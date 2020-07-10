Мужчину, упавшего в 15-метровый колодец, спасли на Хмельнитчине, - ГСЧС. ФОТО
У пострадавшего не обнаружили тяжелых травм, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
10 июля в 7:59 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из частных домохозяйств на ул. Победы, в г. Красилов Хмельницкой области, упал в колодец мужчина.
На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение спасателей 14 Государственной пожарно-спасательной части. Действовать нужно было быстро, но осторожно, ведь у пострадавшего могли быть травмы. Бойцам ГСЧС с помощью спасательной веревки и пожарного пояса удалось вытащить мужчину с 15-метровой глубины на поверхность. Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи, при осмотре у него не выявили тяжелых травм.
Обстоятельства и причину происшествия выясняют правоохранители.
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ВинниТчина
ПеТчерский
КоТчевник
МаТчо
КаТчка...
а в каких ещё словах можно дописать лишнюю букву Т ?
Перше ж посилання у гуглі
https://gufo.me/dict/ruuk/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
"Виннитчина" аналогічно.
Інші Ваші приклади в цей ряд ніяк не вписуються
В російській мові взагалі такого слова не існує. Щонайменше, в академічних тлумачних або орфографічних словниках.
Ви дали посилання на невідомо що. У цього "Большого русско-украинского словаря" нема ні авторів, ні редакторів, ні накладу, взагалі нічого, що могло б підтвердити його академічність.
Академічні тлумачні або орфографічні словники не можуть містити ВСІ власні назви, що існують у світі.
Щодо "невідомо що" - абсолютно згоден. Це перше посилання, що видав гугл. Тим не менше це не значить, що такого слова в рос. мові немає.
Наприклад, чи можна сказати, що в українській мові є або немає назви "тасадай манубе"?
також немає в українській мові слів "вааще", "пріва", "тикдищ" і т.п.
а от слово "Хмельниччина" є.
принцип складання словників перекладу, мнє так каэцца, полягає в тому, що з академічних тлумачних словників однієї мови береться певне слово і в академічному тлумачному словнику іншої мови підбирається найближчий за сенсами аналог.
З якого тлумачного ( або навіть орфографічного) словника російської мови в словник перекладів попало ХмельниТчина ?
Та ні з якого.
З таким же успіхом можна було написати ХмельниЦТЧЩИна.
А якщо немає відзеркалення в вкадемічних словниках іншої мови, то треба не шахраювати, видумуючи неіснуючі переклади, а вживати оригінал - ХмельниЧЧина
просто приймається філіпінська фонетика.
ну то хай і російською мовою слово Хмельниччина буде з українською фонетикою.
для чого штучно і без всякого приводу в українську назву добавляти літеру Т ?
Погодьтеся, що "манубе" не треба перетворювати в " мануТбе"
Погодьтеся, що "ХмельниЧЧина" не треба перетворювати в " ХмельниТчина"
Більш того, слово веТчина зовсім не схоже на ВинниТчина,
Бо "веТчина" від слова "веТхий", тобто давній.
Саме цим "вєТка" відрізняється від пагона.
Саме цим "веТошь" відрізняється від "новья"
Саме цим "завеТ" відрізняється від прогнозу
Вінниччина або Вінничина яким боком здобула букву Т ?
російська мова - то штучна болгарська мова давньої церкви, яка була штучно нав'язана давнім диким мокшанським пременам, які не розуміють етимології цих слів.
доказ - слово "лук".
доказ - слово "неделя"
Я навіть розумію, що деміургом мовотворчості бути приємно,
Но есть же какие-то вещи !!!
Щодо публіки в сотні тисяч - закликаю і Вас у всіх своїх коментарях завжди використовувати лише українську мову. Це теж позитивно впливатиме на публіку.