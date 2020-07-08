Британия передала украинским пограничникам 10 квадрокоптеров, - Госпогранслужба. ФОТО

Десять новых квадрокоптеров общей стоимостью более 1,2 млн гривен отправляются на охрану украинской государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Современная техника, которая позволяет днем ​​и ночью эффективно мониторить границу с воздуха, полученная в рамках двустороннего сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы и Посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине. Британская сторона также обеспечит обучение персонала Госпогранслужбы эффективно использовать полученную технику. Беспилотники могут вести запись в формате 4К с высоты до 6 километров. Все, что "видит" дрон, оператор видит на контрольном мониторе", - говорится в сообщении.

Новые дроны отправляются на участок Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Там пограничники - операторы беспилотников - будут учиться эксплуатировать современную технику и, в дальнейшем, контролировать с воздуха тот или иной участок госграницы.





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