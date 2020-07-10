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Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области. ФОТОрепортаж

Из-за незаконной вырубки леса полиция провела обыски в нескольких лесных хозяйствах в Ивано-Франковской области. Правоохранители установили ряд лиц, которые могут быть причастны к злоупотреблению властью или служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что чиновники лесных хозяйств в сговоре с субъектами хозяйственной деятельности осуществляли незаконную вырубку леса. Правоохранители провели 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах и домах чиновников.

Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 01

В ходе обысков изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Кроме того были проведены обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Там тоже обнаружили значительное количество древесины различных пород без документов.

Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 02
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 03
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 04
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 05
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 06
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 07
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 08
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 09
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 10
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 11
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 12
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 13
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 14
Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области 15

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Автор: 

лес (632) обыск (1900) паводок (294) Нацполиция (16506) Ивано-Франковская область (923)


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хоч одного держслужбовця заарештували чи на місці все "порішали"?
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10.07.2020 15:25 Ответить
показуха...., такого рода работа должна вестись на постоянной основе, а не раз в году село смыло так шестерок в гараже накроем...
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10.07.2020 15:26 Ответить
шуфрича заарештували?
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10.07.2020 15:27 Ответить
А как этот лес продают через границу нарушая закон,без крышевания на всей цепочки от вырубки леса до перехода границы без МВД это сделать не возможно, вот кто на самом деле вырубывает лес тем самым из за кого происходят потопы, а бруштын, что это копачи уничтожили лес,- нет руками копачей лес уничтожило МВД.
Теперь надо показать кто рубил лес, только нельзя показывать, кто наживался и организовал, за все ответят исполнители , ну если ответят по крайрей мере обличат.
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10.07.2020 15:42 Ответить
 
 