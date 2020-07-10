На Днепропетровщине во время учений испытали новый отечественный беспилотный комплекс воздушной разведки. ФОТО

В Днепропетровской области во время двусторонних командно-штабных учений на практике были применены новейшие средства воздушной разведки отечественного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Восток".

Украинские беспилотные авиационные комплексы производства "Скаетон" выполняли задачи по выявлению и наблюдению за объектами условного противника с предоставлением в реальном времени информации о местонахождении цели для нанесения удара с воздуха. БПАК предназначен для использования в гражданских и военных сферах для выполнения тактических разведывательных и поисковых операций в течение 24 часов при крейсерской скорости 120 км/ч.

Технически минимизирована возможность обнаружения элементов комплекса вражескими средствами радиолокационной разведки: учтено, что навигация с помощью GPS в зоне боевых действий малоэффективна, следовательно, комплекс максимально GPS-независимым. Оотносительно небольшой размер летательного аппарата и конструкция делает его приактически "невидимым" для врага с земли.

