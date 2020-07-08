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Ми задіяли 5 безпілотників і в реальному часі давали картинку ДСНС, - як ЗСУ гасили пожежі на Луганщині. ВIДЕО

Військовослужбовці ЗСУ розповіли про те, як брали участь у гасінні пожеж у Луганській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За словами військових, вони використовували армійські безпілотники, щоб координувати роботу рятувальників ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4218) пожежа (4342) ЗСУ (7592) Луганська область (4883)


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а что со спутников не видно из-за дыма наверно?
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08.07.2020 22:43 Відповісти
А поджигателей кацапских не поймали? Или опять спишите пожар на корову и лося?
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08.07.2020 22:51 Відповісти
так под этот пожар хотели еще и Север с Лисичанском амиаком вытравить https://censor.net/news/3206698/diversant_fsb_sobiralsya_vzorvat_himzavod_na_luganschine_ego_poyimali_videofoto
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08.07.2020 23:00 Відповісти
Наша страна живет в каменном веке - у ГСЧС нет собственных беспилотников!
П...ц - аж целых пять штук задействовали...
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08.07.2020 23:16 Відповісти
 
 