У Карпатах після повеней три населені пункти залишаються без сполучення, - ОДА

Через повені в Івано-Франківській області залишаються без сполучення ще три населені пункти.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"3 7 липня обмежено транспортне сполучення до трьох населених пунктів: Верховинський район - 2 (с. Бережниця - повністю, с. Волова - частково); Косівський район - 1 (с. Снідавка - повністю)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили "Укрінформу" в обласному управлінні ДСНС, у Верховинському районі через дощі розмито місцеву дорогу. Зараз там працює важка техніка. У селі Снідавка пошкоджено переїзд через опади 4 липня. Рятувальники обіцяють відновити сполучення через день-два.

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