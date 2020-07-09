Сепаратистів, які агітували за "Запорізьку народну республіку", викрила СБУ. ФОТО

У Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність групи сепаратистів, які в інтересах ворожих спецслужб розхитували ситуацію в регіоні і пропагували ідеї "русской весны".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, послідовники якого виступають за відділення південно-східних регіонів від України для створення на їх території терористичних організацій за зразком "Л/ДНР".

Після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року зловмисники виїхали до тимчасово окупованого проросійськими силами Луганська. Спочатку вони допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости та барикади навколо захоплених адміністративних будівель, а пізніше розпочали співпрацю із представниками так званого "силового блоку Л/ДНР".

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За задумом кураторів учасники групи мали повернутися в Запоріжжя і чекати подальших вказівок. Терористи планували використовувати групу для здійснення підривної діяльності та нагнітання суспільних настроїв на мирній території України. На виконання ворожого завдання напередодні державних свят зловмисники розповсюджували в місті деструктивні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейкової "Запорізької народної республіки".

Під час слідчих дій за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих "Л/ДНР" і країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) Кримінального кодексу України.





