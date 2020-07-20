ЗСУ взяли на озброєння тактичну бойову машину "Дозор-Б". ФОТО

Тактичну бойову машину "Дозор-Б", яку розробили конструктори "Укроборонпрому", взяли на озброєння ЗСУ.

Про це повідомляє ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненою у понеділок інформацією, на озброєння в українську армію тактичну бойову колісну машину "Дозор-Б", розроблену фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова", взяли за результатами державних випробувань і підконтрольної експлуатації.

Відповідний наказ Міністерства оборони України № 245 було видано 3 липня 2020 р

"Дозор-Б" входить у лінійку броньованої техніки Концерну, прийнятої на озброєння ЗСУ після початку війни на Сході України. Ми вітаємо з цією подією колектив ХКБМ і всю команду Концерну! Перша партія "Дозорів" пройшла випробування безпосередньо на фронті ще в 2016 році. Після цього машину допрацювали і поліпшили, провели підконтрольну експлуатацію з позитивними результатами. І ось, нарешті, "Дозор-Б" прийнято на озброєння, що дозволяє почати підготовку до її серійного виробництва. Також прийняття на озброєння підвищує експортний потенціал цієї бронемашини", - заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

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"Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" розроблена з нуля фахівцями Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова. Над її створенням працював Схід і Захід разом - конструювали в Харкові, виготовляли у Львові", - розповів директор "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Яків Мормило.





Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" - повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння і військового устаткування масою до 2 тонн. Машина призначена для використання в підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних і тилових підрозділах. Залежно від призначення передбачено різне виконання під час виробництва: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.