РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10162 посетителя онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
1 733 7

Военнослужащие продолжают ликвидировать последствия пожаров на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО

Военнослужащие из состава Объединенных сил продолжают тушить тлеющую древесину в Луганской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 13 июля очагов открытого горения в лесных массивах на Луганщине не наблюдается. В пределах контролируемого периметра продолжается тушение тлеющей древесины в лесном массиве.

Сегодня к ликвидации пожара и его последствий привлечено 60 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 6 единиц инженерной техники. В частности, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2 и авторозливочные станции АРС-14 задействованы в тушении полигона твердых отходов. Также военнослужащие Объединенных сил продолжают осуществлять с помощью 2 БПЛА круглосуточную аэроразведку леса. Ведется наблюдение, чтобы не возникло повторного возгорания тлеющей древесины. Вся собранная информация в режиме он-лайн передается пожарным командам для эффективной борьбы с огнем.

Кроме того, с гражданскими жителями работают военные медики и представители гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил. В частности, для местного населения села Смоляниново, которое больше всего пострадало от лесных пожаров, военнослужащие передали одежду и обувь для детей и взрослых, необходимую посуду, средства гигиены и антисептики".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы задействовали 5 беспилотников и в реальном времени давали картинку ГСЧС, - как ВСУ тушили пожары на Луганщине. ВИДЕО

Военнослужащие продолжают ликвидировать последствия пожаров на Луганщине, - штаб ООС 01
Военнослужащие продолжают ликвидировать последствия пожаров на Луганщине, - штаб ООС 02

Автор: 

пожар (6020) ВСУ (6853) Луганская область (6539)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главные сводки из ООС - пожары.

А в остальном там всё нормально ?
показать весь комментарий
13.07.2020 18:55 Ответить
Мене бентежить інше: до чого там військовослужбовці взагалі? В державі вже немає МНС та НГ? До речі, обидві структури у рюкзакова... Для чого платники податків їх утримують? Якщо з МНС я ще можу зрозуміти - штат невеликий, а пожеж, потопельників та інших котів на дереві - вистачає. Але де НГ?
показать весь комментарий
13.07.2020 19:06 Ответить
Військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки пожеж на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8124
показать весь комментарий
13.07.2020 19:02 Ответить
Поджигателей поймали или нет?
показать весь комментарий
13.07.2020 19:29 Ответить
Аленятины тухлой нажарили??
показать весь комментарий
13.07.2020 19:34 Ответить
Військово службовцям немає що робити? Он дармоїди - нацгвардія, поліція і МНС дуже зайняті обслуговуанням бариг і вилизуванням пеньків від мулу з річок. Підпалили окупанти, а тушить, замість підготовки оборони ЗСУ. Комедія епохи зелених клоунів.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:09 Ответить
 
 