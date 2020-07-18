Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж
На Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция солидарности с Беларусью. Ее участники пытались привлечь внимание международного сообщество к происходящему вокруг выборов президента Беларуси.
Организаторами мероприятия выступили белорусы, которые проживают в Киеве. Участники акции отметили, что их цель - выразить протест против политических репрессий.
Как сообщалось, в городах Беларуси проходят стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало.
Ali Hasan
Sasha Torin
ВКЛ_это_мы_01
Влад Сташкевич в этом году второй раз бежал полумарафон с бело-красно-белым флагом. Ранее проблем из-за национальных символов не возникало. Общественный активист и менеджер некоммерческих проектов рассказал belsat.eu о непростом забеге и задержании.
«В прошлом году мной даже никто не заинтересовался. Теперь во время марафона я периодически слышал, как по рации говорят, что я пробегаю рядом. Похоже, у них были планы меня раньше задержать. Поэтому когда я видел милиционеров, то бежал в толпу. А когда их не было, бежал сбоку, чтобы больше людей увидели меня с флагом».https://belsat.eu/ru/news/pavmarafonets-zaderzhannyj-za-belo-krasno-belyj-flag-sidel-v-otdelenii-kak-supergeroj/
Для розблокування акаунту вимагають надіслати номер свого мобільного телефону ...
youtube.com/watch?v=NCv9OyeUqVc
в 1362 році в результаті битви на Синіх Водах литовсько-руські війська Великого князя Литовського Ольгерда Гедиміновича наголову розбили окупантів з монголо-татарських правителів і їх рабів личакових москалів. І Великий слов'янський Київ з усією територією слов'янської Київської Русі остаточно увійшли до складу славяно-балтського Великого Князівства Литовського. І ця знаменита Перемога зіграла вирішальну роль в історії Європи і України Русі. Це була яскрава битва на Синіх Водах, результат спільної військової битви литовсько-українсько-біларуського балто-слов'янського війська, і повне знищення об'єднаних військ орди татаро - монголів з полчищем личакових угро - фінів (москалі -кацапи), позначила новий етап слов'янської історії. Тоді і всі Східні землі слов'янської Київської Русі (України) назавжди вийшли з-під влади Золотої Орди і її колонії бридкого Московського улусу.
Тепер Литва вільна європейська країна повноправний член братніх народів ЄС і НАТО. Білорусь шкода але вона стала напів-колонією у личакової паРаші - орди, і стрімко перетворюється в вже повну бридку кацапську колонію. А Українська держава вона стоїть на порозі доленосного вступу в європейську братську сім'ю ЄС і НАТО. Якщо величне прагнення українців не зупинить продажна влада деяких Слуг кремлівських фашистів )(уйла, проклятих ЗЕбілів - капітулянтів.
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол. Украина на 111 месте из 185.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення.
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было.