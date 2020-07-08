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Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Десять нових квадрокоптерів загальною вартістю понад 1,2 млн гривень відправляються на охорону українського державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби та Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Британська сторона також забезпечить навчання персоналу Держприкордонслужби ефективно використовувати отриману техніку. Безпілотники можуть вести запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що "бачить" дрон, оператор бачить на контрольному моніторі", - йдеться в повідомленні.

Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів, - Держприкордонслужба 01

Нові дрони відправляються на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Саме там прикордонники - оператори безпілотників – будуть навчатися експлуатувати сучасну техніку та, в подальшому, контролювати з повітря ту чи іншу ділянку держкордону.

Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів, - Держприкордонслужба 02
Британія передала українським прикордонникам 10 квадрокоптерів, - Держприкордонслужба 03

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Автор: 

безпілотник (4218) Велика Британія (5611) Держприкордонслужба ДПСУ (6039)


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в Черкассах водная полиция уже три года выслеживает и ловит браконьеров с помощью квадрокоптеров..
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08.07.2020 11:17 Відповісти
сами мы, конечно, купить Mavic 2 не можем. хотя за 120000 гр. за штуку)) откуда такие цены?
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08.07.2020 11:20 Відповісти
в наборе чумадан с вероятно большей дальностью контроля
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08.07.2020 11:44 Відповісти
да вряд-ли. у мавика дистанция 7 км. весь линк нет смысла менять. ничего особенного в чемоданах не вижу. спасибо бритам эни вэй.
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08.07.2020 11:58 Відповісти
чудак, якщо не січеш в дронах, краще не пиши про них)) на фото все показано, це Mavic 2 Enterprise Dual з додатковою інфрачервоною камерою і повною комплектацією, такі штуки мають більше функцій та в рази дорожчі ніж простий любительський Mavic 2.
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08.07.2020 15:06 Відповісти
чувак, ти не повіриш, я - в курсі, що на фото)) не треба мені посилань на наші ціни. https://www.dslrpros.com/dji-mavic-2-enterprise-dual-drone.html ось його реальна ціна, причому не самий дешевий варіант
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08.07.2020 16:04 Відповісти
тоді з чим у тебе проблема..? переведи вартість товару за твоїм посиланням згідно поточного курсу, додай вартість розмитнення і отримаєш приблизно таку ж ціну, яка вказана у статті
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08.07.2020 18:14 Відповісти
 
 