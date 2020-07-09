Пенсионерка погибла на Харьковщине во время сжигания сухостоя, - ГСЧС. ФОТО

В поселке Первая Ивановка Харьковской области 78-летняя женщина решила сжечь траву на своем приусадебном участке и погибла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области, на номер 101 поступило сообщение о том, что на ул. Мира-3 на открытой территории горит сухостой.

"Прибыв по адресу, спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 250 кв. м. Огонь вплотную подобрался к домам и дворовым постройкам. Поэтому спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина, 1942 года рождения", - говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, когда женщина сжигала сухостой, ей стало плохо и она потеряла сознание. Сухая, жаркая и ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде, а когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что пенсионерка лежит там в полубессознательном состоянии.

По информации спасателей, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.





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