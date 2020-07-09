Пенсіонерка на Харківщині загинула під час спалювання сухостою, - ДСНС. ФОТО

У селищі Перша Іванівка Харківської області 78-річна жінка вирішила спалити траву на своїй присадибній ділянці й загинула.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області, на номер 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Миру-3 на відкритій території горить сухостій.

"Прибувши за адресою, рятувальники з’ясували, що площа трави, що горить, станосить 250 кв.м. Вогонь впритул підібрався до хат та надвірних забудов. Тож рятувальники негайно розпочали гасіння пожежі. Невдовзі на місці випаленої трави вони виявили обгоріле тіло людини. Загиблою виявилася жінка, 1942 року народження", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, коли жінка спалювала сухостій, їй стало зле і вона знепритомніла. Суха, спекотна і вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі, а коли прибігли до місця події, то побачили, що пенсіонерка лежить там у напівпритомному стані.

За інформацією рятувальників, пожежа почалася через необережне поводження з вогнем.





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