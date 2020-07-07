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Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди. ФОТОрепортаж

Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані загиблі українські військові, утримують у чистоті та порядку за будь-яких погодних умов.

Про це повідомила заступниця директора департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, співробітники та керівництво Краснопільського кладовища за будь-якої погоди тримають його в чистоті та порядку - покос трави, прибирання сміття, догляд за пам’ятниками наших захисників, заміна прапорів на військовій ділянці цвинтару завжди в пріоритеті.

"Сьогодні з 8 ранку, попри аномальну спеку, співробітники цвинтару вийшли на покос трави та прибирання сміття. Ця робота проводиться на постійній основі, починаючи з перших поховань у 2014 році", - розповіла Дмитрова.

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Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди 01
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди 02
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди 03
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди 04
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди 05
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди 06

Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди 07

Автор: 

Дніпро (3283) цвинтар (193)


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Топ коментарі
+27
Слава Україні!
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07.07.2020 10:30
+24
Героям Слава!
Герої не вмирають!!!
Ваш подвиг ми пам"ятатимемо вічно!!!
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07.07.2020 10:35
+21
Героям Слава!
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07.07.2020 10:47
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Слава Україні!
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07.07.2020 10:30 Відповісти
Героям Слава!
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07.07.2020 10:47 Відповісти
Героям Слава!
Герої не вмирають!!!
Ваш подвиг ми пам"ятатимемо вічно!!!
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07.07.2020 10:35 Відповісти
Київ, Оболонський район, школа №216. Над нею - прапор України. Вицвілий, пошарпаний, як після страшної битви. Хоча, звісно, боїв тут ніяких не було. І нікого не колише. Столична школа, ***...
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07.07.2020 10:37 Відповісти
Встань с дивана, пойди и замени на новый.
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07.07.2020 10:50 Відповісти
Мы в высотке на Святошино с 2014 года сами меняем и не ждем с моря погоды.
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08.07.2020 13:36 Відповісти
Щира повага
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07.07.2020 10:44 Відповісти
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди - Цензор.НЕТ 8476
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07.07.2020 10:51 Відповісти
Вчера прочитала интересную мысль о том, что для большинства населения Украины война заканчивается на границе Донецкой и Луганской областей. А дальше - машины, тусовки, гонки за 200 км в час, ветераны и участники АТО уже никто, а война - это то, что хотелось бы забыть поскорее. Сергей Кривонос правильно сказал, что нам нужно свое Арлингтонское кладбище, свой мемориал героев, куда приводить детей и показывать какую цену мы платим за мир.
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07.07.2020 11:00 Відповісти
"Цензор" в тексте новости "Краснопольское кладбище в Днепропетровске"Источник: https://censor.net/p3206506 или только правильно пишете заголовки
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07.07.2020 11:14 Відповісти
вічна СЛАВА Героям України!!!
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07.07.2020 12:23 Відповісти
Сила!!!!!
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07.07.2020 13:44 Відповісти
Покойтесь с миром павшие герои нашей страны! Царство небесное Вашим душам!
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07.07.2020 14:41 Відповісти
Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди - Цензор.НЕТ 3837Краснопільське кладовище в Дніпрі, де поховані полеглі воїни, утримують у чистоті та порядку за будь-якої погоди - Цензор.НЕТ 8396
показати весь коментар
07.07.2020 14:45 Відповісти
 
 