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Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з Білоруссю. Її учасники намагалися привернути увагу міжнародного співтовариства до подій навколо виборів президента Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Організаторами заходу виступили білоруси, які проживають в Києві. Учасники акції зазначили, що мають на меті привернути увагу міжнародної спільноти до того, що відбувається в Білорусі, та висловити протест проти політичних репресій.

Як повідомлялося, у містах Білорусі відбуваються стихійні акції на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ вперше не надішле спостерігачів на вибори президента Білорусі: "Не запросили"

Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 01
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 02
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 03
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 04
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 05
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 06
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 07
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 08
Акція солідарності з Білоруссю відбулася в Києві 09

акція (1458) Білорусь (7964) протест (2402)


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Топ коментарі
+6
Добре, що на акції використовують справжній бєларуський прапор.
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18.07.2020 18:30
+5
Слава Украiне! Жыве Беларусь!
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18.07.2020 20:36
+4
2018.09.10 14:47
Влад Сташкевич в этом году второй раз бежал полумарафон с бело-красно-белым флагом. Ранее проблем из-за национальных символов не возникало. Общественный активист и менеджер некоммерческих проектов рассказал belsat.eu о непростом забеге и задержании.
«В прошлом году мной даже никто не заинтересовался. Теперь во время марафона я периодически слышал, как по рации говорят, что я пробегаю рядом. Похоже, у них были планы меня раньше задержать. Поэтому когда я видел милиционеров, то бежал в толпу. А когда их не было, бежал сбоку, чтобы больше людей увидели меня с флагом».https://belsat.eu/ru/news/pavmarafonets-zaderzhannyj-za-belo-krasno-belyj-flag-sidel-v-otdelenii-kak-supergeroj/
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18.07.2020 18:55
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Добре, що на акції використовують справжній бєларуський прапор.
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18.07.2020 18:30 Відповісти
І Пагоню так саме !!)))
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18.07.2020 18:51 Відповісти
2018.09.10 14:47
Влад Сташкевич в этом году второй раз бежал полумарафон с бело-красно-белым флагом. Ранее проблем из-за национальных символов не возникало. Общественный активист и менеджер некоммерческих проектов рассказал belsat.eu о непростом забеге и задержании.
«В прошлом году мной даже никто не заинтересовался. Теперь во время марафона я периодически слышал, как по рации говорят, что я пробегаю рядом. Похоже, у них были планы меня раньше задержать. Поэтому когда я видел милиционеров, то бежал в толпу. А когда их не было, бежал сбоку, чтобы больше людей увидели меня с флагом».https://belsat.eu/ru/news/pavmarafonets-zaderzhannyj-za-belo-krasno-belyj-flag-sidel-v-otdelenii-kak-supergeroj/
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18.07.2020 18:55 Відповісти
На самом деле здесь это не очень работает, больше рассчитано на молодых, и дело не в негативном отношении к такой символике (такого в принципе нет). просто слишком много стало прошаренных, секущих во всех методах политтехнологий, троллинга и тп. Вон чувак в зеленой майке с пингвинами и в кроксах тоже умело этим пользуется - для усиления эффекта фотографии одел каску, хотя ходил в кепке. убедить взрослого человека стало трудней, не верят никому.
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18.07.2020 20:25 Відповісти
Беларусь, не дайте узурпатору снова продлить диктатуру!
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18.07.2020 18:31 Відповісти
був у Віцебску, такі гарні люди
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18.07.2020 18:31 Відповісти
Коментувати від "фейсбук" не рекомендую, бо це дуже шахраювата лавочка: якщо коментар критичний, вони його і усі ваші попередні коментарі видаляють і акаунт закривають.
Для розблокування акаунту вимагають надіслати номер свого мобільного телефону ...
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18.07.2020 19:11 Відповісти
Слава Украiне! Жыве Беларусь!
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18.07.2020 20:36 Відповісти
Бывал там... На любые замечания о метровых портретах бацьки в каждой чиновничьей каптерке либо относительно беспредела - люди принимали гордую позу и говорили "Что вам не нравится?!" Это ничего, что мы рабы и о нас ноги вытирают. Мы ж совковые. Без языка, веры и истории... Берем и за щеку и пер анус, зато у нас дороги и все предприятия работают! Кишка тонка, сябры... Очень за вас обидно и горько.
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18.07.2020 20:57 Відповісти
Ти правий на 100%, перший коментар який співпадає з моєю думкою про білорасєю)) Білорасєя була і залишиться брср, переважна більшість білорасєян підтримує калхозенфюрера і його радянський алгоритм керування...
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19.07.2020 10:59 Відповісти
Непорядок в Беларуси. Нет еврейского клоуна у власти и долга перед МВФ тоже нет. Отсталая.
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19.07.2020 05:31 Відповісти
так хох...л у вас при,власти со справкой офицер-колхозник...
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19.07.2020 13:21 Відповісти
Осторожно: Сорос.
youtube.com/watch?v=NCv9OyeUqVc
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19.07.2020 05:33 Відповісти
-
в 1362 році в результаті битви на Синіх Водах литовсько-руські війська Великого князя Литовського Ольгерда Гедиміновича наголову розбили окупантів з монголо-татарських правителів і їх рабів личакових москалів. І Великий слов'янський Київ з усією територією слов'янської Київської Русі остаточно увійшли до складу славяно-балтського Великого Князівства Литовського. І ця знаменита Перемога зіграла вирішальну роль в історії Європи і України Русі. Це була яскрава битва на Синіх Водах, результат спільної військової битви литовсько-українсько-біларуського балто-слов'янського війська, і повне знищення об'єднаних військ орди татаро - монголів з полчищем личакових угро - фінів (москалі -кацапи), позначила новий етап слов'янської історії. Тоді і всі Східні землі слов'янської Київської Русі (України) назавжди вийшли з-під влади Золотої Орди і її колонії бридкого Московського улусу.
Тепер Литва вільна європейська країна повноправний член братніх народів ЄС і НАТО. Білорусь шкода але вона стала напів-колонією у личакової паРаші - орди, і стрімко перетворюється в вже повну бридку кацапську колонію. А Українська держава вона стоїть на порозі доленосного вступу в європейську братську сім'ю ЄС і НАТО. Якщо величне прагнення українців не зупинить продажна влада деяких Слуг кремлівських фашистів )(уйла, проклятих ЗЕбілів - капітулянтів.
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19.07.2020 06:51 Відповісти
Беларусы. Здесь против Лукашенко несколько ботоферм "работают".
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол. Украина на 111 месте из 185.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення.
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было.
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19.07.2020 23:30 Відповісти
 
 