Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії. ФОТО
Напівавтоматичною "UAR-10" планують замінити снайперську гвинтівку Драгунова, вона вже стоїть на озброєнні деяких підрозділів Нацгвардії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ інформації та комунікації НГУ.
Майбутні офіцери змогли випробувати "UAR-10" в навчальному центрі Національної академії Нацгвардії.
"Академія завжди має декілька нових і сучасних зразків зброї, які навіть тільки з’явилися в НГУ. Таким чином, після закінчення навчання військова частина отримує офіцера, який повністю компетентний у застосуванні бойової зброї на практиці", - зазначив викладач кафедри вогневої підготовки майор Євген Безбородов.
Під час занять на військовому стрільбищі курсанти виконали вправи стрільб зі снайперської гвинтівки.
"Це були перші стрільби з цієї зброї, але це не завадило нам успішно відпрацювати вправи. Зайняв свою позицію, вирахував напрямок та силу вітру і влучну знищив умовного ворога – мішені", - розповів командир однієї з навчальних груп старший сержант Валентин Коржик.
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