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Сепаратистів, які агітували за "Запорізьку народну республіку", викрила СБУ. ФОТО

У Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність групи сепаратистів, які в інтересах ворожих спецслужб розхитували ситуацію в регіоні і пропагували ідеї "русской весны".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, послідовники якого виступають за відділення південно-східних регіонів від України для створення на їх території терористичних організацій за зразком "Л/ДНР".

Після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року зловмисники виїхали до тимчасово окупованого проросійськими силами Луганська. Спочатку вони допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости та барикади навколо захоплених адміністративних будівель, а пізніше розпочали співпрацю із представниками так званого "силового блоку Л/ДНР".

Дивіться: Вербувальник підозрюваного в зраді генерал-майора СБУ Шайтанова Єгоров керував терористами на Донбасі, - контррозвідка. ВIДЕО

За задумом кураторів учасники групи мали повернутися в Запоріжжя і чекати подальших вказівок. Терористи планували використовувати групу для здійснення підривної діяльності та нагнітання суспільних настроїв на мирній території України. На виконання ворожого завдання напередодні державних свят зловмисники розповсюджували в місті деструктивні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейкової "Запорізької народної республіки".

Під час слідчих дій за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих "Л/ДНР" і країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) Кримінального кодексу України.

Сепаратистів, які агітували за Запорізьку народну республіку, викрила СБУ 01
Сепаратистів, які агітували за Запорізьку народну республіку, викрила СБУ 02
Сепаратистів, які агітували за Запорізьку народну республіку, викрила СБУ 03

Автор: 

Запоріжжя (2285) пропаганда (2812) СБУ (12863) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+53
Запорожье 2014-й...)))
Сепаратистов, агитировавших за "Запорожскую народную республику", разоблачила СБУ - Цензор.НЕТ 920
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09.07.2020 14:22
+52
А чо лица замылены. Страна должна знать своих героев, что бы плюнуть им в морду при встрече
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09.07.2020 14:20
+52
А шо там с милитопольскими кизячками? СБУ развидело их существование?
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09.07.2020 14:21
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А чо лица замылены. Страна должна знать своих героев, что бы плюнуть им в морду при встрече
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09.07.2020 14:20 Відповісти
Це "споконвечное русскоязичное населенние" !!!Наслідки довготривалого геноціда українців півдня Україна , починаючи з руйнаціі Січи!!)))
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09.07.2020 14:34 Відповісти
Руцькоязичне населення лише у місті, як і в Києві. А решта території -- україномовне населення.
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09.07.2020 16:47 Відповісти
Классные фотки))
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09.07.2020 14:21 Відповісти
А шо там с милитопольскими кизячками? СБУ развидело их существование?
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09.07.2020 14:21 Відповісти
Интересно, в Украине разрешено открытое ношение холодного оружия?
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09.07.2020 15:02 Відповісти
если правда - нормально сработали. Я только СБУ склонен верить(да, дурак, но все же...)
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09.07.2020 14:22 Відповісти
Запорожье 2014-й...)))
Сепаратистов, агитировавших за "Запорожскую народную республику", разоблачила СБУ - Цензор.НЕТ 920
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09.07.2020 14:22 Відповісти
Бьіл там , незабьіваемое зрелище ! После , как бабка пошептала в Запорожье...
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09.07.2020 14:28 Відповісти
та эти "спартанцы" поняли, что их свои же хотели в автозаке заживо сжечь.
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09.07.2020 15:16 Відповісти
Ну не скажи, взбрыки сепарни были еще, но больше для отчетов перед начальством. А яичная битва была конечно великолепна.
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09.07.2020 15:32 Відповісти
Може краще з Дніпрогеса їх .....
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09.07.2020 14:22 Відповісти
Не не, без ВНО в универ!
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09.07.2020 14:26 Відповісти
не годится таким дерьмом Днепр паскудить
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09.07.2020 15:33 Відповісти
А шо СБУ скажет, по поводу ряженых, промосковских казаков в Мелитополе? А то как то нехорошо получается, патриоты по надуманным обвинениям в деле Шеремета сидят в СИЗО, а открытые враги одевают медальки и собираются патрулировать украинские города и даже границу. Это просто пипец.
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09.07.2020 14:26 Відповісти
Это Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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09.07.2020 14:27 Відповісти
Так это ж местная ячейка ЗЕедератов ! )
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09.07.2020 14:27 Відповісти
ну наконец то порохоскот вылез..
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10.07.2020 10:17 Відповісти
Это не сепаратисты - это коллаборанты, действующие в интересах Рашистской Фашизации.
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09.07.2020 14:29 Відповісти
які ж вони сепаратисти це лохтарат бубонькі...
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09.07.2020 14:29 Відповісти
А почему молчим о зашкваре Петра Алексеевича на новьіх пленках? Я имею в виду "Цензор"!
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09.07.2020 14:30 Відповісти
Дуй на лента.сру,там все ваши восхищаются очередной порцией эфэсбэшных помоев от деркача.
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09.07.2020 15:04 Відповісти
Звідки,ви, беретеся,недоумки?Чи може колаборанти?
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09.07.2020 15:08 Відповісти
Дрочери срср. Залишилися після будівництва Дніпрогеса і в рідні лабьітнангі ні ногою. Точна копія будівельників крьімского каналу і його інфраструктури + зк.
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09.07.2020 14:30 Відповісти
Почалось трохи раніше за Дніпрогес, як Січ зруйнували ,а замість козаків завезли вселяких московитів-крипаків, т. зв. "спонвечное русскоязичное население" !!))
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09.07.2020 14:39 Відповісти
А кизячки еще не создали блокпостов и комендантского Часа или получите по Факту.
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09.07.2020 14:44 Відповісти
По 15 років і нехай посидять подумають над своєю поведінкою....
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09.07.2020 14:45 Відповісти
Знаете ли ...в нормальных странах сепаратистов вешают. Ну не гуманно, так дайте 20 лет для перевоспитания!
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09.07.2020 14:46 Відповісти
Я не розумію навіщо виставляти фото якщо не видно *********...
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09.07.2020 14:47 Відповісти
какие то пиксельные расплывчатые рожи
какие то заявления о якобы разоблаченных сепаратистах, шпионах и диверсантах
ни имен, ни фамилий, ни адресов
ни даже размера сапог
----

нет, в нормальных странах так дела не делаются
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09.07.2020 14:49 Відповісти
схоже на фейк
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09.07.2020 17:05 Відповісти
З таким гідрантом, не до такого, доживемо.
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09.07.2020 15:10 Відповісти
вообще-то, под Мелитополем.
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09.07.2020 15:12 Відповісти
это шо, Илью Гуляйпольского закроют?
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09.07.2020 15:11 Відповісти
Тю. На подвал их, как в маладых риспупликах Домбаса.
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09.07.2020 15:17 Відповісти
А тех, кто хотел ХЕР-НР в Херсоне посадили?
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09.07.2020 15:40 Відповісти
В раше они бы получили лет по 15 .
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09.07.2020 15:40 Відповісти
Видел недавно этого https://myrotvorets.center/criminal/bakalinskij-mixail-luisovich/ типа в Запорожье.
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09.07.2020 15:41 Відповісти
И что? При Зеленском максимум, что им светит, это очень небольшой условный срок, и то вряд ли. Вот если бы они защищали Украину, то тогда да, тогда - тюрьма.
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09.07.2020 16:12 Відповісти
при вальцмане им бы еще и премию дали
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10.07.2020 10:19 Відповісти
Украинские суды отпустят этот подкацапский скот.
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09.07.2020 17:06 Відповісти
А ДБР куди дивиться? Якій державі вони служать?
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09.07.2020 17:10 Відповісти
І не прищаві молодики, розум вже повинен бути присутнім
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09.07.2020 19:47 Відповісти
На минные поля.Пусть там травку собирают.Не вижу смысла даже садить эту нечесть.
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09.07.2020 20:13 Відповісти
А хіба це не державна зрада?
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09.07.2020 23:13 Відповісти
 
 