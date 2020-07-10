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Мужчину, упавшего в 15-метровый колодец, спасли на Хмельнитчине, - ГСЧС. ФОТО

У пострадавшего не обнаружили тяжелых травм, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

10 июля в 7:59 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из частных домохозяйств на ул. Победы, в г. Красилов Хмельницкой области, упал в колодец мужчина.

На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение спасателей 14 Государственной пожарно-спасательной части. Действовать нужно было быстро, но осторожно, ведь у пострадавшего могли быть травмы. Бойцам ГСЧС с помощью спасательной веревки и пожарного пояса удалось вытащить мужчину с 15-метровой глубины на поверхность. Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи, при осмотре у него не выявили тяжелых травм.

Обстоятельства и причину происшествия выясняют правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паводки на Западной Украине: один населенный пункт в Черновицкой области остается подтопленным, - ГСЧС

Мужчину, упавшего в 15-метровый колодец, спасли на Хмельнитчине, - ГСЧС 01

Автор: 

спасение (169) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+4
ХмельниТчина

ВинниТчина

ПеТчерский

КоТчевник

МаТчо

КаТчка...

а в каких ещё словах можно дописать лишнюю букву Т ?
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10.07.2020 14:36
+2
С днём рождения, дядя
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10.07.2020 14:28
+2
Згідно з правилами Вашої мови "Хмельнитчина" написано вірно.
Перше ж посилання у гуглі
https://gufo.me/dict/ruuk/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0

"Виннитчина" аналогічно.
Інші Ваші приклади в цей ряд ніяк не вписуються
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10.07.2020 15:05
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Правила форума Совет форумчан
С днём рождения, дядя
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10.07.2020 14:28 Ответить
ХмельниТчина

ВинниТчина

ПеТчерский

КоТчевник

МаТчо

КаТчка...

а в каких ещё словах можно дописать лишнюю букву Т ?
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10.07.2020 14:36 Ответить
Згідно з правилами Вашої мови "Хмельнитчина" написано вірно.
Перше ж посилання у гуглі
https://gufo.me/dict/ruuk/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0

"Виннитчина" аналогічно.
Інші Ваші приклади в цей ряд ніяк не вписуються
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10.07.2020 15:05 Ответить
Згідно з правилами моєї мови правильно писати Хмельниччина.

В російській мові взагалі такого слова не існує. Щонайменше, в академічних тлумачних або орфографічних словниках.

Ви дали посилання на невідомо що. У цього "Большого русско-украинского словаря" нема ні авторів, ні редакторів, ні накладу, взагалі нічого, що могло б підтвердити його академічність.
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10.07.2020 20:14 Ответить
Ви в свої коментарях послуговуєтеся майже завжди рос. мовою, тому моє припущення щодо Вашої мови цілком логічне.
Академічні тлумачні або орфографічні словники не можуть містити ВСІ власні назви, що існують у світі.

Щодо "невідомо що" - абсолютно згоден. Це перше посилання, що видав гугл. Тим не менше це не значить, що такого слова в рос. мові немає.
Наприклад, чи можна сказати, що в українській мові є або немає назви "тасадай манубе"?
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10.07.2020 23:19 Ответить
в українській мові немає слова "тасадай" і слова " манубе". Це можна сказати.

також немає в українській мові слів "вааще", "пріва", "тикдищ" і т.п.

а от слово "Хмельниччина" є.

принцип складання словників перекладу, мнє так каэцца, полягає в тому, що з академічних тлумачних словників однієї мови береться певне слово і в академічному тлумачному словнику іншої мови підбирається найближчий за сенсами аналог.

З якого тлумачного ( або навіть орфографічного) словника російської мови в словник перекладів попало ХмельниТчина ?

Та ні з якого.

З таким же успіхом можна було написати ХмельниЦТЧЩИна.

А якщо немає відзеркалення в вкадемічних словниках іншої мови, то треба не шахраювати, видумуючи неіснуючі переклади, а вживати оригінал - ХмельниЧЧина
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10.07.2020 23:50 Ответить
Якщо немає слів "тасадай" і " манубе", то як тоді українською мовою називається відповідне філіпінське плем'я?
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11.07.2020 00:14 Ответить
українською мовою ніяк не перекладається.

просто приймається філіпінська фонетика.

ну то хай і російською мовою слово Хмельниччина буде з українською фонетикою.

для чого штучно і без всякого приводу в українську назву добавляти літеру Т ?
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11.07.2020 00:23 Ответить
Погодьтеся, що "тасадай" не треба перетворювати в " тасаТдай"

Погодьтеся, що "манубе" не треба перетворювати в " мануТбе"

Погодьтеся, що "ХмельниЧЧина" не треба перетворювати в " ХмельниТчина"

Більш того, слово веТчина зовсім не схоже на ВинниТчина,

Бо "веТчина" від слова "веТхий", тобто давній.

Саме цим "вєТка" відрізняється від пагона.

Саме цим "веТошь" відрізняється від "новья"

Саме цим "завеТ" відрізняється від прогнозу

Вінниччина або Вінничина яким боком здобула букву Т ?
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11.07.2020 22:47 Ответить
і наостанок )))

російська мова - то штучна болгарська мова давньої церкви, яка була штучно нав'язана давнім диким мокшанським пременам, які не розуміють етимології цих слів.

доказ - слово "лук".

доказ - слово "неделя"
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11.07.2020 22:56 Ответить
З останнім майже згоден. "Майже" пишу тому, що насправді це занадто простий висновок, усе дещо складніше. Звичайно, основу було закладено староболгарську, з часом цю основу дещо розмили, ********** і т.д. Ну, і деякий елемент слов'янськості там все-таки був і до того, як усім насадили болгарську; невірно вважати, що основу ******** рос. нації складали лише мокша, ерзя та інші фіноугорські народності - це трохи за вуха притягнуто. Ну і байка кацапів про те, що вони насправжніші слов'яни, - це лише байка (вірніше, тупа брехня). А істина десь посередині...
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11.07.2020 23:21 Ответить
тобто далі Ви не будете писати посаТдай, мануТбе і ВінниТчина ?
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12.07.2020 00:16 Ответить
Я такого ніколи не писав і не писатиму. Я завжди пишу лише українською.
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12.07.2020 09:56 Ответить
Зрозуміте мене правильно. Я не з вредливості це пишу. Я це пишу тільки тому, шо Ваша публіка - сотні тисяч. Вони так вперше прочитають, вдруге, втретє, а далі це стане, як в Росії "на Украине", тобто проти правил, але "согласно традиции".

Я навіть розумію, що деміургом мовотворчості бути приємно,

Но есть же какие-то вещи !!!
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12.07.2020 00:23 Ответить
Можливо, й тут Ви праві. Я не філолог.
Щодо публіки в сотні тисяч - закликаю і Вас у всіх своїх коментарях завжди використовувати лише українську мову. Це теж позитивно впливатиме на публіку.
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12.07.2020 09:59 Ответить
обіцяю старатися
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12.07.2020 10:39 Ответить
И как такая туша могла туда провалиться ?
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10.07.2020 14:37 Ответить
жарко. решил освежиться.
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10.07.2020 14:48 Ответить
О 7-й ранку ще неспекотно, швидше всього з бодуна. Подвір'я якесь захаращене, чи то мені так здається. Джунглі.
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10.07.2020 14:51 Ответить
та да. й хата тоже обідрана.
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10.07.2020 16:28 Ответить
 
 