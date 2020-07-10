Мужчину, упавшего в 15-метровый колодец, спасли на Хмельнитчине, - ГСЧС. ФОТО

У пострадавшего не обнаружили тяжелых травм, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

10 июля в 7:59 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из частных домохозяйств на ул. Победы, в г. Красилов Хмельницкой области, упал в колодец мужчина.

На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение спасателей 14 Государственной пожарно-спасательной части. Действовать нужно было быстро, но осторожно, ведь у пострадавшего могли быть травмы. Бойцам ГСЧС с помощью спасательной веревки и пожарного пояса удалось вытащить мужчину с 15-метровой глубины на поверхность. Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи, при осмотре у него не выявили тяжелых травм.

Обстоятельства и причину происшествия выясняют правоохранители.

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