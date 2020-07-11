УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4265 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 387 15

"Укроборонпром" достроково відремонтував партію безпілотників Spectator-M для ЗСУ. ФОТО

ВАТ "Меридіан" імені С.П. Корольова, що входить до складу ДК "Укроборонпром", достроково виконало плановий ремонт партії безпілотних авіаційних комплексів БпАК Spectator-M.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Укроборонпром достроково відремонтував партію безпілотників Spectator-M для ЗСУ 01

Підприємство виконало свої контрактні зобов’язання на 4 місяці раніше запланованого. БпАКи вже відправлено до війська для виконання бойових завдань.

"Наше підприємство має сучасні виробничі потужності та висококваліфікований персонал, що дозволяє нам виготовляти 100 безпілотників на рік. Виробництво такого масштабу не можна зупиняти, тому ми працюємо за рахунок внутрішніх резервів заводу, навіть під час очікування погоджень бюджетів, ухвалення ДОЗ, та інших процедур, пов’язаних з виділенням коштів. Це дозволяє нам сформувати "стратегічний запас" деталей БпАК, завдяки якому ми маємо змогу виконувати замовлення навіть достроково", - розповів голова правління ВАТ "Меридіан" В'ячеслав Проценко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки. ФОТО

БпАК Spectator різних модифікацій прийнятий на озброєння Міністерства оборони України та Прикордонної служби України та призначений для моніторингу державного кордону, ведення пошуково-рятувальних операцій, моніторингу водних та лісових масивів, аерофотозйомки тощо.

Як зазначають у ДК "Укроборонпром", ВАТ "Меридіан" ім.С.П.Корольова – єдине в Україні підприємство з державною часткою власності, де налагоджено серійне виробництво безпілотної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські інженери розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200", - Укроборонпром

Автор: 

армія (3790) безпілотник (4711) військово-промисловий комплекс (292) оборона (4880) Укроборонпром (1743)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Имея Антонов, за 6 лет не поставить на вооружение ни одного простенького ударного беспилотника..... Это обычный саботаж. Их делает и Польша, и Иран, и блин, ИГИЛ, мы не можем.....
показати весь коментар
11.07.2020 15:22 Відповісти
+9
Для 2014 года нормально. Сейчас это кружок авиамоделистов.
показати весь коментар
11.07.2020 15:14 Відповісти
+5
"Укроборонпром" достроково відремонтував партію безпілотників Spectator-M для ЗСУ - Цензор.НЕТ 1015
показати весь коментар
11.07.2020 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для 2014 года нормально. Сейчас это кружок авиамоделистов.
показати весь коментар
11.07.2020 15:14 Відповісти
Найкращі БПЛА робить Касьянов в А-дронс, але міноборони в нього не закуповує і тому ми не маємо переваги над ворогом на полі бою!
показати весь коментар
11.07.2020 15:17 Відповісти
А почему их надо было ремонтировать?
показати весь коментар
11.07.2020 15:20 Відповісти
Имея Антонов, за 6 лет не поставить на вооружение ни одного простенького ударного беспилотника..... Это обычный саботаж. Их делает и Польша, и Иран, и блин, ИГИЛ, мы не можем.....
показати весь коментар
11.07.2020 15:22 Відповісти
https://censor.net/user/413115 Это разруха, в головах, а не саботаж.
показати весь коментар
11.07.2020 16:18 Відповісти
У любой проблемы есть ФИО, как говаривал И.Сталин.Я думаю, эта проблема сейчас штаб Пети возглавляет.
показати весь коментар
11.07.2020 16:30 Відповісти
Вряд ли.
Вот Вавьі ІІ - то да .
показати весь коментар
11.07.2020 17:22 Відповісти
С такого даже гранату в сепарский блиндаж не закинешь.
показати весь коментар
11.07.2020 15:22 Відповісти
"Укроборонпром" достроково відремонтував партію безпілотників Spectator-M для ЗСУ - Цензор.НЕТ 1015
показати весь коментар
11.07.2020 15:26 Відповісти
Украине нужен свой геостационарный спутник двойного назначения (гражданского и военного) и более серьезные беспилотные аппараты на композитных материалах не менее 3-м метров по фюзеляжу с фазированными спутниковыми антеннами (тогда не смогут "заглушить" связь) и более серьезным вооружение (снайперская автоматическая винтовка, управляемыми бомбами и ракетами с оптическим, лазерным и радиолокационным наведением!
показати весь коментар
11.07.2020 16:07 Відповісти
И кто это будет делать? Уже остатки промышленности добивают. Не могут танк сделать, или беспилотники выпускать, а Вы о спутниках.
показати весь коментар
11.07.2020 16:31 Відповісти
спутник заказывать в Канаде, беспилотник разрабатывать в кооперации с Польшей и Литвой!
показати весь коментар
11.07.2020 16:36 Відповісти
эти страны (Польша и Литва) исторически не чужие Украине, тоже были под оккупацией москалей, поэтому хорошо знают опасность и помнят коварство ОБЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ ВРАГА!
показати весь коментар
11.07.2020 16:40 Відповісти
Вот тянет, прям магнитом маскалєй на фазированньіе антенньіе решетки, просто как мух на ....
Можно просто бл...дские аккаунтьі в список складьівать.
Нет, ну реально, достойньі )(уйла...
показати весь коментар
11.07.2020 17:18 Відповісти
 
 