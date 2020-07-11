"Укроборонпром" досрочно отремонтировал партию беспилотников Spectator-M для ВСУ. ФОТО

ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева, входящей в состав ГК "Укроборонпром", досрочно выполнило плановый ремонт партии беспилотных авиационных комплексов БПАК "Spectator-M".

Предприятие выполнило контрактные обязательства на 4 месяца раньше запланированного.

Предприятие выполнило контрактные обязательства на 4 месяца раньше запланированного. БПАК уже отправлены в войска для выполнения боевых задач.

"Наше предприятие имеет современные производственные мощности и высококвалифицированный персонал, что позволяет изготавливать 100 беспилотников в год. Производство такого масштаба нельзя останавливать, поэтому мы работаем за счет внутренних резервов завода, даже во время ожидания согласований бюджетов, принятия ДОЗ и других процедур, связанных с выделением средств. Это позволяет создать "стратегический запас" деталей БПАК, благодаря которому можем выполнять заказы даже досрочно", - рассказал председатель правления ОАО "Меридиан" Вячеслав Проценко.

БПАК Spectator различных модификаций принят на вооружение Министерства обороны Украины и Пограничной службы Украины и предназначен для мониторинга государственной границы, ведения поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов, аэрофотосъемки и тому подобное.

Как отмечают в ГК "Укроборонпром", ОАО "Меридиан" им. Королева - единственное в Украине предприятие с государственной долей собственности, где налажено серийное производство беспилотной техники.

