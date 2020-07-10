РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
20 207 79

На Днепропетровщине во время учений испытали новый отечественный беспилотный комплекс воздушной разведки. ФОТО

В Днепропетровской области во время двусторонних командно-штабных учений на практике были применены новейшие средства воздушной разведки отечественного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Восток".

На Днепропетровщине во время учений испытали новый отечественный беспилотный комплекс воздушной разведки 01

Украинские беспилотные авиационные комплексы производства "Скаетон" выполняли задачи по выявлению и наблюдению за объектами условного противника с предоставлением в реальном времени информации о местонахождении цели для нанесения удара с воздуха. БПАК предназначен для использования в гражданских и военных сферах для выполнения тактических разведывательных и поисковых операций в течение 24 часов при крейсерской скорости 120 км/ч.

Технически минимизирована возможность обнаружения элементов комплекса вражескими средствами радиолокационной разведки: учтено, что навигация с помощью GPS в зоне боевых действий малоэффективна, следовательно, комплекс максимально GPS-независимым. Оотносительно небольшой размер летательного аппарата и конструкция делает его приактически "невидимым" для врага с земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200", - Укроборонпром

Автор: 

армия (8514) беспилотник (4104) испытания (381) оборона (5267) Днепропетровская область (4352)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
С#ка, ти тут це на совєтском компьютере постишь? Чи в тебе совєтский смартфон?
С#ука, в сссрє, це йшло як «нєзаконноє владєніє інформаціонно -множитєльной тєхнікой і срєдствамі связі» і ти через півгодини б уже сидів у відділенні КДБ і пускав соплі, перед опером, доказуючи що ти не собирався свєргать совєтскую власть.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:04 Ответить
+10
навіть механічна друкарська машинка була на обліку у кдб
показать весь комментарий
10.07.2020 23:12 Ответить
+7
То Шо б кацапню с толку сбить
показать весь комментарий
10.07.2020 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вообщем, может слетать с Харькова на Москву, туда и обратно, два раза !!!
Прелестно....
показать весь комментарий
10.07.2020 21:39 Ответить
кстати! а правда смог бы долететь до моцквы? в 87м Матиас Руст смог, совковое ПВО обосралось по полной
показать весь комментарий
10.07.2020 22:00 Ответить
Оно не обосралось, приказа не было.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:12 Ответить
я Вам скажу больше у меня родственники служили в частях ПВО в зоне которых он пролетал,

сначала погранцы его засекли и инфа пошла, а потом все тихо начали всер*ться, было похоже как от обычной трусливой тупости так до профессионального саботажа. Потому как бойцы на точке сказали, что принять его было на раз два, но очень много но но
показать весь комментарий
10.07.2020 22:36 Ответить
+++
показать весь комментарий
10.07.2020 22:39 Ответить
А який сенс в тому щоб літати 24 години та ще й з цивільною попсовою оптикою? Хто буде 24 години управляти цим БПЛА і обробляти інформацію з нього? Мені здається що потрібно брати дешеві БПЛА Касьянова по 10 тис. доларів і не паритись!
показать весь комментарий
10.07.2020 23:09 Ответить
краще розкажи нам про «радари на Джавелінах»
показать весь комментарий
10.07.2020 23:47 Ответить
Думаю это была не тупость, а политическая необходимость, перед этим зафигачили корейский самолёт.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:40 Ответить
я не помню всех слов, которые рассказывал родственник, после развала, начал говорить по полной, так, вот офицеры на точке слов не находили, были одни маты, он был сержантом.
как ушёл с радаров, сидели все как обос*аные гуси. Говорил, нас загоняли тренировками, ложными целями, тревогами итд, и здесь заходит реальная Цель, ну и уходит))
показать весь комментарий
10.07.2020 22:45 Ответить
да ты не Пушкин! ты Андерсен!
показать весь комментарий
10.07.2020 22:46 Ответить
мелко берёте, Пришвин, мля, только Пришвин мог так красиво описать природу
показать весь комментарий
10.07.2020 22:52 Ответить
шо ти мелеш?...висота польоту руста була недосяжна на той час ні для ракет ні для винищувачів ссср...от і вся перевірка в завданні руста...
показать весь комментарий
11.07.2020 15:34 Ответить
Валерик, скажи, ты 3,14дорас или просто у*бан малолетний!???

вот самолёт Руста, чёрт ты заречанский
он летел на высоте 100км? умник ты хренов
почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_172 ТТХ просвети свой уставший мозг!!

На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки - Цензор.НЕТ 9039
показать весь комментарий
11.07.2020 19:37 Ответить
а..а Мише было интересно, чё там ему прилетит!?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:54 Ответить
им даже что бы обосраться приказ нужен!?
показать весь комментарий
10.07.2020 23:39 Ответить
Коля, ты служил? В армии всё по приказам делается. Иначе это сброд а не Армия.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:42 Ответить
Solomon, а кто отдаёт приказы на "обосралось"?
показать весь комментарий
11.07.2020 13:29 Ответить
Не в курсе.
показать весь комментарий
11.07.2020 16:03 Ответить
начальник ПФС или нач.столовой, враз все вр*сраются!! и потом пару недель хлоркой моют всё от входных дверей до оконных рам
показать весь комментарий
11.07.2020 19:44 Ответить
Володя Ульянов был несколько ...."удивленный": вышел с мавзолея .. смотреть Матиаса РустаНа Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки - Цензор.НЕТ 582
показать весь комментарий
10.07.2020 22:34 Ответить
Мне кажется он "к верху ногами" летит.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:46 Ответить
То Шо б кацапню с толку сбить
показать весь комментарий
10.07.2020 21:53 Ответить
Перекрестись...полегчает...
показать весь комментарий
10.07.2020 22:00 Ответить
главное что бы его полёты способствовали выносу русни вперёд ногами.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:09 Ответить
Браво! Молодцы! Бог в помощь....
показать весь комментарий
10.07.2020 21:53 Ответить
Я даже не читая знал, что не ударный. Нам Путин не разрешает.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:53 Ответить
Где ХАИ? Где весь потенциал авиастроения Украины? На кладбище или по пути туда.
Скоты угробили страну,угробили судостроение, авиастроение, ЮжМаш,Турбоатом, а радиопромышленности вообще нет. Совок плох?
Отказались бы 30 лет назад от всего, что произвел совок, так нет же до сих пор дерибанят . Так какой строй лучше?
показать весь комментарий
10.07.2020 21:55 Ответить
С#ка, ти тут це на совєтском компьютере постишь? Чи в тебе совєтский смартфон?
С#ука, в сссрє, це йшло як «нєзаконноє владєніє інформаціонно -множитєльной тєхнікой і срєдствамі связі» і ти через півгодини б уже сидів у відділенні КДБ і пускав соплі, перед опером, доказуючи що ти не собирався свєргать совєтскую власть.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:04 Ответить
навіть механічна друкарська машинка була на обліку у кдб
показать весь комментарий
10.07.2020 23:12 Ответить
Разом з контрольним текстом на папірці - зразком шрифту цієї машинки.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:16 Ответить
При совке все это и было угроблено, самим совком, + к названному еще и пищевая промышленность, сельское хозяйство, это после подыхания совка кое-как подняли, а названное выше просто не может работать, так как рассчитано на совковые лекала, а скоты типа кучмы это все вместо перезагрузки разворовали, ибо последнее устраивало их тупого совкового избирателя.
Как-то так, в общих чертах.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:06 Ответить
Уходи.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:13 Ответить
Сказать нечего, да? Выйдите сначала на уровень 1991 года, потом писеть будете про хреновый совок, пересажайте всех кто разворовывал Украину. Слабо? Так нечего тогда кивать, на то, что сами не умеете, заробитчане мировые, а Украина в нищете.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:52 Ответить
а ти хто? чумазєй?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:59 Ответить
Я ЧЕЛОВЕК,украинец,в отличие от тебя лаптежника кацапа. На руском пишу, чтоб тебе понятней было ЦАП.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:07 Ответить
то якого ти, українець, таке відсторонене і агресивне до всього українського... совкодроч, то ясно, але з яких іпенів ти тут з'явилося? ще й кацапом обзиваєшся
пиши українською, це український ресурс і тут рідну мову всі добре розуміють
показать весь комментарий
10.07.2020 23:19 Ответить
Ти хохломанкурт, з тих, що коли у 90-ті, знаходились адекватні, і пропонували російську комплектовку замінювати на європейську, то ви кричали : «Ви что, хотіте нарушить дружбу с русскімі братьямі ?!», і от так, ЗГНОЇЛИ СУПЕР ВТА Ан-70, с#ки, бо россія умисне припинила тоді поставки комплектрвки на нього. Ботж «Нєльзя допустіть, что б етот самолет достался НАТО !»
І так, у всьому.
А зараз ви ллєте крокодилячі сльози ?!
С#КИ !
показать весь комментарий
10.07.2020 23:26 Ответить
Ты в авиапромышленности работал?
100% нет. Смена комплектующих это вновь прохождение всех преград, испытаний, разрешений для запуска самолёта в серию. И только со стороны кажется, что все так просто. Самая консервативная промышленность это самолетостроение.
Но ты же умник это не знаешь, правда ДА?
показать весь комментарий
10.07.2020 23:33 Ответить
РАБОТАЛ.
Школота ти диванно - шарійовська.
РАБОТАЛ.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:45 Ответить
Ну я працюю. Пройти юридичну формальщину складніше, ніж розробити саму техніку, це правда. Але консервативний авіапром- мертвий авіапром
показать весь комментарий
11.07.2020 00:03 Ответить
Та ну.
То справа окремої структури, яка займається сертифікацією.
А не конструкторів, чи виробничників..
показать весь комментарий
11.07.2020 11:00 Ответить
Якщо у вас не приватна компанія з мінімумом працівників
показать весь комментарий
11.07.2020 11:05 Ответить
І навіть якщо цим займаються окремі спеціально підготовлені люди- все одно це дуже марудна і часто безглузда річ. Купа знайомих інженерів скаржиться на бюрократію
показать весь комментарий
11.07.2020 16:17 Ответить
комуняки і червоні директори тупо і розпиляли те, чим керували..
що не працює - здали на брухт, що працювало - продали бандюкам..
показать весь комментарий
10.07.2020 23:15 Ответить
Русские приделяют очень много внимания РЭБ и неплохо , что минимизирована возможность сбить с курса.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:59 Ответить
,,радиопромышленности" да, да 89год, на ПЛ класса ..ДЕЛЬФИН" ПРОЭКТ 667 БДРМ АППАРАТУРА НА 50% ЛАМПОВАЯ, а та шо нет так то была Чехословацкая=))
показать весь комментарий
10.07.2020 22:01 Ответить
А сейчас на наших подлодках чья электроника?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:10 Ответить
У нас подлодок нет.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:15 Ответить
В курсе я... Масштабы деградации поражают.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:16 Ответить
Просрали все полимеры.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:20 Ответить
Последнее слово даже лишнее. Просрали всё - так точнее.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:23 Ответить
Это естественный переход от социализма к капитализму, украли и продали всё что можно было продать.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:26 Ответить
Ламповая электроника не так подвержена нейтронной бомбе с радиоимпульсом.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:16 Ответить
Сорри, электромагнитная.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:19 Ответить
может всё таки электромагнитным! но нейтронная бомба не имеет такого импульса или практически не имеет.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:35 Ответить
Я ошибся и исправился. Нейтронная наоборот против живой силы.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:42 Ответить
В процессоре Cerebras Wafer Scale Engine 1,2 трлн транзисторов. А что мы паяли в 70-х.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:21 Ответить
Кибернетика в Киеве была успешна, Глушков. Партия не оценила, и не влила тонны нефти. В итоге Штаты подхватили знамя кибернетики.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:25 Ответить
Можешь перечислить аппаратуру на р/лампах, на каких р/лампах, их тип?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:58 Ответить
Не помню, у меня в 70-е были модули систем управления с лампами размером с батарейку ААА, даже чуть меньше. Распаянные кубиками.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:03 Ответить
Скорее всего там маркировки не было, не помню уже, сорри.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:04 Ответить
Принято, у самого память в дырах, но в связи последний на р/лампах был "КИТ"- Р250 и его модификации. Далее пошло все на транзисторах и микросхемах.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:15 Ответить
Я не за связь, далёк от этого. Я за системы управления ракет. Типа 8К67
показать весь комментарий
10.07.2020 23:22 Ответить
15А18 вот уже не помню, мож и полупроводниковая была.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:25 Ответить
На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки - Цензор.НЕТ 9258типа такого
показать весь комментарий
10.07.2020 23:09 Ответить
Радиоинженерного образования!!!!
показать весь комментарий
10.07.2020 23:18 Ответить
Физтех ДНУ. 1979-1984
показать весь комментарий
10.07.2020 23:23 Ответить
так то скоріш ракетник...
показать весь комментарий
10.07.2020 23:30 Ответить
Да, под ЮМЗ выпускались.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:31 Ответить
Кстати у вас дома наверняка есть один аппарат построенный на лампе (а если даже у вас нету, есть у 90% семей). Знаете какой?
показать весь комментарий
10.07.2020 23:46 Ответить
мікрохвильовка
показать весь комментарий
11.07.2020 00:00 Ответить
2/3 - удивляются узнав что она ламповая.

Лет 5 назад начинал делать ламповый УНЧ на четырёх 6Р3С. Мыши погрызли выходной трансформатор. Так и не доделал.
показать весь комментарий
11.07.2020 00:30 Ответить
Це дуже гарний апарат. Принаймні як літак
показать весь комментарий
11.07.2020 00:06 Ответить
Украина может разрабатывать море разных ракет всех видов и сделать главным своим вооружением их! Чтобы Украина ракетами могла разносить все в небе, в воде и под водой и на земле!!!
показать весь комментарий
11.07.2020 00:08 Ответить
для этого, нужно, что бы в Украине был Президент, а не Ишак Оманский. Ну и конечно Кровавый, как без него....
показать весь комментарий
11.07.2020 00:15 Ответить
Министр Обороны нужен хороший! А президентский пост вообще надо убрать! И Раду убрать тоже и вместо Рады ввести прямую демократию! И сделать главными менеджерами страны министров! Который каждый будет работать на свою отрасль! И народ еще сможет увольнять при помощи прямой демократии любого министра, если тот очевидно не будет справляться. Только так можно сделать сильное государство!
показать весь комментарий
11.07.2020 00:20 Ответить
Нужно еще сделать весь народ способный защищать страну в Украине! Нужно весь народ обучать военному делу и нужно вооружать всю страну! Потому что все великие страны мира в любом отрезке времени были великие, если у них была великая Армия! Украине нужна сильная Армия и нужно подкрепить мощь Ядерным статусом! Для создания ядерных ракет у Украины все есть! А на сильные страны не нападают!
показать весь комментарий
11.07.2020 00:26 Ответить
Тобі треба до IgorL.
показать весь комментарий
11.07.2020 19:30 Ответить
Я не спец. Но... Хвостовое оперение не придется менять после каждой посадки?
показать весь комментарий
11.07.2020 01:35 Ответить
 
 