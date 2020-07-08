У Карпатах після повеней три населені пункти залишаються без сполучення, - ОДА
Через повені в Івано-Франківській області залишаються без сполучення ще три населені пункти.
Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"3 7 липня обмежено транспортне сполучення до трьох населених пунктів: Верховинський район - 2 (с. Бережниця - повністю, с. Волова - частково); Косівський район - 1 (с. Снідавка - повністю)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили "Укрінформу" в обласному управлінні ДСНС, у Верховинському районі через дощі розмито місцеву дорогу. Зараз там працює важка техніка. У селі Снідавка пошкоджено переїзд через опади 4 липня. Рятувальники обіцяють відновити сполучення через день-два.
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