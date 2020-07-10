Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області. ФОТОрепортаж

Через незаконну вирубку лісу поліція провела обшуки в декількох лісових господарствах в Івано-Франківській області. Правоохоронці встановили кількох осіб, які можуть бути причетні до зловживання владою або службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чиновники лісових господарств в змові з суб'єктами господарської діяльності здійснювали незаконну вирубку лісу. Правоохоронці провели 14 обшуків у кількох лісових господарствах і будинках чиновників.

В ході обшуків вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження та без чіпів електронного обліку.

Крім того, були проведені обшуки на пилорамах на предмет законності їхньої роботи. Там теж виявили значну кількість деревини різних порід без документів.

Також читайте: Шмигаль заявив, що в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали





























Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Карпатах после наводнений три населенных пункта остаются без транспортного сообщения, - ОГА