Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з Білоруссю. Її учасники намагалися привернути увагу міжнародного співтовариства до подій навколо виборів президента Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Організаторами заходу виступили білоруси, які проживають в Києві. Учасники акції зазначили, що мають на меті привернути увагу міжнародної спільноти до того, що відбувається в Білорусі, та висловити протест проти політичних репресій.

Як повідомлялося, у містах Білорусі відбуваються стихійні акції на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

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