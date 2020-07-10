Чоловіка, який упав у 15-метрову криницю, врятували на Хмельниччині, - ДСНС. ФОТО
У постраждалого не виявили важких травм, обставини події з'ясовують правоохоронці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
10 липня о 7:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних домогосподарств на вул. Перемоги, що у м. Красилів на Хмельниччині, впав у криницю чоловік.
До місця події негайно було направлено чергове відділення рятувальників 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Діяти слід було швидко, але обережно, адже у потерпілого могли бути травми. Бійцям ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та пожежного пояса вдалося витягти чоловіка з 15-метрової глибини на поверхню. Потерпілого передали працівникам швидкої медичної допомоги, які під час огляду не виявили в нього важких травм.
Обставини та причину події наразі з’ясовують правоохоронці.
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ВинниТчина
ПеТчерский
КоТчевник
МаТчо
КаТчка...
а в каких ещё словах можно дописать лишнюю букву Т ?
Перше ж посилання у гуглі
https://gufo.me/dict/ruuk/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
"Виннитчина" аналогічно.
Інші Ваші приклади в цей ряд ніяк не вписуються
В російській мові взагалі такого слова не існує. Щонайменше, в академічних тлумачних або орфографічних словниках.
Ви дали посилання на невідомо що. У цього "Большого русско-украинского словаря" нема ні авторів, ні редакторів, ні накладу, взагалі нічого, що могло б підтвердити його академічність.
Академічні тлумачні або орфографічні словники не можуть містити ВСІ власні назви, що існують у світі.
Щодо "невідомо що" - абсолютно згоден. Це перше посилання, що видав гугл. Тим не менше це не значить, що такого слова в рос. мові немає.
Наприклад, чи можна сказати, що в українській мові є або немає назви "тасадай манубе"?
також немає в українській мові слів "вааще", "пріва", "тикдищ" і т.п.
а от слово "Хмельниччина" є.
принцип складання словників перекладу, мнє так каэцца, полягає в тому, що з академічних тлумачних словників однієї мови береться певне слово і в академічному тлумачному словнику іншої мови підбирається найближчий за сенсами аналог.
З якого тлумачного ( або навіть орфографічного) словника російської мови в словник перекладів попало ХмельниТчина ?
Та ні з якого.
З таким же успіхом можна було написати ХмельниЦТЧЩИна.
А якщо немає відзеркалення в вкадемічних словниках іншої мови, то треба не шахраювати, видумуючи неіснуючі переклади, а вживати оригінал - ХмельниЧЧина
просто приймається філіпінська фонетика.
ну то хай і російською мовою слово Хмельниччина буде з українською фонетикою.
для чого штучно і без всякого приводу в українську назву добавляти літеру Т ?
Погодьтеся, що "манубе" не треба перетворювати в " мануТбе"
Погодьтеся, що "ХмельниЧЧина" не треба перетворювати в " ХмельниТчина"
Більш того, слово веТчина зовсім не схоже на ВинниТчина,
Бо "веТчина" від слова "веТхий", тобто давній.
Саме цим "вєТка" відрізняється від пагона.
Саме цим "веТошь" відрізняється від "новья"
Саме цим "завеТ" відрізняється від прогнозу
Вінниччина або Вінничина яким боком здобула букву Т ?
російська мова - то штучна болгарська мова давньої церкви, яка була штучно нав'язана давнім диким мокшанським пременам, які не розуміють етимології цих слів.
доказ - слово "лук".
доказ - слово "неделя"
Я навіть розумію, що деміургом мовотворчості бути приємно,
Но есть же какие-то вещи !!!
Щодо публіки в сотні тисяч - закликаю і Вас у всіх своїх коментарях завжди використовувати лише українську мову. Це теж позитивно впливатиме на публіку.