7 автомобилей сгорели при пожаре на парковке в Харькове. ФОТО
Ночью на парковке на окраине Харькова возник пожар. Огонь повредил 7 автомобилей, предполагаемая причина - поджог.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о пожаре поступило в 01:39 ночи. Горели машины на парковке рядом с жилым домом на окраине города.
К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 4 автомобиля. "Горел моторный отсек и салон "Honda Accord", а также моторные отсеки автомобилей "Volkswagen Golf", "Renault Trafic" и двух автомобилей "Hyundai Tucson". Кроме того, еще в двух автомобилей Honda и КИА огнем были повреждены бамперы и фары", - сказано в сообщении.
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Спасатели перекрыли подачу газа в авто и погасили пожар.
"Предполагаемая причина пожара - поджог", - сообщили в ГСЧС.
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Я шел домой по тихой улице своей-
Вдруг мне на встречу нагло прет капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской "Жигулей".
Он мне не друг и не родственник,
Он мне заклятый враг-
Очкастый частный собственник,
В зеленых,белых,синих "Жигулях"
Ну ничего,я к старой тактике пришел:
Ушел в подполье-пусть ругают за прогул.
Сегодня ночью я три шины пропорол,
Так полегчало-без снотворного уснул...."