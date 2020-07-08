Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Десять нових квадрокоптерів загальною вартістю понад 1,2 млн гривень відправляються на охорону українського державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби та Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Британська сторона також забезпечить навчання персоналу Держприкордонслужби ефективно використовувати отриману техніку. Безпілотники можуть вести запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що "бачить" дрон, оператор бачить на контрольному моніторі", - йдеться в повідомленні.

Нові дрони відправляються на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Саме там прикордонники - оператори безпілотників – будуть навчатися експлуатувати сучасну техніку та, в подальшому, контролювати з повітря ту чи іншу ділянку держкордону.





Також дивіться: Понад 3 тонни прекурсорів та вогнепальну зброю вилучили під час обшуків в учасників злочинної групи, яка торгувала амфетаміном, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж