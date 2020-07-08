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Британия передала украинским пограничникам 10 квадрокоптеров, - Госпогранслужба. ФОТО

Десять новых квадрокоптеров общей стоимостью более 1,2 млн гривен отправляются на охрану украинской государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Современная техника, которая позволяет днем ​​и ночью эффективно мониторить границу с воздуха, полученная в рамках двустороннего сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы и Посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине. Британская сторона также обеспечит обучение персонала Госпогранслужбы эффективно использовать полученную технику. Беспилотники могут вести запись в формате 4К с высоты до 6 километров. Все, что "видит" дрон, оператор видит на контрольном мониторе", - говорится в сообщении.

Британия передала украинским пограничникам 10 квадрокоптеров, - Госпогранслужба 01

Новые дроны отправляются на участок Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Там пограничники - операторы беспилотников - будут учиться эксплуатировать современную технику и, в дальнейшем, контролировать с воздуха тот или иной участок госграницы.

Британия передала украинским пограничникам 10 квадрокоптеров, - Госпогранслужба 02
Британия передала украинским пограничникам 10 квадрокоптеров, - Госпогранслужба 03

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Автор: 

беспилотник (3653) Великобритания (4986) Госпогранслужба (6484)


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в Черкассах водная полиция уже три года выслеживает и ловит браконьеров с помощью квадрокоптеров..
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08.07.2020 11:17 Ответить
сами мы, конечно, купить Mavic 2 не можем. хотя за 120000 гр. за штуку)) откуда такие цены?
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08.07.2020 11:20 Ответить
в наборе чумадан с вероятно большей дальностью контроля
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08.07.2020 11:44 Ответить
да вряд-ли. у мавика дистанция 7 км. весь линк нет смысла менять. ничего особенного в чемоданах не вижу. спасибо бритам эни вэй.
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08.07.2020 11:58 Ответить
чудак, якщо не січеш в дронах, краще не пиши про них)) на фото все показано, це Mavic 2 Enterprise Dual з додатковою інфрачервоною камерою і повною комплектацією, такі штуки мають більше функцій та в рази дорожчі ніж простий любительський Mavic 2.
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08.07.2020 15:06 Ответить
чувак, ти не повіриш, я - в курсі, що на фото)) не треба мені посилань на наші ціни. https://www.dslrpros.com/dji-mavic-2-enterprise-dual-drone.html ось його реальна ціна, причому не самий дешевий варіант
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08.07.2020 16:04 Ответить
тоді з чим у тебе проблема..? переведи вартість товару за твоїм посиланням згідно поточного курсу, додай вартість розмитнення і отримаєш приблизно таку ж ціну, яка вказана у статті
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08.07.2020 18:14 Ответить
 
 