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Пенсионерка погибла на Харьковщине во время сжигания сухостоя, - ГСЧС. ФОТО

В поселке Первая Ивановка Харьковской области 78-летняя женщина решила сжечь траву на своем приусадебном участке и погибла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области, на номер 101 поступило сообщение о том, что на ул. Мира-3 на открытой территории горит сухостой.

"Прибыв по адресу, спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 250 кв. м. Огонь вплотную подобрался к домам и дворовым постройкам. Поэтому спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина, 1942 года рождения", - говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, когда женщина сжигала сухостой, ей стало плохо и она потеряла сознание. Сухая, жаркая и ветреная погода способствовала быстрому распространению огня. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде, а когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что пенсионерка лежит там в полубессознательном состоянии.

По информации спасателей, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Пенсионерка погибла на Харьковщине во время сжигания сухостоя, - ГСЧС 01
Пенсионерка погибла на Харьковщине во время сжигания сухостоя, - ГСЧС 02

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пожар (5961) смерть (9232) Харьковщина (5577) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+7
Чтоб они все посгорали палы,как наступает вечер,ОНИ вылазят и начинают как по команде жечь и не только сухостой а и пластик и всякий непотреб а кругом дети..
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09.07.2020 12:27
+7
Тот случай, когда расплата последовала незамедлительно.
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09.07.2020 12:49
+3
это деменция, перед домом сжигать сухостой..
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09.07.2020 12:09
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это деменция, перед домом сжигать сухостой..
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09.07.2020 12:09 Ответить
Ну одно дело кострик зажечь, другое - поджечь траву, которая может начать гореть куда угодно и ты точно не сможешь везде побежать и затоптать... Да, это конечно она глупо сделала.
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09.07.2020 13:42 Ответить
Чтоб они все посгорали палы,как наступает вечер,ОНИ вылазят и начинают как по команде жечь и не только сухостой а и пластик и всякий непотреб а кругом дети..
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09.07.2020 12:27 Ответить
Адепт партії Слуга Дарвіна.
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09.07.2020 12:29 Ответить
Старая ***** решила в пожар поиграть.
Хорошо, что больше не сможет.
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09.07.2020 12:32 Ответить
Тот случай, когда расплата последовала незамедлительно.
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09.07.2020 12:49 Ответить
А говорят бога нет .
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09.07.2020 13:09 Ответить
Погибшая была в "полубессознательном" состоянии, тоесть живая, и ее никто не спасал? Не вытащил из зоны задымления?
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09.07.2020 14:00 Ответить
возможно она всех соседей за"#бала со своим дымом?
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09.07.2020 14:39 Ответить
бесполезно.. 73% жлобов слова и аргументы тупо не воспринимают - они "слишком умные", всё знают и, если Шо, прекрасно плюются дерьмом..(
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09.07.2020 14:02 Ответить
Судя по коментариях выше,у нас долбонутых больше чем 73%.
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09.07.2020 20:43 Ответить
 
 