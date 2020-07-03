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В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю. ФОТО

В офіс партії "Опозиційна платформа - За життя" в Полтаві кинули "вибуховий предмет невідомого походження". 22-річна співробітниця офісу зазнала легких тілесних ушкоджень, поліція збирається відкрити провадження про замах на вбивство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 18 години в поліцію надійшло повідомлення про те, що в офіс ОПЗЖ кинули гранату. На місце негайно виїхали слідчі, оперативники, вибухотехніки і медики.

"За попередньою версією слідства, невідомий кинув у приміщення офісу політичної партії вибуховий предмет невідомого походження, внаслідок чого зазнала тілесних ушкоджень (попередньо, легких) працівниця офісу, 1998 року народження, яка була всередині. Також пошкоджено меблі та стіни всередині приміщення", - сказано в повідомленні.

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Вибухотехніки з'ясовують, який саме вибуховий пристрій кинули в офіс.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15 і статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7-ми до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Фото з місця події опублікував у Фейсбуці депутат ОПЗЖ Ілля Ківа.

В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю 01
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю 02
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю 03
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю 04
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю 05
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю 06
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю 07

Автор: 

вибух (4481) Нацполіція (15196) Полтава (560) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+51
Фига себе розетка взорвалась
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03.07.2020 20:33
+40
это "покушение на убийство" ?
да и костюмчик не шибко деловой у опжзистки...
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили взрывчатку, ранена сотрудница - Цензор.НЕТ 3160
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03.07.2020 20:37
+36
Свої ж і кинули. Вони ******* переодягатися у форму противника, щоб вести підривну інформаційну діяльність.
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03.07.2020 20:38
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Яка еротична опезежитка. Видно давала на тій розкладушці комусь не тому )))
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 4308
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03.07.2020 21:24 Відповісти
Здається це каталка.
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03.07.2020 22:17 Відповісти
Може, вже й на ній дала парамедикам зі швидкої
(подякувала за мужню боротьбу проти вірусу, так би мовити...)
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03.07.2020 23:41 Відповісти
Да, во взгляде читается закати мне на каталке за всю опзжо@у.
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04.07.2020 11:30 Відповісти
Корабельная сосна Кивы походу получила производственную травму. Говорили же что Киву нужно изолировать от людей. Ходит с оружием и полными карманами гранат
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03.07.2020 21:31 Відповісти
Ни секунды не давать врагу покоя
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03.07.2020 21:33 Відповісти
Правильно, под вражескими ногами должна земля гореть! В следующий раз будут думать: работать из-за денег на врага или нет. Может дойдет до гранаты или пули для Медведчука и Кивы
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03.07.2020 21:38 Відповісти
Кива в сортире перднул с перепоя, толи ещё будет...
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03.07.2020 21:48 Відповісти
просто хулиганка !!!
покушением и не пахнет,а опзжопнице компенсируют за царапину.
скорей всего сами и совершили диверсию )))
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03.07.2020 23:26 Відповісти
или передернул?
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04.07.2020 11:31 Відповісти
Так розумію Ізя, що ви нацик і це зробили?
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03.07.2020 22:18 Відповісти
Зачетная сосна.
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03.07.2020 21:44 Відповісти
Где Кива со своим отрядом?
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03.07.2020 21:45 Відповісти
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 3239
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03.07.2020 21:46 Відповісти
А чего они ожидали, скоро всех их перебьют.А чего они ожидали, скоро всех их перебьют.А чего они ожидали, скоро всех их перебьют.Украина шестой год в войне с оккупантом Россией. Сидели бы тихо в в своих филиалах ФСБ при РПЦ в Украине
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03.07.2020 21:46 Відповісти
.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3056611-moskva-vimagae-vid-kieva-vnesti-zmini-do-konstitucii-spiegel.html%3Ffbclid%3DIwAR0_1ZYLF6XOv4_G0xlBVrwsCVHXIjKvb6w65ZfOt3sbZ5Vg-kN9nkS4Uu4&h=**************************-0GD0gjJ9f4ga4ncPqr9bqqkXcMsIUVDwEAClFUe_DJXdIaOmn7sTKUKJFaeikFywCRkNDw7wfrJTTfRttEw4MwItKlW7D_CEuizv8EnCn&__tn__=H-R&c[0]=AT3LKr0j4mLGTsYiLHGtFu-_jml1RFSQPhWg1B8NRd3LfETK78qsGNC4b6KMcH4YKjFQWorI_e82zULJG_ClScOv7Rptb17g1BiClOf7WDdIshyHG203o3YzDpNz7JWsxm6UiMupzMrXVaUbVbJuIj0nHgsqUgv1HU_YJYYU194-QtNMBw В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 4564 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3056611-moskva-vimagae-vid-kieva-vnesti-zmini-do-konstitucii-spiegel.html%3Ffbclid%3DIwAR09ba5t9qTW3Xg9XHnH4FpWdx-mtzdhnDC5FqviKWLRmvBzu11eEPRNuzo&h=**************************-0GD0gjJ9f4ga4ncPqr9bqqkXcMsIUVDwEAClFUe_DJXdIaOmn7sTKUKJFaeikFywCRkNDw7wfrJTTfRttEw4MwItKlW7D_CEuizv8EnCn&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3LKr0j4mLGTsYiLHGtFu-_jml1RFSQPhWg1B8NRd3LfETK78qsGNC4b6KMcH4YKjFQWorI_e82zULJG_ClScOv7Rptb17g1BiClOf7WDdIshyHG203o3YzDpNz7JWsxm6UiMupzMrXVaUbVbJuIj0nHgsqUgv1HU_YJYYU194-QtNMBw
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03.07.2020 21:52 Відповісти
очень фейком попахивает.
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03.07.2020 21:47 Відповісти
В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули вибухівку, поранено працівницю - Цензор.НЕТ 4264
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03.07.2020 21:48 Відповісти
Корова.
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03.07.2020 21:49 Відповісти
Ой...Вона курва ранена !!!Вертольот і негайно эвакуацiя до Киiва до центрального військового шпиталю!
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03.07.2020 22:02 Відповісти
Так головну рану ще не показали! Вона поряд з дупою.
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10.07.2020 17:06 Відповісти
Років з надцять була одна така гранати дю-ю-юже *********
..Натаха Вітренко звали .
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03.07.2020 22:06 Відповісти
Дійсно стара перевірена многоходовочка, Самі закинули - тепер будуть АТОшників , чи волонтерів тягати.
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03.07.2020 22:14 Відповісти
яна **********, ківа шльот тібє прівєт
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03.07.2020 22:18 Відповісти
Що я і писав сьогодні - це провокація ОПЗЖДистів - підорастів. Йде розхитування ситуаціі в краіні проросійськими силами. Ківа заявив про гранату, а на фото в дівки щось -якесь незрозміле "поранення" -ніби цвяшком пошкрябали. Тут явно звичайна петарда. Міліціі навіть на *********** не потягне. Патріотичним силам в Украіні слід бути напоготові по всій державі. Скоро почнеться шквал руйнувань пам"ятників. підпалів і нападів на людей. Ось тут "незамінимому" Авакяну є великий обсяг роботи.
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03.07.2020 22:22 Відповісти
Покажи факты писатель ты наш,или тоже из той категории ляпнул а фактов не предоставил,тогда ты женщина а не мужщина.
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04.07.2020 08:16 Відповісти
Смешно!
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03.07.2020 22:25 Відповісти
Окорока так себе...
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03.07.2020 22:42 Відповісти
Щось я не бачу поранену сотрудніцу. Сидить якась розпусниця з задраною спідницею, з намальованими губешками та на золотих лабутенах, яку хтось вкусив за ляшку. Де поранена жіночка?
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03.07.2020 22:45 Відповісти
Сами кинули и пиарятся. Лучше бы #бали собак в их тупые собачие рты, как это делают уважаемые люди. Взрывчатку кидать - не комильфо.
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03.07.2020 22:49 Відповісти
Комары покусали, пока имела эта личность имела дипломатические сношения с соответствующими лосями из пожопы.... а моська то довольная...
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03.07.2020 23:11 Відповісти
сосну обидели
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03.07.2020 23:25 Відповісти
Дивлячись на ляшку ру-ької *******-це був самопіар.
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03.07.2020 23:26 Відповісти
Слава Україні -смерть ворогам!
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04.07.2020 01:35 Відповісти
Приличный континдент сос ен в ОПА З и Ж.
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04.07.2020 02:02 Відповісти
А вот радикалка с бронепоизда, подставилась в наркотическом угаре, допризывалась к насилию и теперь её крутят по всем каналам ТВ. И свяжут с этим действом.
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04.07.2020 02:08 Відповісти
Дуже здивований, що в Полтаві ще досі функціонує зажопівський офіс. Був впевнений, що вони саморзпустились. А от дівку жаль.
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04.07.2020 02:16 Відповісти
Все стандартно, сами в себя бросают
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04.07.2020 07:53 Відповісти
во страна-офис террористов коллоброционистов с которых и началась война с их подачи ...защищает полиция ит.п. и шмарка с двумя коцками--та аттарабанить ее
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04.07.2020 08:18 Відповісти
кива щеканок в раде спонсирует по 16000))
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04.07.2020 08:21 Відповісти
Всьо !!!! Хана Тані Чорновіл.
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04.07.2020 10:10 Відповісти
пришла ососать киве, а тут такое...
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04.07.2020 10:59 Відповісти
Вместо того, чтоб рушить курятники под Полтавой, поинтересовались бы зомбоящиком Медведчука, где эта гнида Портнов день и ночь обсирает Майдан!
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04.07.2020 11:16 Відповісти
То Яна ********** намекает Киве,шо 16000-это мало...
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04.07.2020 11:44 Відповісти
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