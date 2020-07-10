На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки. ФОТО

У Дніпропетровській області під час двосторонніх командно-штабних навчань на практиці було застосовано новітні засоби повітряної розвідки вітчизняного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Схід".

Українські безпілотні авіаційні комплекси виробництва "Скаетон" виконували завдання з виявлення і спостереження за об'єктами умовного противника з наданням у реальному часі інформації про місце перебування цілі для нанесення удару з повітря. БПАК призначений для використання в цивільних і військових сферах для виконання тактичних розвідувальних і пошукових операцій упродовж 24 годин при крейсерській швидкості 120 км/год.

Технічно мінімізована можливість виявлення елементів комплексу ворожими засобами радіолокаційної розвідки: враховано, що навігація за допомогою GPS у зоні бойових дій малоефективна, отже, комплекс є максимально GPS-незалежним. Відносно невеликий розмір літального апарату і конструкція робить його практично "невидимим" для ворога з землі.

