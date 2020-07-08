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Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії. ФОТО

Напівавтоматичною "UAR-10" планують замінити снайперську гвинтівку Драгунова, вона вже стоїть на озброєнні деяких підрозділів Нацгвардії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ інформації та комунікації НГУ.

Майбутні офіцери змогли випробувати "UAR-10" в навчальному центрі Національної академії Нацгвардії.

"Академія завжди має декілька нових і сучасних зразків зброї, які навіть тільки з’явилися в НГУ. Таким чином, після закінчення навчання військова частина отримує офіцера, який повністю компетентний у застосуванні бойової зброї на практиці", - зазначив викладач кафедри вогневої підготовки майор Євген Безбородов.

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Під час занять на військовому стрільбищі курсанти виконали вправи стрільб зі снайперської гвинтівки.

"Це були перші стрільби з цієї зброї, але це не завадило нам успішно відпрацювати вправи. Зайняв свою позицію, вирахував напрямок та силу вітру і влучну знищив умовного ворога – мішені", - розповів командир однієї з навчальних груп старший сержант Валентин Коржик.

Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 01
Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 02
Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 03
Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 04
Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 05
Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 06
Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 07
Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії 08

Автор: 

зброя (7478) Національна гвардія (1545)


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Топ коментарі
+30
а зачем нацгвардии новая снайперская винтовка? почему не ВСУ испытали?
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08.07.2020 15:36
+27
Винтовка уже давно испытана и принята на вооружение ВСУ, постепенно поступает в войска. А нацгвардейцам она для борьбы с ДРГ противника, охраны объектов,а в случае форс-мажора и для общевойскового боя. Гавном врага уже не закидаешь и уговорами не поможешь. Поэтому только вооружение и владение им
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08.07.2020 15:44
+14
новость от 10.09.2018г. https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html ссыль
Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников
В прошлом году Президент передал на вооружение еще 98 винтовок.
При содействии компании "Roshen" приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 528 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины..

Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії - Цензор.НЕТ 4538

Нову українську снайперську гвинтівку випробували в справі курсанти Академії Нацгвардії - Цензор.НЕТ 3430
показати весь коментар
08.07.2020 16:38
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В 1985 году в Афганистане снайпер Владимир Ильин убил душмана с расстояния 1350 метров. Это рекорд не только для СВД, но и вообще для винтовок калибра 7,62 мм.
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09.07.2020 06:10 Відповісти
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