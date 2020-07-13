Военнослужащие продолжают ликвидировать последствия пожаров на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО

Военнослужащие из состава Объединенных сил продолжают тушить тлеющую древесину в Луганской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 13 июля очагов открытого горения в лесных массивах на Луганщине не наблюдается. В пределах контролируемого периметра продолжается тушение тлеющей древесины в лесном массиве.

Сегодня к ликвидации пожара и его последствий привлечено 60 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 6 единиц инженерной техники. В частности, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2 и авторозливочные станции АРС-14 задействованы в тушении полигона твердых отходов. Также военнослужащие Объединенных сил продолжают осуществлять с помощью 2 БПЛА круглосуточную аэроразведку леса. Ведется наблюдение, чтобы не возникло повторного возгорания тлеющей древесины. Вся собранная информация в режиме он-лайн передается пожарным командам для эффективной борьбы с огнем.

Кроме того, с гражданскими жителями работают военные медики и представители гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил. В частности, для местного населения села Смоляниново, которое больше всего пострадало от лесных пожаров, военнослужащие передали одежду и обувь для детей и взрослых, необходимую посуду, средства гигиены и антисептики".

