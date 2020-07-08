Ми задіяли 5 безпілотників і в реальному часі давали картинку ДСНС, - як ЗСУ гасили пожежі на Луганщині. ВIДЕО
Військовослужбовці ЗСУ розповіли про те, як брали участь у гасінні пожеж у Луганській області.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
За словами військових, вони використовували армійські безпілотники, щоб координувати роботу рятувальників ДСНС.
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П...ц - аж целых пять штук задействовали...