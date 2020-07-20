ЗСУ взяли на озброєння тактичну бойову машину "Дозор-Б". ФОТО
Тактичну бойову машину "Дозор-Б", яку розробили конструктори "Укроборонпрому", взяли на озброєння ЗСУ.
Про це повідомляє ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з оприлюдненою у понеділок інформацією, на озброєння в українську армію тактичну бойову колісну машину "Дозор-Б", розроблену фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова", взяли за результатами державних випробувань і підконтрольної експлуатації.
Відповідний наказ Міністерства оборони України № 245 було видано 3 липня 2020 р
"Дозор-Б" входить у лінійку броньованої техніки Концерну, прийнятої на озброєння ЗСУ після початку війни на Сході України. Ми вітаємо з цією подією колектив ХКБМ і всю команду Концерну! Перша партія "Дозорів" пройшла випробування безпосередньо на фронті ще в 2016 році. Після цього машину допрацювали і поліпшили, провели підконтрольну експлуатацію з позитивними результатами. І ось, нарешті, "Дозор-Б" прийнято на озброєння, що дозволяє почати підготовку до її серійного виробництва. Також прийняття на озброєння підвищує експортний потенціал цієї бронемашини", - заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.
"Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" розроблена з нуля фахівцями Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова. Над її створенням працював Схід і Захід разом - конструювали в Харкові, виготовляли у Львові", - розповів директор "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Яків Мормило.
Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" - повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння і військового устаткування масою до 2 тонн. Машина призначена для використання в підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних і тилових підрозділах. Залежно від призначення передбачено різне виконання під час виробництва: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мнения / Общество 20-июл, 16:359 377 0
Думающая часть страны замерла в ожидании ответного видосика. На вызовы необходимо отвечать.
В «пацанячем» мире политических беспредельщиков, на вызовы всегда есть необходимость отвечать. Только ответ, его форма, скорость, наполненность и сила показывают кто ты, где ты и что с тобой будет дальше.
Вряд ли это пронимают в офисном пространстве заигравшихся мальчиков-девочек. Они не отождествляют себя с предметом угроз.
Им кажется, что все они сами по себе. А счастливый лузер, который член союза пианистов, сам по себе. И всё, что твориться, это только его ответственность и заслуга.
В старой его ипостаси, это практически так и было. Альфа-актёр квартального жанра, был практически неистребим в любом ему доступном амплуа.
Эту дурацкую практику он перенёс и в систему организации государственных процессов. Но остался эдаким гламурным гопником от управления.
Сегодня пришло время определиться - ты, таки гопник, или … ?
Момент теста на вшивость наступил. Наступило время понять, кто ты. Гламурный гопник или представитель государства, его первое лицо.
И бить больно, если шо, будут не государству, а по тебе. И отмазка - «я не знал, я на рояле играл», тут не пройдёт.
И, самое интересное, время проверки на вшивость наступило для практически всех поклонников таланта этого игривого рояльщика.
Вот просто интересно, сколько и кто персонально готов «вписаться» за предмет своего политического обожания.
Выставить у себя в фб, как минимум гневный пост с осуждением бандитских методов и бандитских рож чиновников вражеского государства. Как минимум в фб, потому что у вас, сегодня есть доступ к телеканалам, в том числе и международного, планетарного вещания.
Так и проверяют на вшивость. На легитимность. На доверие и веру в правильность действий своего лидера.
Время отвечать и время различать …
Оно таки настало (хоть и не ждали его совсем).
Александр НОВОХАТСКИЙ
В 2013 году польская компания «Города» (Mista) купила в Украине лицензию на производство бронемашины «Дозор-Б». На выставке вооружения в Польше MSPO-2013 был продемонстрирован вариант «Дозор-Б» под названием "Онцилла" (Oncilla). Первый бронеавтомобиль «Oncilla» был собран на Киевском бронетанковом заводе, в дальнейшем все производство "Онцилла" будет осуществляться в Польше.
З 2013 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща виготовляє ліцензійну копію «Дозор-Б» під назвою Oncilla («Онцилла»). Польські Oncilla постачаються на експорт, в тому числі і в Україну. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#Mista_Oncilla [⇨]
Всього було виготовлено лише 10 машин, які у 2016 році були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95 ОДШБр ЗСУ. З 2016 року виробництво машин в Україні зупинене. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0 [⇨]
Дивно..
Що Барига не запустив "Схему" по відмиванню бабла на серійному виробництві "Дозорів"..
може тому,що зроблено було хріновенько і ніяк не могли довести до пуття.. навть власна армія не погодщувалась взяти "на баланс" ?
Первый демонстрационный образец бронемашины "Дозор-Б" был впервые представлен на оружейной выставке «Зброя та безпека-2004» (27-30 октября 2004 г.)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-10 [10] .
Разработка бронемашины была завершена летом 2006 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-11 [11] , в 2011 году лицензию на производство бронемашины через компанию-посредника купила польская компания «Mista»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated4-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated7-12 [12] (однако подготовка производственной линии для производства "Дозор-Б" в Польше была завершена только в 2013 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-13 [13] .
31 мая 2014 года глава МВД https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Б. Аваков сообщил о возможности приобретения бронемашин «Дозор» для Национальной гвардии Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-14 [14] , а на следующий день - сообщил, что «Дозор-Б» направят на испытанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-15 [15] . 4 июня 2014 года второй «Дозор-Б» был представлен на полигоне Национальной гвардии под Чугуевом Харьковской областиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-17 [17] . 6 июня 2014 года исполняющий обязанности президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. В. Турчинов заявил, что на вооружение украинской армии поступят 200 бронемашин «Дозор-Б»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-18 [18] .
В июле 2014 года было объявлено, что сборкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-19 [19] и производство «Дозор-Б» планируют начать также на ГП "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Львовский бронетанковый завод "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-20 [20] .
По состоянию на сентябрь 2014 года, было начато изготовление корпусов для нескольких бронемашин, однако в войска новые бронемашины не поступалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-23 [23] - начало их серийного производства было отложено на несколько месяцев в связи с отсутствием двигателейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-24 [24] . 5 декабря 2014 заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» по производству Юрий Пащенко сообщил, что серийное производство «Дозор-Б» начнётся в марте 2015 года на Львовском бронетанковом заводеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-25 [25] .
30 января 2015 года президенту Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Порошенко был представлен обновлённый предсерийный образец броневика "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated5-26 [26] .
Масса "Дозор-Б" в стандартном варианте исполнения (с открыто установленным пулемётом НСВТ, без дополнительного оборудования) составляет 6,3 тhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated7-12 [12] .
2 февраля 2015 года ГК "Укроборонпром" объявил, что в течение 2015 года планируется выпустить 50 бронемашин "Дозор-Б". В этот же день военнослужащим украинской армии представили первый серийный образец бронемашины "Дозор-Б" (оснащённый боевым модулем БПУ-12,7). Сообщается, что полная масса серийного "Дозор-Б" (с установленным боевым модулем) составляет 8450 кгhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated6-27 [27] .
4 февраля 2015 года генеральный директор ГК "Укроборонпром" Р. А. Романов подтвердил, что в течение 2015 года планируется выпустить 50 бронемашин "Дозор-Б" и пообещал, что в 2016 году их производство выйдет на уровень не меньше 100 единицhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-28 [28] .
3 апреля 2015 года было объявлено о начале работ по серийному производству бронемашин "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-29 [29] , при этом броневые корпуса машин, выпускаемых ЛБТЗ, было решено изготавливать из импортных стальных листов польского производстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated8-2 [2] .
Тем не менее, производство бронемашин сразу начато не былоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-30 [30] (до 13 июня 2015 года было изготовлено десять бронекорпусовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-31 [31] , из которых было собрано только два серийных "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-32 [32] ).
13 июля 2015 было объявлено, что стоимость одного "Дозор-Б" составляет 4 млн. гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-33 [33] .
16 июля 2015 генеральный директор ГК "Укроборонпром" Р. Романов сообщил, что первые бронемашины "Дозор-Б" планируется передать в войска осенью 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-34 [34] .
16 сентября 2015 первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" С. Пинькас сообщил в интервью, что по результатам испытаний двух выпущенных бронемашин "Дозор-Б" министерство обороны Украины выступило с предложением внести несколько изменений в техническую документацию (в частности, установить другую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C приборную панель )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-35 [35] .
18 сентября 2015 начальник генерального штаба вооружённых сил Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Н. Муженко сообщил, что серийное производство бронемашин "Дозор-Б" планируется начать в 2016 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-36 [36] .
20 сентября 2015 был выпущен третий "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-37 [37] .
28 ноября 2015 заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант И. Павловский сообщил в интервью, что "Дозор-Б" не принят на вооружение, поскольку государственные испытания выявили наличие 49 недостатков, на устранение которых ориентирован ГК "Укроборонпром"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-38 [38] . 2 декабря 2015 директор ХКБМ Яков Мормило пообещал, что выявленные недостатки будут устранены до конца января 2016 года и сообщил, что на Львовском бронетанковом заводе под надзором сотрудников ХКБМ заложены на стапелях 10 бронемашин "Дозор-Б", которые должны поступить в войска в 2016 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-39 [39] .
5 декабря 2015 на Михайловской площади в Киеве были представлены пять серийных "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-40 [40] .
6 декабря 2015 пресс-служба ГК "Укроборонпром" сообщила, что "Дозор-Б" прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение вооружённых сил Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-41 [41] .
15 декабря 2015 пресс-служба ГК "Укроборонпром" сообщила, что министерство обороны Украины заключило контракт с Львовским бронетанковым заводом на производство бронемашин "Дозор-Б" для вооружённых сил Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-42 [42] .
17 декабря 2015 ГК "Укроборонпром" подписал меморандум о сотрудничестве с чешской государственной компанией "VOP CZ s.p.", в рамках которого запланировано приведение бронемашин "Дозор-Б" к стандартам НАТО и помощь в сертификации бронемашины в странах
порохоботи,що не так знову ? ))
«Недоліків було близько семи. Вони стосувалися температури у відділенні десанту, яка була вищою, ніж потрібно. Вони стосувалися шумів, що перевищували допустимий рівень. Вони стосувалися певним чином перевищень маси, яка була визначена за технічним завданням», - пояснює Згурець.Польські броньовики замість українських?
На 2018 та 2019 роки здійснюється закупівля польських бронетранспортерів «Онцилла»
Міноборони України
У той же час у відповіді на запит «Донбас.Реалії» в Міністерстві оборони повідомили: зацікавилися іншою машиною.
«Міністерством оборони України, відповідно до державного оборонного замовлення на 2018 та 2019 роки, здійснюється закупівля польських бронетранспортерів «Онцилла», - йдеться у відповіді відомства.
________
апропо..Не можна було вимагати доводки "Дозору" на Львівському заводі,який пристосований більше для ремонту...
Тоді при Ющенку, багато чого почало розроблятись, той же ОБТ «Оплот», Оперативно тактичний ракетний комплекс « Сапсан», який Янукович руками Лєбєдєва, зарубав на стадії створення зразків.
КАк счас помню.
Як Косата Бл..дь керувала країною "у ручному режимі"...
Перекидуючи гроші туди,"де рвалося"...
як одного разу просто забрала в армії 10,5 млрд .грн "одним розчерком пера" ((
на жаль,там ще доводити є що..
поляки,до речі,це зробили...
а в нас..
нагадаймо ,Порох і Свинарчук зосередились на свому "дітищі"..
Ніт.
Її створили конструктори українського «Харківського Конструкторського Бюро імені Морозова».
Того самого, що створило знаменитий танк Т-34.
No, тобто.
Запитання від редакції. З легкої руки журналіста Майкла Щура в соцмережах стало популярним слово ніт замість ні - так висловилася чернігівська кондукторка в одному телесюжеті.
Водночас це слово фіксує академічний "Словник української мови". Чи не могли б Ви розповісти про цю форму більше?
Олександр Пономарів
Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Член Національної комісії України з питань правопису.Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.
"Словник української мови" справді фіксує ніт як присудкове слово та як заперечну частку, але подає їх із позначкою "застаріле". Тож у ******** мові їх можна вживати хіба що як засіб створення гумористичного забарвлення. Літературний відповідник - ні.
особливо патріотичним патріотам.
роз"яснення..
НІХто з громадян України НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ розуміти інших громадян України,котрі використовуть застарілі або ненормовані слова,суржик чи "галицизми"
А якщо вони наполягатимуть -можуть спокійно послати
на..уй"під три чорти"
ним користується деяка "навколо філологічна богема",котра любить ПОВИЙО...уватись..
типу- от які ми патріоти !!
"знаменитый" ага
Козак-1
Козак-2м
Барс-8
СБА-Варта
Краз Спартан
Дозор-Б
Неужели Украина настолько богатая страна, что бы принять на вооружении 5-6 однотипных тактических бронетранспортеров?
Неужели так сложно выбрать наилучший вариант и запустить в массовое производство?
https://www.radiosvoboda.org/a/28660480.html
З моменту цієї заяви минуло два роки. «Донбас.Реалії» вирішили дізнатися про результати роботи у директора львівського заводу-виробника Віктора Андрощука.
- Після 2016 року замовлень на «Дозор-Б» не було. Ми більше «Дозори» не випускаємо. Я поставив запитання міністру оборони в очі. Так як вам: «Пане міністр, «Дозори» чому не замовляєте?»
- І що він відповів?
- Нічого не відповів.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це все,що вам треба знати про розвиток армії Баригою.Про його "Чесність" у цьому питанні
римляне просрали флот, но богатейшие граждане выложили бабла на новый, и он таки победил флот пунов
2 це взагалі-то не військові судна..
а прибережні патрульні.. не більше..
3) це все одно ефективніше,ніж оплатити "москітний флот Порошенко-Турчинова" на основі "гюрзи"...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Міністерство оборони зацікавлене в машинах такого класу, тому що воно відповідає за обороноздатність країни. Неважливо, яка це техніка: українська, американська чи польська. Вони вирішують завдання. Нам потрібна машина такого класу. Якщо «Укроборонпром» не постачає такі машини, то такі машини будуть закуповуватися за межами країни», - каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець.
Першу «Онциллу» представили в 2013-му, тобто, майже на десять років пізніше від українського близнюка. Але, за словами експертів, це не завадило полякам перевершити український аналог.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28663914.html
«За оцінкою військових, які експлуатували «Онциллу», машина зібрана більш якісно, більш просторе компонування всередині. Машина не галаслива всередині, гальмівна система задовольняє, заряджання йде зсередини», - пояснює керівник Асоціації виробників озброєння і військової техніки України Руслан Джалілов.
В Асоціації виробників
https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-ukrainskyi-bronetransporter-dozor/30091664.html
а "доводили" "по переписці"...
машина для войсковой разведки (отдельные разведбаты, рр/рдр бригад, батальонная разведка).