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7 автомобилей сгорели при пожаре на парковке в Харькове. ФОТО

Ночью на парковке на окраине Харькова возник пожар. Огонь повредил 7 автомобилей, предполагаемая причина - поджог.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 01:39 ночи. Горели машины на парковке рядом с жилым домом на окраине города.

К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 4 автомобиля. "Горел моторный отсек и салон "Honda Accord", а также моторные отсеки автомобилей "Volkswagen Golf", "Renault Trafic" и двух автомобилей "Hyundai Tucson". Кроме того, еще в двух автомобилей Honda и КИА огнем были повреждены бамперы и фары", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина поджег бывшую супругу в одном из магазинов Кременчуга, от полученных ожогов женщина скончалась

Спасатели перекрыли подачу газа в авто и погасили пожар.

"Предполагаемая причина пожара - поджог", - сообщили в ГСЧС.

7 автомобилей сгорели при пожаре на парковке в Харькове 01
7 автомобилей сгорели при пожаре на парковке в Харькове 02
7 автомобилей сгорели при пожаре на парковке в Харькове 03

Автор: 

авто (4214) поджог (1077) пожар (5960) Харьков (7516) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+3
просто дебилы
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05.07.2020 15:33
+3
"Произошел необьяснимый катаклизм,
Я шел домой по тихой улице своей-
Вдруг мне на встречу нагло прет капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей".
Он мне не друг и не родственник,
Он мне заклятый враг-
Очкастый частный собственник,
В зеленых,белых,синих "Жигулях"
Ну ничего,я к старой тактике пришел:
Ушел в подполье-пусть ругают за прогул.
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало-без снотворного уснул...."
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05.07.2020 15:38
+2
В Харькове становится опасно жить, всякая нечисть понаехала.
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05.07.2020 15:34
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Народные мстители.
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05.07.2020 15:30 Ответить
просто дебилы
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05.07.2020 15:33 Ответить
одно другому не мешает.
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05.07.2020 15:36 Ответить
А тазики то по факту нищебродские можно сказать ...
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05.07.2020 15:33 Ответить
В Харькове становится опасно жить, всякая нечисть понаехала.
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05.07.2020 15:34 Ответить
"Произошел необьяснимый катаклизм,
Я шел домой по тихой улице своей-
Вдруг мне на встречу нагло прет капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей".
Он мне не друг и не родственник,
Он мне заклятый враг-
Очкастый частный собственник,
В зеленых,белых,синих "Жигулях"
Ну ничего,я к старой тактике пришел:
Ушел в подполье-пусть ругают за прогул.
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало-без снотворного уснул...."
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05.07.2020 15:38 Ответить
Второй раз сделал, поймали и уснул навсегда.
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05.07.2020 17:00 Ответить
Вот почему буржуи просто вынуждены бороться с бедностью хоть подачками, хоть криками с трибун...
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05.07.2020 15:49 Ответить
Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові - Цензор.НЕТ 9145 https://censor.net/user/388808 Дядя позвольте поинтересоваться , а какой у Вас IQ У ваших соотечественников имущество вообще то сгорело , а вы злорадствуете , это нормально
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05.07.2020 17:31 Ответить
....в ЭТОЙ стране нет ПОНТУ жить , от слова ВАЩЕ (((( дома рушатся , авто палют , дети ЦЕЛЫМИ днями на УЛИЦЕ !!! хорошо что я СТАРЫЙ и мне уже все по.... !!!
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05.07.2020 19:47 Ответить
 
 