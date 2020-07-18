Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция солидарности с Беларусью. Ее участники пытались привлечь внимание международного сообщество к происходящему вокруг выборов президента Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Организаторами мероприятия выступили белорусы, которые проживают в Киеве. Участники акции отметили, что их цель - выразить протест против политических репрессий.

Как сообщалось, в городах Беларуси проходят стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало.

