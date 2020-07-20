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ЗСУ взяли на озброєння тактичну бойову машину "Дозор-Б". ФОТО

Тактичну бойову машину "Дозор-Б", яку розробили конструктори "Укроборонпрому", взяли на озброєння ЗСУ.

Про це повідомляє ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненою у понеділок інформацією, на озброєння в українську армію тактичну бойову колісну машину "Дозор-Б", розроблену фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова", взяли за результатами державних випробувань і підконтрольної експлуатації.

Відповідний наказ Міністерства оборони України № 245 було видано 3 липня 2020 р

"Дозор-Б" входить у лінійку броньованої техніки Концерну, прийнятої на озброєння ЗСУ після початку війни на Сході України. Ми вітаємо з цією подією колектив ХКБМ і всю команду Концерну! Перша партія "Дозорів" пройшла випробування безпосередньо на фронті ще в 2016 році. Після цього машину допрацювали і поліпшили, провели підконтрольну експлуатацію з позитивними результатами. І ось, нарешті, "Дозор-Б" прийнято на озброєння, що дозволяє почати підготовку до її серійного виробництва. Також прийняття на озброєння підвищує експортний потенціал цієї бронемашини", - заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

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"Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" розроблена з нуля фахівцями Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова. Над її створенням працював Схід і Захід разом - конструювали в Харкові, виготовляли у Львові", - розповів директор "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Яків Мормило.

ЗСУ взяли на озброєння тактичну бойову машину Дозор-Б 01
ЗСУ взяли на озброєння тактичну бойову машину Дозор-Б 02

Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" - повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння і військового устаткування масою до 2 тонн. Машина призначена для використання в підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних і тилових підрозділах. Залежно від призначення передбачено різне виконання під час виробництва: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.

Автор: 

оборона (4812) Укроборонпром (1738) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+14
Бронеавтомобиль "Дозор-Б" разработан Харьковским конструкторским бюро им. Морозова (ХКБМ). Создан в 2005 году, официально был показан в 2007 году в Киеве, на выставке вооружения.
В 2013 году польская компания «Города» (Mista) купила в Украине лицензию на производство бронемашины «Дозор-Б». На выставке вооружения в Польше MSPO-2013 был продемонстрирован вариант «Дозор-Б» под названием "Онцилла" (Oncilla). Первый бронеавтомобиль «Oncilla» был собран на Киевском бронетанковом заводе, в дальнейшем все производство "Онцилла" будет осуществляться в Польше.
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20.07.2020 17:29
+12
ты бы почитал сперва, в чью каденцию разрабатывался вечнострой "Дозор". а то как-то совсем нелепо выглядишь.
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20.07.2020 17:26
+11
Наступило время проверки на вшивость для поклонников таланта игривого рояльщика
Мнения / Общество 20-июл, 16:359 377 0

Думающая часть страны замерла в ожидании ответного видосика. На вызовы необходимо отвечать.
В «пацанячем» мире политических беспредельщиков, на вызовы всегда есть необходимость отвечать. Только ответ, его форма, скорость, наполненность и сила показывают кто ты, где ты и что с тобой будет дальше.
Вряд ли это пронимают в офисном пространстве заигравшихся мальчиков-девочек. Они не отождествляют себя с предметом угроз.
Им кажется, что все они сами по себе. А счастливый лузер, который член союза пианистов, сам по себе. И всё, что твориться, это только его ответственность и заслуга.
В старой его ипостаси, это практически так и было. Альфа-актёр квартального жанра, был практически неистребим в любом ему доступном амплуа.
Эту дурацкую практику он перенёс и в систему организации государственных процессов. Но остался эдаким гламурным гопником от управления.
Сегодня пришло время определиться - ты, таки гопник, или … ?
Момент теста на вшивость наступил. Наступило время понять, кто ты. Гламурный гопник или представитель государства, его первое лицо.
И бить больно, если шо, будут не государству, а по тебе. И отмазка - «я не знал, я на рояле играл», тут не пройдёт.
И, самое интересное, время проверки на вшивость наступило для практически всех поклонников таланта этого игривого рояльщика.
Вот просто интересно, сколько и кто персонально готов «вписаться» за предмет своего политического обожания.
Выставить у себя в фб, как минимум гневный пост с осуждением бандитских методов и бандитских рож чиновников вражеского государства. Как минимум в фб, потому что у вас, сегодня есть доступ к телеканалам, в том числе и международного, планетарного вещания.
Так и проверяют на вшивость. На легитимность. На доверие и веру в правильность действий своего лидера.
Время отвечать и время различать …
Оно таки настало (хоть и не ждали его совсем).

Александр НОВОХАТСКИЙ
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20.07.2020 17:23
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Наступило время проверки на вшивость для поклонников таланта игривого рояльщика
Мнения / Общество 20-июл, 16:359 377 0

Думающая часть страны замерла в ожидании ответного видосика. На вызовы необходимо отвечать.
В «пацанячем» мире политических беспредельщиков, на вызовы всегда есть необходимость отвечать. Только ответ, его форма, скорость, наполненность и сила показывают кто ты, где ты и что с тобой будет дальше.
Вряд ли это пронимают в офисном пространстве заигравшихся мальчиков-девочек. Они не отождествляют себя с предметом угроз.
Им кажется, что все они сами по себе. А счастливый лузер, который член союза пианистов, сам по себе. И всё, что твориться, это только его ответственность и заслуга.
В старой его ипостаси, это практически так и было. Альфа-актёр квартального жанра, был практически неистребим в любом ему доступном амплуа.
Эту дурацкую практику он перенёс и в систему организации государственных процессов. Но остался эдаким гламурным гопником от управления.
Сегодня пришло время определиться - ты, таки гопник, или … ?
Момент теста на вшивость наступил. Наступило время понять, кто ты. Гламурный гопник или представитель государства, его первое лицо.
И бить больно, если шо, будут не государству, а по тебе. И отмазка - «я не знал, я на рояле играл», тут не пройдёт.
И, самое интересное, время проверки на вшивость наступило для практически всех поклонников таланта этого игривого рояльщика.
Вот просто интересно, сколько и кто персонально готов «вписаться» за предмет своего политического обожания.
Выставить у себя в фб, как минимум гневный пост с осуждением бандитских методов и бандитских рож чиновников вражеского государства. Как минимум в фб, потому что у вас, сегодня есть доступ к телеканалам, в том числе и международного, планетарного вещания.
Так и проверяют на вшивость. На легитимность. На доверие и веру в правильность действий своего лидера.
Время отвечать и время различать …
Оно таки настало (хоть и не ждали его совсем).

Александр НОВОХАТСКИЙ
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20.07.2020 17:23 Відповісти
Зараз він побіг жалітись папє путє.
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20.07.2020 17:41 Відповісти
Машина которая разрабатывалась при Порохе. ЗЕмрази к этому не имеют ни малейшего отношения
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20.07.2020 17:25 Відповісти
ты бы почитал сперва, в чью каденцию разрабатывался вечнострой "Дозор". а то как-то совсем нелепо выглядишь.
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20.07.2020 17:26 Відповісти
Бронеавтомобиль "Дозор-Б" разработан Харьковским конструкторским бюро им. Морозова (ХКБМ). Создан в 2005 году, официально был показан в 2007 году в Киеве, на выставке вооружения.
В 2013 году польская компания «Города» (Mista) купила в Украине лицензию на производство бронемашины «Дозор-Б». На выставке вооружения в Польше MSPO-2013 был продемонстрирован вариант «Дозор-Б» под названием "Онцилла" (Oncilla). Первый бронеавтомобиль «Oncilla» был собран на Киевском бронетанковом заводе, в дальнейшем все производство "Онцилла" будет осуществляться в Польше.
показати весь коментар
20.07.2020 17:29 Відповісти
"Первая партия "Дозоров" прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 ..."- так при ком запущено улучшение , если первый вариант пошел в 2016 ом ?
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20.07.2020 17:31 Відповісти
Всього було виготовлено лише 10 машин, які у 2016 році були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95 ОДШБр ЗСУ. З 2016 року виробництво машин в Україні зупинене. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0 [⇨]
З 2013 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща виготовляє ліцензійну копію «Дозор-Б» під назвою Oncilla («Онцилла»). Польські Oncilla постачаються на експорт, в тому числі і в Україну. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#Mista_Oncilla [⇨]
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20.07.2020 17:33 Відповісти
ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б" - Цензор.НЕТ 6038 https://censor.net/user/469511

Всього було виготовлено лише 10 машин, які у 2016 році були передані https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95 ОДШБр ЗСУ. З 2016 року виробництво машин в Україні зупинене. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0 [⇨]

Дивно..


Що Барига не запустив "Схему" по відмиванню бабла на серійному виробництві "Дозорів"..
може тому,що зроблено було хріновенько і ніяк не могли довести до пуття.. навть власна армія не погодщувалась взяти "на баланс" ?
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20.07.2020 19:05 Відповісти
і в 2016 виробництво було зупинене на користь пеціних "богданчиків"!
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20.07.2020 17:39 Відповісти
А йому аби де висратись!
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20.07.2020 17:32 Відповісти
Це ти глупо виглядаєш зі своїм коментом. Почитай, а потім цапарапай своїми ратицями щось

Первый демонстрационный образец бронемашины "Дозор-Б" был впервые представлен на оружейной выставке «Зброя та безпека-2004» (27-30 октября 2004 г.)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-10 [10] .
Разработка бронемашины была завершена летом 2006 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-11 [11] , в 2011 году лицензию на производство бронемашины через компанию-посредника купила польская компания «Mista»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated4-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated7-12 [12] (однако подготовка производственной линии для производства "Дозор-Б" в Польше была завершена только в 2013 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-13 [13] .
31 мая 2014 года глава МВД https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Б. Аваков сообщил о возможности приобретения бронемашин «Дозор» для Национальной гвардии Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-14 [14] , а на следующий день - сообщил, что «Дозор-Б» направят на испытанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-15 [15] . 4 июня 2014 года второй «Дозор-Б» был представлен на полигоне Национальной гвардии под Чугуевом Харьковской областиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-17 [17] . 6 июня 2014 года исполняющий обязанности президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. В. Турчинов заявил, что на вооружение украинской армии поступят 200 бронемашин «Дозор-Б»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-18 [18] .
В июле 2014 года было объявлено, что сборкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-19 [19] и производство «Дозор-Б» планируют начать также на ГП "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Львовский бронетанковый завод "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-20 [20] .
По состоянию на сентябрь 2014 года, было начато изготовление корпусов для нескольких бронемашин, однако в войска новые бронемашины не поступалиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-23 [23] - начало их серийного производства было отложено на несколько месяцев в связи с отсутствием двигателейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-24 [24] . 5 декабря 2014 заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» по производству Юрий Пащенко сообщил, что серийное производство «Дозор-Б» начнётся в марте 2015 года на Львовском бронетанковом заводеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-25 [25] .
30 января 2015 года президенту Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Порошенко был представлен обновлённый предсерийный образец броневика "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated5-26 [26] .
Масса "Дозор-Б" в стандартном варианте исполнения (с открыто установленным пулемётом НСВТ, без дополнительного оборудования) составляет 6,3 тhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated7-12 [12] .
2 февраля 2015 года ГК "Укроборонпром" объявил, что в течение 2015 года планируется выпустить 50 бронемашин "Дозор-Б". В этот же день военнослужащим украинской армии представили первый серийный образец бронемашины "Дозор-Б" (оснащённый боевым модулем БПУ-12,7). Сообщается, что полная масса серийного "Дозор-Б" (с установленным боевым модулем) составляет 8450 кгhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated6-27 [27] .
4 февраля 2015 года генеральный директор ГК "Укроборонпром" Р. А. Романов подтвердил, что в течение 2015 года планируется выпустить 50 бронемашин "Дозор-Б" и пообещал, что в 2016 году их производство выйдет на уровень не меньше 100 единицhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-28 [28] .
3 апреля 2015 года было объявлено о начале работ по серийному производству бронемашин "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-29 [29] , при этом броневые корпуса машин, выпускаемых ЛБТЗ, было решено изготавливать из импортных стальных листов польского производстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-autogenerated8-2 [2] .
Тем не менее, производство бронемашин сразу начато не былоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-30 [30] (до 13 июня 2015 года было изготовлено десять бронекорпусовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-31 [31] , из которых было собрано только два серийных "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-32 [32] ).
13 июля 2015 было объявлено, что стоимость одного "Дозор-Б" составляет 4 млн. гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-33 [33] .
16 июля 2015 генеральный директор ГК "Укроборонпром" Р. Романов сообщил, что первые бронемашины "Дозор-Б" планируется передать в войска осенью 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-34 [34] .
16 сентября 2015 первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" С. Пинькас сообщил в интервью, что по результатам испытаний двух выпущенных бронемашин "Дозор-Б" министерство обороны Украины выступило с предложением внести несколько изменений в техническую документацию (в частности, установить другую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C приборную панель )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-35 [35] .
18 сентября 2015 начальник генерального штаба вооружённых сил Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Н. Муженко сообщил, что серийное производство бронемашин "Дозор-Б" планируется начать в 2016 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-36 [36] .
20 сентября 2015 был выпущен третий "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-37 [37] .
28 ноября 2015 заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант И. Павловский сообщил в интервью, что "Дозор-Б" не принят на вооружение, поскольку государственные испытания выявили наличие 49 недостатков, на устранение которых ориентирован ГК "Укроборонпром"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-38 [38] . 2 декабря 2015 директор ХКБМ Яков Мормило пообещал, что выявленные недостатки будут устранены до конца января 2016 года и сообщил, что на Львовском бронетанковом заводе под надзором сотрудников ХКБМ заложены на стапелях 10 бронемашин "Дозор-Б", которые должны поступить в войска в 2016 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-39 [39] .
5 декабря 2015 на Михайловской площади в Киеве были представлены пять серийных "Дозор-Б"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-40 [40] .
6 декабря 2015 пресс-служба ГК "Укроборонпром" сообщила, что "Дозор-Б" прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение вооружённых сил Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-41 [41] .
15 декабря 2015 пресс-служба ГК "Укроборонпром" сообщила, что министерство обороны Украины заключило контракт с Львовским бронетанковым заводом на производство бронемашин "Дозор-Б" для вооружённых сил Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%91#cite_note-42 [42] .
17 декабря 2015 ГК "Укроборонпром" подписал меморандум о сотрудничестве с чешской государственной компанией "VOP CZ s.p.", в рамках которого запланировано приведение бронемашин "Дозор-Б" к стандартам НАТО и помощь в сертификации бронемашины в странах
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20.07.2020 17:33 Відповісти
і в 2016 виробництво було зупинене на користь пеціних "богданчиків"!

порохоботи,що не так знову ? ))
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20.07.2020 19:06 Відповісти
А у Львові Богдани випускались?
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20.07.2020 19:09 Відповісти
на абсолютно тупі питання я не здатен відповісти..
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20.07.2020 19:18 Відповісти
ти ні на що не здатен.
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20.07.2020 19:19 Відповісти
ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б" - Цензор.НЕТ 1789
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20.07.2020 19:36 Відповісти
Первая партия "Дозоров" прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот, наконец, "Дозор-Б" принят на вооружениеИсточник: https://censor.net/p3209150 Читать умеешь, кацап?
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20.07.2020 17:35 Відповісти
Читати вмієш,"патріоте "?https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-ukrainskyi-bronetransporter-dozor/30091664.html Про те.як "Захисник Ариії,мови і віри" Петрик ВБИВ ДОЗОР..

ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б" - Цензор.НЕТ 1866

«Недоліків було близько семи. Вони стосувалися температури у відділенні десанту, яка була вищою, ніж потрібно. Вони стосувалися шумів, що перевищували допустимий рівень. Вони стосувалися певним чином перевищень маси, яка була визначена за технічним завданням», - пояснює Згурець.Польські броньовики замість українських?

На 2018 та 2019 роки здійснюється закупівля польських бронетранспортерів «Онцилла»

Міноборони України
У той же час у відповіді на запит «Донбас.Реалії» в Міністерстві оборони повідомили: зацікавилися іншою машиною.
«Міністерством оборони України, відповідно до державного оборонного замовлення на 2018 та 2019 роки, здійснюється закупівля польських бронетранспортерів «Онцилла», - йдеться у відповіді відомства.
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апропо..Не можна було вимагати доводки "Дозору" на Львівському заводі,який пристосований більше для ремонту...
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20.07.2020 19:34 Відповісти
Почав розроблятись, за часів Ющенка.
Тоді при Ющенку, багато чого почало розроблятись, той же ОБТ «Оплот», Оперативно тактичний ракетний комплекс « Сапсан», який Янукович руками Лєбєдєва, зарубав на стадії створення зразків.
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20.07.2020 17:46 Відповісти
Ющенко до Дозорів, як риба до неба. Я добре пам'ятаю, що гроши на розвиток армії вперше виділили при прем'єрі Тимошенко.Ну а тепер давайте, про злодійку.
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20.07.2020 18:33 Відповісти
да...да..
КАк счас помню.

Як Косата Бл..дь керувала країною "у ручному режимі"...
Перекидуючи гроші туди,"де рвалося"...

як одного разу просто забрала в армії 10,5 млрд .грн "одним розчерком пера" ((
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20.07.2020 19:49 Відповісти
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20.07.2020 20:51 Відповісти
А я пам'ятаю, як самий вшивий голова району хизувався, як він не виконував вказівки прем'єрки.
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20.07.2020 22:54 Відповісти
Тимоха при кому була прємєркой? Ти обнулілся?
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20.07.2020 21:17 Відповісти
Була прем'єркою та керувала економікою, бо прищавий тільки красувався собою.
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20.07.2020 22:52 Відповісти
они слепы что порох ( друг)
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20.07.2020 18:33 Відповісти
Канешна при порахе.Свынарчук главным конструхтором был.
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20.07.2020 17:34 Відповісти
При Ющенко.
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20.07.2020 17:47 Відповісти
С тактической точки зрения , - Разрабатывали в Харькове , а сделали в Львове , то это Да.
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20.07.2020 17:29 Відповісти
не має значення де випускати,якщо машина готова до запуску в серію і документація"доведена"...

на жаль,там ще доводити є що..
поляки,до речі,це зробили...
а в нас..


нагадаймо ,Порох і Свинарчук зосередились на свому "дітищі"..
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20.07.2020 19:14 Відповісти
В разі виникнення бойових Дій з нашим сусідом , - Удар буде здійснено по заводу , і при тому простими засобами і без застосування ракет.В разі застосування ракет по Львову , це уже буде зовсім друга Війна.
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20.07.2020 19:40 Відповісти
краще б запустив завод по виробництву набоїв ((
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20.07.2020 19:46 Відповісти
Один Завод для виробництва Набоїв уже втратили . Більшість запасів Підірвали.Да , потрібно будувати і запускати Стратеги може все ж Таки Роздупляться.
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20.07.2020 20:13 Відповісти
«Тактическую боевую машину "Дозор-Б", которую разработали конструкторы "Укроборонпрома", приняли на вооружение ВСУ.Источник: https://censor.net/p3209150»

Ніт.
Її створили конструктори українського «Харківського Конструкторського Бюро імені Морозова».
Того самого, що створило знаменитий танк Т-34.
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20.07.2020 17:39 Відповісти
А що таке НІТ?
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20.07.2020 17:43 Відповісти
Не НІТ, а ніт.
No, тобто.
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20.07.2020 17:49 Відповісти
Угумс. Застаріле слівце. Це як у шароварах до ресторану піти.
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20.07.2020 18:09 Відповісти
то круто.
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20.07.2020 18:20 Відповісти
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання від редакції. З легкої руки журналіста Майкла Щура в соцмережах стало популярним слово ніт замість ні - так висловилася чернігівська кондукторка в одному телесюжеті.
Водночас це слово фіксує академічний "Словник української мови". Чи не могли б Ви розповісти про цю форму більше?
Олександр Пономарів
Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Член Національної комісії України з питань правопису.Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.
"Словник української мови" справді фіксує ніт як присудкове слово та як заперечну частку, але подає їх із позначкою "застаріле". Тож у ******** мові їх можна вживати хіба що як засіб створення гумористичного забарвлення. Літературний відповідник - ні.

особливо патріотичним патріотам.
роз"яснення..
НІХто з громадян України НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ розуміти інших громадян України,котрі використовуть застарілі або ненормовані слова,суржик чи "галицизми"
А якщо вони наполягатимуть -можуть спокійно послати на..уй "під три чорти"
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20.07.2020 19:25 Відповісти
навіть у Львові це слівце маловживане..
ним користується деяка "навколо філологічна богема",котра любить ПОВИЙО...уватись..
типу- от які ми патріоти !!
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20.07.2020 19:16 Відповісти
знаменитое говно - украли у америкосов, ну, типо купили, это говно прибл. как "суперджет-100" - нахватали че могли, допилили чтобы можно было сложить вместе - выбросили в экспл.
"знаменитый" ага
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20.07.2020 19:10 Відповісти
Ще б хтось движок український зробив для Дозора.
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20.07.2020 17:59 Відповісти
А при чем здесь Абромявичус? Пора ехать на историческую родину..))
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20.07.2020 18:02 Відповісти
1 машин?
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20.07.2020 18:09 Відповісти
В музее ВОВ или правильнее 2-й мировой, есть очень похожая машина.
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20.07.2020 18:11 Відповісти
Честно говоря, не совсем понимаю зачем принимать на вооружение столько разновидностей тактических бронетранспортеров:
Козак-1
Козак-2м
Барс-8
СБА-Варта
Краз Спартан
Дозор-Б
Неужели Украина настолько богатая страна, что бы принять на вооружении 5-6 однотипных тактических бронетранспортеров?
Неужели так сложно выбрать наилучший вариант и запустить в массовое производство?
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20.07.2020 18:30 Відповісти
так отож..
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20.07.2020 18:46 Відповісти
«На сьогоднішній день шість машин виготовляється заводом для того, щоб виправити ті недоліки, які були знайдені в ході державних випробувань. Саме тому Міністерство оборони скоротило, але не зняло, навіть якщо були недоліки, замовлення на львівському заводі», -https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-ukrainskyi-bronetransporter-dozor/30091664.html казав експрезидент у коментарі «Донбас.Реалії» у 2017 році.

https://www.radiosvoboda.org/a/28660480.html ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б" - Цензор.НЕТ 3206

З моменту цієї заяви минуло два роки. «Донбас.Реалії» вирішили дізнатися про результати роботи у директора львівського заводу-виробника Віктора Андрощука.
- Після 2016 року замовлень на «Дозор-Б» не було. Ми більше «Дозори» не випускаємо. Я поставив запитання міністру оборони в очі. Так як вам: «Пане міністр, «Дозори» чому не замовляєте?»
- І що він відповів?
- Нічого не відповів.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це все,що вам треба знати про розвиток армії Баригою.Про його "Чесність" у цьому питанні
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20.07.2020 19:11 Відповісти
В Украине появились шейхи или это гривна так подешевела?

ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б" - Цензор.НЕТ 4142
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20.07.2020 19:01 Відповісти
почитай про пунические войны.
римляне просрали флот, но богатейшие граждане выложили бабла на новый, и он таки победил флот пунов
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20.07.2020 19:12 Відповісти
1)на щось дорогше(типу корветів) -точно бабла не вистачить...
2 це взагалі-то не військові судна..
а прибережні патрульні.. не більше..
3) це все одно ефективніше,ніж оплатити "москітний флот Порошенко-Турчинова" на основі "гюрзи"...
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20.07.2020 19:45 Відповісти
За такие деньги, можно было ракетные катера купить, что это за катер вообще, который 40 миллионов долларов стоит?
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20.07.2020 19:58 Відповісти
Дозор -ЦЕ Вирок "Укроборонпрому" часів Порошенко-Свинарчука.
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«Міністерство оборони зацікавлене в машинах такого класу, тому що воно відповідає за обороноздатність країни. Неважливо, яка це техніка: українська, американська чи польська. Вони вирішують завдання. Нам потрібна машина такого класу. Якщо «Укроборонпром» не постачає такі машини, то такі машини будуть закуповуватися за межами країни», - каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець.
Першу «Онциллу» представили в 2013-му, тобто, майже на десять років пізніше від українського близнюка. Але, за словами експертів, це не завадило полякам перевершити український аналог.

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28663914.html ВСУ приняли на вооружение тактическую боевую машину "Дозор-Б" - Цензор.НЕТ 5642

«За оцінкою військових, які експлуатували «Онциллу», машина зібрана більш якісно, більш просторе компонування всередині. Машина не галаслива всередині, гальмівна система задовольняє, заряджання йде зсередини», - пояснює керівник Асоціації виробників озброєння і військової техніки України Руслан Джалілов.
В Асоціації виробників
https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-ukrainskyi-bronetransporter-dozor/30091664.html

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20.07.2020 19:28 Відповісти
Над ее созданием работал Восток и Запад вместе - конструировали в Харькове, изготавливали во Львове", -

а "доводили" "по переписці"...
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20.07.2020 19:37 Відповісти
Это что-то типа бардака?
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21.07.2020 01:02 Відповісти
я бы сказал что-то типа знаменитой турецкой "Кобры".
машина для войсковой разведки (отдельные разведбаты, рр/рдр бригад, батальонная разведка).
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21.07.2020 02:59 Відповісти
 
 