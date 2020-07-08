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Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии. ФОТО

Полуавтоматической "UAR-10" планируют заменить снайперскую винтовку Драгунова, она уже стоит на вооружении некоторых подразделений Нацгвардии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел информации и коммуникации НГУ.

Будущие офицеры смогли испытать "UAR-10" в учебном центре Национальной академии Нацгвардии.

"У Академия всегда есть несколько новых и современных образцов оружия, которые даже только что появились в НГУ. Таким образом, после окончания учебы военная часть получает офицера, который полностью компетентен в применении боевого оружия на практике", - отметил преподаватель кафедры огневой подготовки майор Евгений Безбородов.

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Во время занятий курсанты выполнили упражнения стрельб из снайперской винтовки.

"Это были первые стрельбы из этого оружия, но это не помешало нам успешно отработать упражнения. Занял свою позицию, вычислил направление и силу ветра и точно уничтожил условного врага - мишени", - рассказал командир одной из учебных групп старший сержант Валентин Коржик.

Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 01
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 02
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 03
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 04
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 05
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 06
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 07
Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии 08

Автор: 

оружие (10225) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+30
а зачем нацгвардии новая снайперская винтовка? почему не ВСУ испытали?
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08.07.2020 15:36
+27
Винтовка уже давно испытана и принята на вооружение ВСУ, постепенно поступает в войска. А нацгвардейцам она для борьбы с ДРГ противника, охраны объектов,а в случае форс-мажора и для общевойскового боя. Гавном врага уже не закидаешь и уговорами не поможешь. Поэтому только вооружение и владение им
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08.07.2020 15:44
+14
новость от 10.09.2018г. https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html ссыль
Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников
В прошлом году Президент передал на вооружение еще 98 винтовок.
При содействии компании "Roshen" приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 528 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины..

Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії - Цензор.НЕТ 4538

Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії - Цензор.НЕТ 3430
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08.07.2020 16:38
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В 1985 году в Афганистане снайпер Владимир Ильин убил душмана с расстояния 1350 метров. Это рекорд не только для СВД, но и вообще для винтовок калибра 7,62 мм.
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09.07.2020 06:10 Ответить
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