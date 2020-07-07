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Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду. ФОТОрепортаж

Краснопольское кладбище в Днепропетровске, где похоронены погибшие украинские военные, содержат в чистоте и порядке в любых погодных условиях.

Об этом сообщила заместитель директора департамента социальной политики Днепровского горсовета Юлия Дмитрова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сотрудники и руководство Краснопольского кладбища в любую погоду содержат его в чистоте и порядке - покос травы, уборка мусора, уход за памятниками наших защитников, замена флагов в военной части кладбища всегда в приоритете.

"Сегодня с 8 утра, несмотря на аномальную жару, сотрудники кладбища вышли на покос травы и уборку мусора. Эта работа проводится на постоянной основе, начиная с первых захоронений в 2014 году", - рассказала Дмитрова.

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Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду 01
Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду 02
Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду 03
Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду 04
Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду 05
Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду 06

Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду 07

Днепр (4427) кладбище (280)


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Топ комментарии
+27
Слава Україні!
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07.07.2020 10:30
+24
Героям Слава!
Герої не вмирають!!!
Ваш подвиг ми пам"ятатимемо вічно!!!
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07.07.2020 10:35
+21
Героям Слава!
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07.07.2020 10:47
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Слава Україні!
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07.07.2020 10:30 Ответить
Героям Слава!
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07.07.2020 10:47 Ответить
Героям Слава!
Герої не вмирають!!!
Ваш подвиг ми пам"ятатимемо вічно!!!
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07.07.2020 10:35 Ответить
Київ, Оболонський район, школа №216. Над нею - прапор України. Вицвілий, пошарпаний, як після страшної битви. Хоча, звісно, боїв тут ніяких не було. І нікого не колише. Столична школа, ***...
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07.07.2020 10:37 Ответить
Встань с дивана, пойди и замени на новый.
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07.07.2020 10:50 Ответить
Мы в высотке на Святошино с 2014 года сами меняем и не ждем с моря погоды.
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08.07.2020 13:36 Ответить
Щира повага
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07.07.2020 10:44 Ответить
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди - Цензор.НЕТ 8476
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07.07.2020 10:51 Ответить
Вчера прочитала интересную мысль о том, что для большинства населения Украины война заканчивается на границе Донецкой и Луганской областей. А дальше - машины, тусовки, гонки за 200 км в час, ветераны и участники АТО уже никто, а война - это то, что хотелось бы забыть поскорее. Сергей Кривонос правильно сказал, что нам нужно свое Арлингтонское кладбище, свой мемориал героев, куда приводить детей и показывать какую цену мы платим за мир.
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07.07.2020 11:00 Ответить
"Цензор" в тексте новости "Краснопольское кладбище в Днепропетровске"Источник: https://censor.net/p3206506 или только правильно пишете заголовки
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07.07.2020 11:14 Ответить
вічна СЛАВА Героям України!!!
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07.07.2020 12:23 Ответить
Сила!!!!!
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07.07.2020 13:44 Ответить
Покойтесь с миром павшие герои нашей страны! Царство небесное Вашим душам!
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07.07.2020 14:41 Ответить
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди - Цензор.НЕТ 3837Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди - Цензор.НЕТ 8396
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07.07.2020 14:45 Ответить
 
 