Чоловіка, який упав у 15-метрову криницю, врятували на Хмельниччині, - ДСНС. ФОТО

У постраждалого не виявили важких травм, обставини події з'ясовують правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

10 липня о 7:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних домогосподарств на вул. Перемоги, що у м. Красилів на Хмельниччині, впав у криницю чоловік.

До місця події негайно було направлено чергове відділення рятувальників 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Діяти слід було швидко, але обережно, адже у потерпілого могли бути травми. Бійцям ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та пожежного пояса вдалося витягти чоловіка з 15-метрової глибини на поверхню. Потерпілого передали працівникам швидкої медичної допомоги, які під час огляду не виявили в нього важких травм.

Обставини та причину події наразі з’ясовують правоохоронці.

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