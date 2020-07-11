РУС
"Укроборонпром" досрочно отремонтировал партию беспилотников Spectator-M для ВСУ. ФОТО

ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева, входящей в состав ГК "Укроборонпром", досрочно выполнило плановый ремонт партии беспилотных авиационных комплексов БПАК "Spectator-M".

ОБ этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Укроборонпром досрочно отремонтировал партию беспилотников Spectator-M для ВСУ 01

Предприятие выполнило контрактные обязательства на 4 месяца раньше запланированного. БПАК уже отправлены в войска для выполнения боевых задач.

"Наше предприятие имеет современные производственные мощности и высококвалифицированный персонал, что позволяет изготавливать 100 беспилотников в год. Производство такого масштаба нельзя останавливать, поэтому мы работаем за счет внутренних резервов завода, даже во время ожидания согласований бюджетов, принятия ДОЗ и других процедур, связанных с выделением средств. Это позволяет создать "стратегический запас" деталей БПАК, благодаря которому можем выполнять заказы даже досрочно", - рассказал председатель правления ОАО "Меридиан" Вячеслав Проценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине во время учений испытали новый отечественный беспилотный комплекс воздушной разведки. ФОТО

БПАК Spectator различных модификаций принят на вооружение Министерства обороны Украины и Пограничной службы Украины и предназначен для мониторинга государственной границы, ведения поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов, аэрофотосъемки и тому подобное.

Как отмечают в ГК "Укроборонпром", ОАО "Меридиан" им. Королева - единственное в Украине предприятие с государственной долей собственности, где налажено серийное производство беспилотной техники.

Читайте также: Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200", - Укроборонпром

Имея Антонов, за 6 лет не поставить на вооружение ни одного простенького ударного беспилотника..... Это обычный саботаж. Их делает и Польша, и Иран, и блин, ИГИЛ, мы не можем.....
11.07.2020 15:22 Ответить
Для 2014 года нормально. Сейчас это кружок авиамоделистов.
11.07.2020 15:14 Ответить
"Укроборонпром" достроково відремонтував партію безпілотників Spectator-M для ЗСУ - Цензор.НЕТ 1015
11.07.2020 15:26 Ответить
Для 2014 года нормально. Сейчас это кружок авиамоделистов.
11.07.2020 15:14 Ответить
Найкращі БПЛА робить Касьянов в А-дронс, але міноборони в нього не закуповує і тому ми не маємо переваги над ворогом на полі бою!
11.07.2020 15:17 Ответить
А почему их надо было ремонтировать?
11.07.2020 15:20 Ответить
Имея Антонов, за 6 лет не поставить на вооружение ни одного простенького ударного беспилотника..... Это обычный саботаж. Их делает и Польша, и Иран, и блин, ИГИЛ, мы не можем.....
11.07.2020 15:22 Ответить
https://censor.net/user/413115 Это разруха, в головах, а не саботаж.
11.07.2020 16:18 Ответить
У любой проблемы есть ФИО, как говаривал И.Сталин.Я думаю, эта проблема сейчас штаб Пети возглавляет.
11.07.2020 16:30 Ответить
Вряд ли.
Вот Вавьі ІІ - то да .
11.07.2020 17:22 Ответить
С такого даже гранату в сепарский блиндаж не закинешь.
11.07.2020 15:22 Ответить
11.07.2020 15:26 Ответить
Украине нужен свой геостационарный спутник двойного назначения (гражданского и военного) и более серьезные беспилотные аппараты на композитных материалах не менее 3-м метров по фюзеляжу с фазированными спутниковыми антеннами (тогда не смогут "заглушить" связь) и более серьезным вооружение (снайперская автоматическая винтовка, управляемыми бомбами и ракетами с оптическим, лазерным и радиолокационным наведением!
11.07.2020 16:07 Ответить
И кто это будет делать? Уже остатки промышленности добивают. Не могут танк сделать, или беспилотники выпускать, а Вы о спутниках.
11.07.2020 16:31 Ответить
спутник заказывать в Канаде, беспилотник разрабатывать в кооперации с Польшей и Литвой!
11.07.2020 16:36 Ответить
эти страны (Польша и Литва) исторически не чужие Украине, тоже были под оккупацией москалей, поэтому хорошо знают опасность и помнят коварство ОБЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ ВРАГА!
11.07.2020 16:40 Ответить
Вот тянет, прям магнитом маскалєй на фазированньіе антенньіе решетки, просто как мух на ....
Можно просто бл...дские аккаунтьі в список складьівать.
Нет, ну реально, достойньі )(уйла...
11.07.2020 17:18 Ответить
 
 