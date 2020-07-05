Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун. ФОТО
Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, командующий Объединенными силами, вручил награды служащим десантно-штурмовых войск.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
Награды вручали по случаю 6-й годовщины освобождения городов Славянск и Краматорск Донецкой области.
"За самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении спецзаданий на территории Донбасса, военнослужащих десантно-штурмовых войск наградили знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудными знаками "За воинскую доблесть" и "Знак почета", а также медалью "За образцовую службу"", - сказано в сообщении.
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