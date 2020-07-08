Ми задіяли 5 безпілотників і в реальному часі давали картинку ДСНС, - як ЗСУ гасили пожежі на Луганщині. ВIДЕО

Військовослужбовці ЗСУ розповіли про те, як брали участь у гасінні пожеж у Луганській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За словами військових, вони використовували армійські безпілотники, щоб координувати роботу рятувальників ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж