Новую украинскую снайперскую винтовку испытали в деле курсанты Академии Нацгвардии. ФОТО

Полуавтоматической "UAR-10" планируют заменить снайперскую винтовку Драгунова, она уже стоит на вооружении некоторых подразделений Нацгвардии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел информации и коммуникации НГУ.

Будущие офицеры смогли испытать "UAR-10" в учебном центре Национальной академии Нацгвардии.

"У Академия всегда есть несколько новых и современных образцов оружия, которые даже только что появились в НГУ. Таким образом, после окончания учебы военная часть получает офицера, который полностью компетентен в применении боевого оружия на практике", - отметил преподаватель кафедры огневой подготовки майор Евгений Безбородов.

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Во время занятий курсанты выполнили упражнения стрельб из снайперской винтовки.

"Это были первые стрельбы из этого оружия, но это не помешало нам успешно отработать упражнения. Занял свою позицию, вычислил направление и силу ветра и точно уничтожил условного врага - мишени", - рассказал командир одной из учебных групп старший сержант Валентин Коржик.















