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Сепаратистов, агитировавших за "Запорожскую народную республику", разоблачила СБУ. ФОТО

В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые в интересах враждебных спецслужб расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР".

После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 злоумышленники выехали на временно оккупированную пророссийскими силами территорию Луганска. Сначала они помогали террористам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР".

По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений в мирной территории Украины. Исполняя задачи наемников РФ злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой "Запорожской народной республики".

Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.

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Сепаратистов, агитировавших за Запорожскую народную республику, разоблачила СБУ 01
Сепаратистов, агитировавших за Запорожскую народную республику, разоблачила СБУ 02
Сепаратистов, агитировавших за Запорожскую народную республику, разоблачила СБУ 03

Автор: 

Запорожье (2670) пропаганда (3685) СБУ (19939) сепаратизм (11311)


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Топ комментарии
+53
Запорожье 2014-й...)))
Сепаратистов, агитировавших за "Запорожскую народную республику", разоблачила СБУ - Цензор.НЕТ 920
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09.07.2020 14:22
+52
А чо лица замылены. Страна должна знать своих героев, что бы плюнуть им в морду при встрече
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09.07.2020 14:20
+52
А шо там с милитопольскими кизячками? СБУ развидело их существование?
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09.07.2020 14:21
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А чо лица замылены. Страна должна знать своих героев, что бы плюнуть им в морду при встрече
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09.07.2020 14:20 Ответить
Це "споконвечное русскоязичное населенние" !!!Наслідки довготривалого геноціда українців півдня Україна , починаючи з руйнаціі Січи!!)))
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09.07.2020 14:34 Ответить
Руцькоязичне населення лише у місті, як і в Києві. А решта території -- україномовне населення.
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09.07.2020 16:47 Ответить
Классные фотки))
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09.07.2020 14:21 Ответить
А шо там с милитопольскими кизячками? СБУ развидело их существование?
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09.07.2020 14:21 Ответить
Интересно, в Украине разрешено открытое ношение холодного оружия?
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09.07.2020 15:02 Ответить
если правда - нормально сработали. Я только СБУ склонен верить(да, дурак, но все же...)
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09.07.2020 14:22 Ответить
Запорожье 2014-й...)))
Сепаратистов, агитировавших за "Запорожскую народную республику", разоблачила СБУ - Цензор.НЕТ 920
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09.07.2020 14:22 Ответить
Бьіл там , незабьіваемое зрелище ! После , как бабка пошептала в Запорожье...
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09.07.2020 14:28 Ответить
та эти "спартанцы" поняли, что их свои же хотели в автозаке заживо сжечь.
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09.07.2020 15:16 Ответить
Ну не скажи, взбрыки сепарни были еще, но больше для отчетов перед начальством. А яичная битва была конечно великолепна.
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09.07.2020 15:32 Ответить
Може краще з Дніпрогеса їх .....
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09.07.2020 14:22 Ответить
Не не, без ВНО в универ!
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09.07.2020 14:26 Ответить
не годится таким дерьмом Днепр паскудить
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09.07.2020 15:33 Ответить
А шо СБУ скажет, по поводу ряженых, промосковских казаков в Мелитополе? А то как то нехорошо получается, патриоты по надуманным обвинениям в деле Шеремета сидят в СИЗО, а открытые враги одевают медальки и собираются патрулировать украинские города и даже границу. Это просто пипец.
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09.07.2020 14:26 Ответить
Это Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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09.07.2020 14:27 Ответить
Так это ж местная ячейка ЗЕедератов ! )
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09.07.2020 14:27 Ответить
ну наконец то порохоскот вылез..
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10.07.2020 10:17 Ответить
Это не сепаратисты - это коллаборанты, действующие в интересах Рашистской Фашизации.
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09.07.2020 14:29 Ответить
які ж вони сепаратисти це лохтарат бубонькі...
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09.07.2020 14:29 Ответить
А почему молчим о зашкваре Петра Алексеевича на новьіх пленках? Я имею в виду "Цензор"!
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09.07.2020 14:30 Ответить
Дуй на лента.сру,там все ваши восхищаются очередной порцией эфэсбэшных помоев от деркача.
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09.07.2020 15:04 Ответить
Звідки,ви, беретеся,недоумки?Чи може колаборанти?
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09.07.2020 15:08 Ответить
Дрочери срср. Залишилися після будівництва Дніпрогеса і в рідні лабьітнангі ні ногою. Точна копія будівельників крьімского каналу і його інфраструктури + зк.
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09.07.2020 14:30 Ответить
Почалось трохи раніше за Дніпрогес, як Січ зруйнували ,а замість козаків завезли вселяких московитів-крипаків, т. зв. "спонвечное русскоязичное население" !!))
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09.07.2020 14:39 Ответить
А кизячки еще не создали блокпостов и комендантского Часа или получите по Факту.
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09.07.2020 14:44 Ответить
По 15 років і нехай посидять подумають над своєю поведінкою....
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09.07.2020 14:45 Ответить
Знаете ли ...в нормальных странах сепаратистов вешают. Ну не гуманно, так дайте 20 лет для перевоспитания!
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09.07.2020 14:46 Ответить
Я не розумію навіщо виставляти фото якщо не видно *********...
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09.07.2020 14:47 Ответить
какие то пиксельные расплывчатые рожи
какие то заявления о якобы разоблаченных сепаратистах, шпионах и диверсантах
ни имен, ни фамилий, ни адресов
ни даже размера сапог
----

нет, в нормальных странах так дела не делаются
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09.07.2020 14:49 Ответить
схоже на фейк
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09.07.2020 17:05 Ответить
З таким гідрантом, не до такого, доживемо.
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09.07.2020 15:10 Ответить
вообще-то, под Мелитополем.
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09.07.2020 15:12 Ответить
это шо, Илью Гуляйпольского закроют?
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09.07.2020 15:11 Ответить
Тю. На подвал их, как в маладых риспупликах Домбаса.
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09.07.2020 15:17 Ответить
А тех, кто хотел ХЕР-НР в Херсоне посадили?
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09.07.2020 15:40 Ответить
В раше они бы получили лет по 15 .
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09.07.2020 15:40 Ответить
Видел недавно этого https://myrotvorets.center/criminal/bakalinskij-mixail-luisovich/ типа в Запорожье.
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09.07.2020 15:41 Ответить
И что? При Зеленском максимум, что им светит, это очень небольшой условный срок, и то вряд ли. Вот если бы они защищали Украину, то тогда да, тогда - тюрьма.
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09.07.2020 16:12 Ответить
при вальцмане им бы еще и премию дали
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10.07.2020 10:19 Ответить
Украинские суды отпустят этот подкацапский скот.
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09.07.2020 17:06 Ответить
А ДБР куди дивиться? Якій державі вони служать?
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09.07.2020 17:10 Ответить
І не прищаві молодики, розум вже повинен бути присутнім
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09.07.2020 19:47 Ответить
На минные поля.Пусть там травку собирают.Не вижу смысла даже садить эту нечесть.
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09.07.2020 20:13 Ответить
А хіба це не державна зрада?
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09.07.2020 23:13 Ответить
 
 