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Пенсіонерка на Харківщині загинула під час спалювання сухостою, - ДСНС. ФОТО

У селищі Перша Іванівка Харківської області 78-річна жінка вирішила спалити траву на своїй присадибній ділянці й загинула.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області, на номер 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Миру-3 на відкритій території горить сухостій.

"Прибувши за адресою, рятувальники з’ясували, що площа трави, що горить, станосить 250 кв.м. Вогонь впритул підібрався до хат та надвірних забудов. Тож рятувальники негайно розпочали гасіння пожежі. Невдовзі на місці випаленої трави вони виявили обгоріле тіло людини. Загиблою виявилася жінка, 1942 року народження", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, коли жінка спалювала сухостій, їй стало зле і вона знепритомніла. Суха, спекотна і вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі, а коли прибігли до місця події, то побачили, що пенсіонерка лежить там у напівпритомному стані.

За інформацією рятувальників, пожежа почалася через необережне поводження з вогнем.

Пенсіонерка на Харківщині загинула під час спалювання сухостою, - ДСНС 01
Пенсіонерка на Харківщині загинула під час спалювання сухостою, - ДСНС 02

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пожежа (4342) смерть (6759) Харківщина (6054) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+7
Чтоб они все посгорали палы,как наступает вечер,ОНИ вылазят и начинают как по команде жечь и не только сухостой а и пластик и всякий непотреб а кругом дети..
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09.07.2020 12:27
+7
Тот случай, когда расплата последовала незамедлительно.
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09.07.2020 12:49
+3
это деменция, перед домом сжигать сухостой..
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09.07.2020 12:09
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это деменция, перед домом сжигать сухостой..
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09.07.2020 12:09 Відповісти
Ну одно дело кострик зажечь, другое - поджечь траву, которая может начать гореть куда угодно и ты точно не сможешь везде побежать и затоптать... Да, это конечно она глупо сделала.
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09.07.2020 13:42 Відповісти
Чтоб они все посгорали палы,как наступает вечер,ОНИ вылазят и начинают как по команде жечь и не только сухостой а и пластик и всякий непотреб а кругом дети..
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09.07.2020 12:27 Відповісти
Адепт партії Слуга Дарвіна.
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09.07.2020 12:29 Відповісти
Старая ***** решила в пожар поиграть.
Хорошо, что больше не сможет.
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09.07.2020 12:32 Відповісти
Тот случай, когда расплата последовала незамедлительно.
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09.07.2020 12:49 Відповісти
А говорят бога нет .
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09.07.2020 13:09 Відповісти
Погибшая была в "полубессознательном" состоянии, тоесть живая, и ее никто не спасал? Не вытащил из зоны задымления?
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09.07.2020 14:00 Відповісти
возможно она всех соседей за"#бала со своим дымом?
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09.07.2020 14:39 Відповісти
бесполезно.. 73% жлобов слова и аргументы тупо не воспринимают - они "слишком умные", всё знают и, если Шо, прекрасно плюются дерьмом..(
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09.07.2020 14:02 Відповісти
Судя по коментариях выше,у нас долбонутых больше чем 73%.
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09.07.2020 20:43 Відповісти
 
 