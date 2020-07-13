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Новини Фото Пожежі в Україні
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Військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки пожеж на Луганщині, - штаб ООС. ФОТО

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил продовжують гасити тліючу деревину у Луганській області

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Станом на 13 липня осередків відкритого горіння у лісових масивах на Луганщині не спостерігається. В межах контрольованого периметру продовжується гасіння тліючої деревини у лісовому масиві.

Сьогодні до ліквідації пожежі та її наслідків залучено 60 військовослужбовців Збройних Сил України та 6 одиниць інженерної техніки. Зокрема, бульдозери на артилерійському тягачі БАТ-2 та авторозливні станції АРС-14 задіяні до гасіння полігону твердих відходів. Також військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують здійснювати за допомогою 2 БПЛА цілодобову аеро-розвідка лісу. Ведеться спостереження щоби не виникло повторного загоряння ще тліючої деревини. Вся зібрана інформація в онлайн режимі передається пожежним командам для ефективнішої боротьби з вогнем.

Крім того, з цивільним мешканцям працюють військові медики та представники цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил. Зокрема, для місцевого населення села Смолянинове, яке найбільше постраждало від лісових пожеж, військовослужбовці передали одяг та взуття для дітей і дорослих, необхідний посуд, засоби гігієни та антисептики".

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Військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки пожеж на Луганщині, - штаб ООС 01
Військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки пожеж на Луганщині, - штаб ООС 02

Автор: 

пожежа (4350) ЗСУ (7637) Луганська область (4888)


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А в остальном там всё нормально ?
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13.07.2020 18:55 Відповісти
Мене бентежить інше: до чого там військовослужбовці взагалі? В державі вже немає МНС та НГ? До речі, обидві структури у рюкзакова... Для чого платники податків їх утримують? Якщо з МНС я ще можу зрозуміти - штат невеликий, а пожеж, потопельників та інших котів на дереві - вистачає. Але де НГ?
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13.07.2020 19:06 Відповісти
Військовослужбовці продовжують ліквідовувати наслідки пожеж на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8124
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13.07.2020 19:02 Відповісти
Поджигателей поймали или нет?
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13.07.2020 19:29 Відповісти
Аленятины тухлой нажарили??
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13.07.2020 19:34 Відповісти
Військово службовцям немає що робити? Он дармоїди - нацгвардія, поліція і МНС дуже зайняті обслуговуанням бариг і вилизуванням пеньків від мулу з річок. Підпалили окупанти, а тушить, замість підготовки оборони ЗСУ. Комедія епохи зелених клоунів.
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14.07.2020 08:09 Відповісти
 
 