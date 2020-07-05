7 автомобилей сгорели при пожаре на парковке в Харькове. ФОТО

Ночью на парковке на окраине Харькова возник пожар. Огонь повредил 7 автомобилей, предполагаемая причина - поджог.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 01:39 ночи. Горели машины на парковке рядом с жилым домом на окраине города.

К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 4 автомобиля. "Горел моторный отсек и салон "Honda Accord", а также моторные отсеки автомобилей "Volkswagen Golf", "Renault Trafic" и двух автомобилей "Hyundai Tucson". Кроме того, еще в двух автомобилей Honda и КИА огнем были повреждены бамперы и фары", - сказано в сообщении.

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Спасатели перекрыли подачу газа в авто и погасили пожар.

"Предполагаемая причина пожара - поджог", - сообщили в ГСЧС.





