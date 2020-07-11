"Укроборонпром" достроково відремонтував партію безпілотників Spectator-M для ЗСУ. ФОТО

ВАТ "Меридіан" імені С.П. Корольова, що входить до складу ДК "Укроборонпром", достроково виконало плановий ремонт партії безпілотних авіаційних комплексів БпАК Spectator-M.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Підприємство виконало свої контрактні зобов’язання на 4 місяці раніше запланованого. БпАКи вже відправлено до війська для виконання бойових завдань.

"Наше підприємство має сучасні виробничі потужності та висококваліфікований персонал, що дозволяє нам виготовляти 100 безпілотників на рік. Виробництво такого масштабу не можна зупиняти, тому ми працюємо за рахунок внутрішніх резервів заводу, навіть під час очікування погоджень бюджетів, ухвалення ДОЗ, та інших процедур, пов’язаних з виділенням коштів. Це дозволяє нам сформувати "стратегічний запас" деталей БпАК, завдяки якому ми маємо змогу виконувати замовлення навіть достроково", - розповів голова правління ВАТ "Меридіан" В'ячеслав Проценко.

БпАК Spectator різних модифікацій прийнятий на озброєння Міністерства оборони України та Прикордонної служби України та призначений для моніторингу державного кордону, ведення пошуково-рятувальних операцій, моніторингу водних та лісових масивів, аерофотозйомки тощо.

Як зазначають у ДК "Укроборонпром", ВАТ "Меридіан" ім.С.П.Корольова – єдине в Україні підприємство з державною часткою власності, де налагоджено серійне виробництво безпілотної техніки.

