Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены павшие воины, содержат в чистоте и порядке в любую погоду. ФОТОрепортаж

Краснопольское кладбище в Днепропетровске, где похоронены погибшие украинские военные, содержат в чистоте и порядке в любых погодных условиях.

Об этом сообщила заместитель директора департамента социальной политики Днепровского горсовета Юлия Дмитрова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сотрудники и руководство Краснопольского кладбища в любую погоду содержат его в чистоте и порядке - покос травы, уборка мусора, уход за памятниками наших защитников, замена флагов в военной части кладбища всегда в приоритете.

"Сегодня с 8 утра, несмотря на аномальную жару, сотрудники кладбища вышли на покос травы и уборку мусора. Эта работа проводится на постоянной основе, начиная с первых захоронений в 2014 году", - рассказала Дмитрова.

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