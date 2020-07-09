Беларусь передала украинским спасателям гумпомощь для ликвидации последствий паводков, - ГСЧС. ФОТО

Беларусь 8 июля передала львовским спасателям гуманитарную помощь для ликвидации последствий паводков.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла во Львовской области, 8 июля спасатели Республики Беларусь передали львовским коллегам гуманитарную помощь в виде аварийно-спасательного оборудования и техники для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, а именно - чрезмерного количества осадков, что выпали 22-24 июня 2020 года в западных регионах Украины", - сказано в сообщении ведомства.

Так, состав гуманитарного груза состоит из 20 палаток "Памир-30", двух передвижных дизельных электростанций, 14 мотопомп, 50 костюмов индивидуальной защиты, 100 касок пожарного, двух каркасных палаток на 30 человек, рукавов пожарных напорных разного диаметра общей численностью более полутора тысяч.

Отмечается, что общая масса груза более 20 тонн. Гуманитарная помощь будет передана для нужд спасателей Львовского гарнизона и будет использоваться для ликвидации последствий паводков возникших на территории области.

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