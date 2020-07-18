РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9299 посетителей онлайн
Новости Фото
4 607 15

Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция солидарности с Беларусью. Ее участники пытались привлечь внимание международного сообщество к происходящему вокруг выборов президента Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Организаторами мероприятия выступили белорусы, которые проживают в Киеве. Участники акции отметили, что их цель - выразить протест против политических репрессий.

Как сообщалось, в городах Беларуси проходят стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало.

Также на Цензор.НЕТ: Команда из Беларуси отказалась от игры в премьер-лиге КВН, потому что ее собираются провести в оккупированном Крыму

Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 01
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 02
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 03
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 04
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 05
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 06
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 07
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 08
Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве 09

Автор: 

акция (2443) Беларусь (7980) протест (5902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Добре, що на акції використовують справжній бєларуський прапор.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:30 Ответить
+5
Слава Украiне! Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
18.07.2020 20:36 Ответить
+4
2018.09.10 14:47
Влад Сташкевич в этом году второй раз бежал полумарафон с бело-красно-белым флагом. Ранее проблем из-за национальных символов не возникало. Общественный активист и менеджер некоммерческих проектов рассказал belsat.eu о непростом забеге и задержании.
«В прошлом году мной даже никто не заинтересовался. Теперь во время марафона я периодически слышал, как по рации говорят, что я пробегаю рядом. Похоже, у них были планы меня раньше задержать. Поэтому когда я видел милиционеров, то бежал в толпу. А когда их не было, бежал сбоку, чтобы больше людей увидели меня с флагом».https://belsat.eu/ru/news/pavmarafonets-zaderzhannyj-za-belo-krasno-belyj-flag-sidel-v-otdelenii-kak-supergeroj/
показать весь комментарий
18.07.2020 18:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре, що на акції використовують справжній бєларуський прапор.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:30 Ответить
І Пагоню так саме !!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 18:51 Ответить
2018.09.10 14:47
Влад Сташкевич в этом году второй раз бежал полумарафон с бело-красно-белым флагом. Ранее проблем из-за национальных символов не возникало. Общественный активист и менеджер некоммерческих проектов рассказал belsat.eu о непростом забеге и задержании.
«В прошлом году мной даже никто не заинтересовался. Теперь во время марафона я периодически слышал, как по рации говорят, что я пробегаю рядом. Похоже, у них были планы меня раньше задержать. Поэтому когда я видел милиционеров, то бежал в толпу. А когда их не было, бежал сбоку, чтобы больше людей увидели меня с флагом».https://belsat.eu/ru/news/pavmarafonets-zaderzhannyj-za-belo-krasno-belyj-flag-sidel-v-otdelenii-kak-supergeroj/
показать весь комментарий
18.07.2020 18:55 Ответить
На самом деле здесь это не очень работает, больше рассчитано на молодых, и дело не в негативном отношении к такой символике (такого в принципе нет). просто слишком много стало прошаренных, секущих во всех методах политтехнологий, троллинга и тп. Вон чувак в зеленой майке с пингвинами и в кроксах тоже умело этим пользуется - для усиления эффекта фотографии одел каску, хотя ходил в кепке. убедить взрослого человека стало трудней, не верят никому.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:25 Ответить
Беларусь, не дайте узурпатору снова продлить диктатуру!
показать весь комментарий
18.07.2020 18:31 Ответить
був у Віцебску, такі гарні люди
показать весь комментарий
18.07.2020 18:31 Ответить
Коментувати від "фейсбук" не рекомендую, бо це дуже шахраювата лавочка: якщо коментар критичний, вони його і усі ваші попередні коментарі видаляють і акаунт закривають.
Для розблокування акаунту вимагають надіслати номер свого мобільного телефону ...
показать весь комментарий
18.07.2020 19:11 Ответить
Слава Украiне! Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
18.07.2020 20:36 Ответить
Бывал там... На любые замечания о метровых портретах бацьки в каждой чиновничьей каптерке либо относительно беспредела - люди принимали гордую позу и говорили "Что вам не нравится?!" Это ничего, что мы рабы и о нас ноги вытирают. Мы ж совковые. Без языка, веры и истории... Берем и за щеку и пер анус, зато у нас дороги и все предприятия работают! Кишка тонка, сябры... Очень за вас обидно и горько.
показать весь комментарий
18.07.2020 20:57 Ответить
Ти правий на 100%, перший коментар який співпадає з моєю думкою про білорасєю)) Білорасєя була і залишиться брср, переважна більшість білорасєян підтримує калхозенфюрера і його радянський алгоритм керування...
показать весь комментарий
19.07.2020 10:59 Ответить
Непорядок в Беларуси. Нет еврейского клоуна у власти и долга перед МВФ тоже нет. Отсталая.
показать весь комментарий
19.07.2020 05:31 Ответить
так хох...л у вас при,власти со справкой офицер-колхозник...
показать весь комментарий
19.07.2020 13:21 Ответить
Осторожно: Сорос.
youtube.com/watch?v=NCv9OyeUqVc
показать весь комментарий
19.07.2020 05:33 Ответить
-
в 1362 році в результаті битви на Синіх Водах литовсько-руські війська Великого князя Литовського Ольгерда Гедиміновича наголову розбили окупантів з монголо-татарських правителів і їх рабів личакових москалів. І Великий слов'янський Київ з усією територією слов'янської Київської Русі остаточно увійшли до складу славяно-балтського Великого Князівства Литовського. І ця знаменита Перемога зіграла вирішальну роль в історії Європи і України Русі. Це була яскрава битва на Синіх Водах, результат спільної військової битви литовсько-українсько-біларуського балто-слов'янського війська, і повне знищення об'єднаних військ орди татаро - монголів з полчищем личакових угро - фінів (москалі -кацапи), позначила новий етап слов'янської історії. Тоді і всі Східні землі слов'янської Київської Русі (України) назавжди вийшли з-під влади Золотої Орди і її колонії бридкого Московського улусу.
Тепер Литва вільна європейська країна повноправний член братніх народів ЄС і НАТО. Білорусь шкода але вона стала напів-колонією у личакової паРаші - орди, і стрімко перетворюється в вже повну бридку кацапську колонію. А Українська держава вона стоїть на порозі доленосного вступу в європейську братську сім'ю ЄС і НАТО. Якщо величне прагнення українців не зупинить продажна влада деяких Слуг кремлівських фашистів )(уйла, проклятих ЗЕбілів - капітулянтів.
показать весь комментарий
19.07.2020 06:51 Ответить
Беларусы. Здесь против Лукашенко несколько ботоферм "работают".
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол. Украина на 111 месте из 185.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення.
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было.
показать весь комментарий
19.07.2020 23:30 Ответить
 
 