробітниця офісу зазнала легких тілесних ушкоджень, поліція збирається відкрити провадження про замах на вбивство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 18 години в поліцію надійшло повідомлення про те, що в офіс ОПЗЖ кинули гранату. На місце негайно виїхали слідчі, оперативники, вибухотехніки і медики.

"За попередньою версією слідства, невідомий кинув у приміщення офісу політичної партії вибуховий предмет невідомого походження, внаслідок чого зазнала тілесних ушкоджень (попередньо, легких) працівниця офісу, 1998 року народження, яка була всередині. Також пошкоджено меблі та стіни всередині приміщення", - сказано в повідомленні.

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Вибухотехніки з'ясовують, який саме вибуховий пристрій кинули в офіс.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15 і статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7-ми до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Фото з місця події опублікував у Фейсбуці депутат ОПЗЖ Ілля Ківа.













