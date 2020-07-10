УКР
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області. ФОТОрепортаж

Через незаконну вирубку лісу поліція провела обшуки в декількох лісових господарствах в Івано-Франківській області. Правоохоронці встановили кількох осіб, які можуть бути причетні до зловживання владою або службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чиновники лісових господарств в змові з суб'єктами господарської діяльності здійснювали незаконну вирубку лісу. Правоохоронці провели 14 обшуків у кількох лісових господарствах і будинках чиновників.

Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 01

В ході обшуків вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження та без чіпів електронного обліку.

Крім того, були проведені обшуки на пилорамах на предмет законності їхньої роботи. Там теж виявили значну кількість деревини різних порід без документів.

Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 02
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 03
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 04
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 05
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 06
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 07
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 08
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 09
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 10
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 11
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 12
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 13
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 14
Поліція провела обшуки в декількох лісгоспах Івано-Франківської області 15

хоч одного держслужбовця заарештували чи на місці все "порішали"?
показати весь коментар
10.07.2020 15:25 Відповісти
показуха...., такого рода работа должна вестись на постоянной основе, а не раз в году село смыло так шестерок в гараже накроем...
показати весь коментар
10.07.2020 15:26 Відповісти
шуфрича заарештували?
показати весь коментар
10.07.2020 15:27 Відповісти
А как этот лес продают через границу нарушая закон,без крышевания на всей цепочки от вырубки леса до перехода границы без МВД это сделать не возможно, вот кто на самом деле вырубывает лес тем самым из за кого происходят потопы, а бруштын, что это копачи уничтожили лес,- нет руками копачей лес уничтожило МВД.
Теперь надо показать кто рубил лес, только нельзя показывать, кто наживался и организовал, за все ответят исполнители , ну если ответят по крайрей мере обличат.
показати весь коментар
10.07.2020 15:42 Відповісти
 
 