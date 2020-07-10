На Днепропетровщине во время учений испытали новый отечественный беспилотный комплекс воздушной разведки. ФОТО
В Днепропетровской области во время двусторонних командно-штабных учений на практике были применены новейшие средства воздушной разведки отечественного производства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Восток".
Украинские беспилотные авиационные комплексы производства "Скаетон" выполняли задачи по выявлению и наблюдению за объектами условного противника с предоставлением в реальном времени информации о местонахождении цели для нанесения удара с воздуха. БПАК предназначен для использования в гражданских и военных сферах для выполнения тактических разведывательных и поисковых операций в течение 24 часов при крейсерской скорости 120 км/ч.
Технически минимизирована возможность обнаружения элементов комплекса вражескими средствами радиолокационной разведки: учтено, что навигация с помощью GPS в зоне боевых действий малоэффективна, следовательно, комплекс максимально GPS-независимым. Оотносительно небольшой размер летательного аппарата и конструкция делает его приактически "невидимым" для врага с земли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прелестно....
сначала погранцы его засекли и инфа пошла, а потом все тихо начали всер*ться, было похоже как от обычной трусливой тупости так до профессионального саботажа. Потому как бойцы на точке сказали, что принять его было на раз два, но очень много но но
как ушёл с радаров, сидели все как обос*аные гуси. Говорил, нас загоняли тренировками, ложными целями, тревогами итд, и здесь заходит реальная Цель, ну и уходит))
вот самолёт Руста, чёрт ты заречанский
он летел на высоте 100км? умник ты хренов
почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_172 ТТХ просвети свой уставший мозг!!
Скоты угробили страну,угробили судостроение, авиастроение, ЮжМаш,Турбоатом, а радиопромышленности вообще нет. Совок плох?
Отказались бы 30 лет назад от всего, что произвел совок, так нет же до сих пор дерибанят . Так какой строй лучше?
С#ука, в сссрє, це йшло як «нєзаконноє владєніє інформаціонно -множитєльной тєхнікой і срєдствамі связі» і ти через півгодини б уже сидів у відділенні КДБ і пускав соплі, перед опером, доказуючи що ти не собирався свєргать совєтскую власть.
Как-то так, в общих чертах.
пиши українською, це український ресурс і тут рідну мову всі добре розуміють
І так, у всьому.
А зараз ви ллєте крокодилячі сльози ?!
С#КИ !
100% нет. Смена комплектующих это вновь прохождение всех преград, испытаний, разрешений для запуска самолёта в серию. И только со стороны кажется, что все так просто. Самая консервативная промышленность это самолетостроение.
Но ты же умник это не знаешь, правда ДА?
Школота ти диванно - шарійовська.
РАБОТАЛ.
То справа окремої структури, яка займається сертифікацією.
А не конструкторів, чи виробничників..
що не працює - здали на брухт, що працювало - продали бандюкам..
Лет 5 назад начинал делать ламповый УНЧ на четырёх 6Р3С. Мыши погрызли выходной трансформатор. Так и не доделал.