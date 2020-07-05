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Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун. ФОТО

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, командующий Объединенными силами, вручил награды служащим десантно-штурмовых войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

Награды вручали по случаю 6-й годовщины освобождения городов Славянск и Краматорск Донецкой области.

"За самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении спецзаданий на территории Донбасса, военнослужащих десантно-штурмовых войск наградили знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудными знаками "За воинскую доблесть" и "Знак почета", а также медалью "За образцовую службу"", - сказано в сообщении.

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Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун 01
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун 02
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун 03
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун 04
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун 05
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун 06
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун 07

Автор: 

награда (1800) Десантно-штурмовые войска (220) операция Объединенных сил (6766) Кравченко Владимир (27)


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Топ комментарии
+7
Ну ось, крапові берети і ніхто не верещить, а скільки було лементу коли їх вводили.
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05.07.2020 18:52
+5
В Західній так.
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05.07.2020 19:09
+3
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил / Воспринимается нормально в отличие от "(Четыреждыуклонист-пианист) Зеленский наградил за мужество".
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05.07.2020 20:39
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Ну ось, крапові берети і ніхто не верещить, а скільки було лементу коли їх вводили.
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05.07.2020 18:52 Ответить
Я знов за своє. Українці у 1941 році вважали Радянський Союз окупантом чи ні?
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05.07.2020 18:56 Ответить
В Західній так.
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05.07.2020 19:09 Ответить
Мій дід зі Східної. Коли він йшов служити в радянську армію то не знав що буде окупантом України.
В Литві ситуація була протилежна. Литовці вважали Радянський Союз окупантом і тих хто йшов служити в радянську армію вважали зрадниками.
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05.07.2020 19:28 Ответить
1. Чувак, а хто їх питав?
2. Знищення Української Народньої Республіки Россією у 1921, оккупація, чи ні ?
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05.07.2020 19:36 Ответить
Ти кого питаєш? Мене не було у 1941 році.
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05.07.2020 23:02 Ответить
Українська Народня Республіка була визнана Россією?
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05.07.2020 23:08 Ответить
Так, по факту була визнана. Інакше кому члєнін зі сраліним ультиматуми ставили? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B4%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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05.07.2020 23:18 Ответить
Те саме можна сказати про ДНР і ЛНР. Україна вимагає від них припинити терористичну діяльність.
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05.07.2020 23:24 Ответить
А що твій дід взагалі знав ? Він служив тим хто морив українців голодом, масово вбивав і відправляв в колимські концтабори.
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05.07.2020 20:26 Ответить
и шо
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05.07.2020 20:26 Ответить
Мои деды с Восточной Украины были раскулачены,представляешь,как ни любили советскую власть?
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05.07.2020 21:54 Ответить
Вот и напиши сколько людей в 1941 году не любили советскую власть.
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05.07.2020 23:04 Ответить
3000000 пленных говорит о любви к советской власти?
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09.07.2020 00:24 Ответить
Я тобі відповів, але моя відповідь не сподобалась модеру і він її перетворив на хрестик.
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06.07.2020 07:46 Ответить
Судячи з того що українці в своїй масі не хотіли воювати з німцями в 1941 і зустрічали їх хлібом-сіллю , то вважали московсько-більщовицький режим окупаційним. Після того, що накоїли московські зайди і їх місцеві прихвосні в Україні (Голодомор-геноцид, репресії, ...) інакше і не могло бути.
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05.07.2020 20:23 Ответить
І 70% українців проголосувало за збереження Радянського Союзу.
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05.07.2020 23:06 Ответить
Коли? Через 50 років промивання мізків на всіх щаблях? Дивно, що тільки 70%... До речі, найменше серед усіх республік, що брали участь у референдумі.
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05.07.2020 23:22 Ответить
На тому ж таки референдумі 28% українців висловилося проти збереження СРСР - найбільше серед усіх союзних держав.
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05.07.2020 23:24 Ответить
Найважливіше що "серед усіх республік, що брали участь у референдумі". Тому що ті республіки, які хотіли незалежності, референдум не проводили.
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05.07.2020 23:27 Ответить
А 90% українців проголосувало за відновлення незалежності України.
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06.07.2020 07:04 Ответить
Цей колір називається марун.
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05.07.2020 20:27 Ответить
хто б ще тобі мізки подарував, *********.....
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05.07.2020 19:38 Ответить
Почти все нормально -и погибших вспомнили и достойных наградили , но с автоматом и в намордниках - это .........ц! Не боящиеся смерти- боятся журналистского пи........жа !
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05.07.2020 19:34 Ответить
Завжди перші! Так тримать!
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05.07.2020 19:54 Ответить
Командующий Объединенными силами Кравченко наградил / Воспринимается нормально в отличие от "(Четыреждыуклонист-пианист) Зеленский наградил за мужество".
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05.07.2020 20:39 Ответить
Блин, у меня "ераповый" еще ВВ МВД совка. (сдал на второй раз). Уау бы наши паратруппкры скопом мне пиZ Дякую не сделали.
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05.07.2020 21:05 Ответить
упс.. "краповый", помилочка.
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05.07.2020 21:06 Ответить
А Бубочка тем временем бейцы в Черном море замачивает,ему не до армии.
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06.07.2020 11:40 Ответить
 
 