Сепаратистов, агитировавших за "Запорожскую народную республику", разоблачила СБУ. ФОТО
В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые в интересах враждебных спецслужб расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР".
После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 злоумышленники выехали на временно оккупированную пророссийскими силами территорию Луганска. Сначала они помогали террористам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР".
По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений в мирной территории Украины. Исполняя задачи наемников РФ злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой "Запорожской народной республики".
Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.
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какие то заявления о якобы разоблаченных сепаратистах, шпионах и диверсантах
ни имен, ни фамилий, ни адресов
ни даже размера сапог
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нет, в нормальных странах так дела не делаются