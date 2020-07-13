Військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки пожеж на Луганщині, - штаб ООС. ФОТО

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил продовжують гасити тліючу деревину у Луганській області

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Станом на 13 липня осередків відкритого горіння у лісових масивах на Луганщині не спостерігається. В межах контрольованого периметру продовжується гасіння тліючої деревини у лісовому масиві.

Сьогодні до ліквідації пожежі та її наслідків залучено 60 військовослужбовців Збройних Сил України та 6 одиниць інженерної техніки. Зокрема, бульдозери на артилерійському тягачі БАТ-2 та авторозливні станції АРС-14 задіяні до гасіння полігону твердих відходів. Також військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують здійснювати за допомогою 2 БПЛА цілодобову аеро-розвідка лісу. Ведеться спостереження щоби не виникло повторного загоряння ще тліючої деревини. Вся зібрана інформація в онлайн режимі передається пожежним командам для ефективнішої боротьби з вогнем.

Крім того, з цивільним мешканцям працюють військові медики та представники цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил. Зокрема, для місцевого населення села Смолянинове, яке найбільше постраждало від лісових пожеж, військовослужбовці передали одяг та взуття для дітей і дорослих, необхідний посуд, засоби гігієни та антисептики".

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