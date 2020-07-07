Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди. ФОТОрепортаж
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані загиблі українські військові, утримують у чистоті та порядку за будь-яких погодних умов.
Про це повідомила заступниця директора департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, співробітники та керівництво Краснопільського кладовища за будь-якої погоди тримають його в чистоті та порядку - покос трави, прибирання сміття, догляд за пам’ятниками наших захисників, заміна прапорів на військовій ділянці цвинтару завжди в пріоритеті.
"Сьогодні з 8 ранку, попри аномальну спеку, співробітники цвинтару вийшли на покос трави та прибирання сміття. Ця робота проводиться на постійній основі, починаючи з перших поховань у 2014 році", - розповіла Дмитрова.
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