ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б". ФОТО

Тактическую боевую машину "Дозор-Б", которую разработали конструкторы "Укроборонпрома", приняли на вооружение ВСУ.

Об этом сообщает ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованной в понедельник информации, на вооружение в украинскую армию тактическую боевую колесную машину "Дозор-Б", разработанную специалистами "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", приняли по результатам государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации.

Соответствующий приказ Министерства обороны Украины № 245 был издан 3 июля 2020 г.

"Дозор-Б" входит в линейку бронированной техники Концерна, принятой на вооружение ВСУ после начала войны на Востоке Украины. Мы поздравляем с этим событием коллектив ХКБМ и всю команду Концерна! Первая партия "Дозоров" прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот, наконец, "Дозор-Б" принят на вооружение, что позволяет начать подготовку к ее серийному производству. Также принятие на вооружение повышает экспортный потенциал этой бронемашины", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс.

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"Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" разработана с нуля специалистами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова. Над ее созданием работал Восток и Запад вместе - конструировали в Харькове, изготавливали во Львове", - рассказал директор "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Яков Мормило.





Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Созданная как многоцелевое защищенного транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предусмотрено различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.