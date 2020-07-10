Полиция провела обыски в нескольких лесхозах Ивано-Франковской области. ФОТОрепортаж

Из-за незаконной вырубки леса полиция провела обыски в нескольких лесных хозяйствах в Ивано-Франковской области. Правоохранители установили ряд лиц, которые могут быть причастны к злоупотреблению властью или служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что чиновники лесных хозяйств в сговоре с субъектами хозяйственной деятельности осуществляли незаконную вырубку леса. Правоохранители провели 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах и домах чиновников.

В ходе обысков изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Кроме того были проведены обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Там тоже обнаружили значительное количество древесины различных пород без документов.





























Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах после наводнений три населенных пункта остаются без транспортного сообщения, - ОГА