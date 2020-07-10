Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области. ФОТОрепортаж
Из-за незаконной вырубки леса полиция провела обыски в нескольких лесных хозяйствах в Ивано-Франковской области. Правоохранители установили ряд лиц, которые могут быть причастны к злоупотреблению властью или служебным положением.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что чиновники лесных хозяйств в сговоре с субъектами хозяйственной деятельности осуществляли незаконную вырубку леса. Правоохранители провели 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах и домах чиновников.
В ходе обысков изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.
Кроме того были проведены обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Там тоже обнаружили значительное количество древесины различных пород без документов.
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Теперь надо показать кто рубил лес, только нельзя показывать, кто наживался и организовал, за все ответят исполнители , ну если ответят по крайрей мере обличат.