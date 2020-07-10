УКР
На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки. ФОТО

У Дніпропетровській області під час двосторонніх командно-штабних навчань на практиці було застосовано новітні засоби повітряної розвідки вітчизняного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Схід".

На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки 01

Українські безпілотні авіаційні комплекси виробництва "Скаетон" виконували завдання з виявлення і спостереження за об'єктами умовного противника з наданням у реальному часі інформації про місце перебування цілі для нанесення удару з повітря. БПАК призначений для використання в цивільних і військових сферах для виконання тактичних розвідувальних і пошукових операцій упродовж 24 годин при крейсерській швидкості 120 км/год.

Технічно мінімізована можливість виявлення елементів комплексу ворожими засобами радіолокаційної розвідки: враховано, що навігація за допомогою GPS у зоні бойових дій малоефективна, отже, комплекс є максимально GPS-незалежним. Відносно невеликий розмір літального апарату і конструкція робить його практично "невидимим" для ворога з землі.

Читайте також: Українські інженери розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200", - Укроборонпром

+21
С#ка, ти тут це на совєтском компьютере постишь? Чи в тебе совєтский смартфон?
С#ука, в сссрє, це йшло як «нєзаконноє владєніє інформаціонно -множитєльной тєхнікой і срєдствамі связі» і ти через півгодини б уже сидів у відділенні КДБ і пускав соплі, перед опером, доказуючи що ти не собирався свєргать совєтскую власть.
10.07.2020 22:04 Відповісти
+10
навіть механічна друкарська машинка була на обліку у кдб
10.07.2020 23:12 Відповісти
+7
Вообщем, может слетать с Харькова на Москву, туда и обратно, два раза !!!
Прелестно....
10.07.2020 21:39 Відповісти
кстати! а правда смог бы долететь до моцквы? в 87м Матиас Руст смог, совковое ПВО обосралось по полной
показати весь коментар
10.07.2020 22:00 Відповісти
Оно не обосралось, приказа не было.
показати весь коментар
10.07.2020 22:12 Відповісти
я Вам скажу больше у меня родственники служили в частях ПВО в зоне которых он пролетал,

сначала погранцы его засекли и инфа пошла, а потом все тихо начали всер*ться, было похоже как от обычной трусливой тупости так до профессионального саботажа. Потому как бойцы на точке сказали, что принять его было на раз два, но очень много но но
показати весь коментар
10.07.2020 22:36 Відповісти
+++
показати весь коментар
10.07.2020 22:39 Відповісти
А який сенс в тому щоб літати 24 години та ще й з цивільною попсовою оптикою? Хто буде 24 години управляти цим БПЛА і обробляти інформацію з нього? Мені здається що потрібно брати дешеві БПЛА Касьянова по 10 тис. доларів і не паритись!
показати весь коментар
10.07.2020 23:09 Відповісти
краще розкажи нам про «радари на Джавелінах»
показати весь коментар
10.07.2020 23:47 Відповісти
Думаю это была не тупость, а политическая необходимость, перед этим зафигачили корейский самолёт.
показати весь коментар
10.07.2020 22:40 Відповісти
я не помню всех слов, которые рассказывал родственник, после развала, начал говорить по полной, так, вот офицеры на точке слов не находили, были одни маты, он был сержантом.
как ушёл с радаров, сидели все как обос*аные гуси. Говорил, нас загоняли тренировками, ложными целями, тревогами итд, и здесь заходит реальная Цель, ну и уходит))
показати весь коментар
10.07.2020 22:45 Відповісти
да ты не Пушкин! ты Андерсен!
показати весь коментар
10.07.2020 22:46 Відповісти
мелко берёте, Пришвин, мля, только Пришвин мог так красиво описать природу
показати весь коментар
10.07.2020 22:52 Відповісти
шо ти мелеш?...висота польоту руста була недосяжна на той час ні для ракет ні для винищувачів ссср...от і вся перевірка в завданні руста...
показати весь коментар
11.07.2020 15:34 Відповісти
Валерик, скажи, ты 3,14дорас или просто у*бан малолетний!???

вот самолёт Руста, чёрт ты заречанский
он летел на высоте 100км? умник ты хренов
почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_172 ТТХ просвети свой уставший мозг!!

На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки - Цензор.НЕТ 9039
показати весь коментар
11.07.2020 19:37 Відповісти
а..а Мише было интересно, чё там ему прилетит!?
показати весь коментар
10.07.2020 22:54 Відповісти
им даже что бы обосраться приказ нужен!?
показати весь коментар
10.07.2020 23:39 Відповісти
Коля, ты служил? В армии всё по приказам делается. Иначе это сброд а не Армия.
показати весь коментар
10.07.2020 23:42 Відповісти
Solomon, а кто отдаёт приказы на "обосралось"?
показати весь коментар
11.07.2020 13:29 Відповісти
Не в курсе.
показати весь коментар
11.07.2020 16:03 Відповісти
начальник ПФС или нач.столовой, враз все вр*сраются!! и потом пару недель хлоркой моют всё от входных дверей до оконных рам
показати весь коментар
11.07.2020 19:44 Відповісти
Володя Ульянов был несколько ...."удивленный": вышел с мавзолея .. смотреть Матиаса РустаНа Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки - Цензор.НЕТ 582
показати весь коментар
10.07.2020 22:34 Відповісти
Мне кажется он "к верху ногами" летит.
показати весь коментар
10.07.2020 21:46 Відповісти
Перекрестись...полегчает...
показати весь коментар
10.07.2020 22:00 Відповісти
главное что бы его полёты способствовали выносу русни вперёд ногами.
показати весь коментар
10.07.2020 22:09 Відповісти
Браво! Молодцы! Бог в помощь....
показати весь коментар
10.07.2020 21:53 Відповісти
Я даже не читая знал, что не ударный. Нам Путин не разрешает.
показати весь коментар
10.07.2020 21:53 Відповісти
Где ХАИ? Где весь потенциал авиастроения Украины? На кладбище или по пути туда.
Скоты угробили страну,угробили судостроение, авиастроение, ЮжМаш,Турбоатом, а радиопромышленности вообще нет. Совок плох?
Отказались бы 30 лет назад от всего, что произвел совок, так нет же до сих пор дерибанят . Так какой строй лучше?
показати весь коментар
10.07.2020 21:55 Відповісти
10.07.2020 22:04 Відповісти
навіть механічна друкарська машинка була на обліку у кдб
показати весь коментар
10.07.2020 23:12 Відповісти
Разом з контрольним текстом на папірці - зразком шрифту цієї машинки.
показати весь коментар
10.07.2020 23:16 Відповісти
При совке все это и было угроблено, самим совком, + к названному еще и пищевая промышленность, сельское хозяйство, это после подыхания совка кое-как подняли, а названное выше просто не может работать, так как рассчитано на совковые лекала, а скоты типа кучмы это все вместо перезагрузки разворовали, ибо последнее устраивало их тупого совкового избирателя.
Как-то так, в общих чертах.
показати весь коментар
10.07.2020 22:06 Відповісти
Уходи.
показати весь коментар
10.07.2020 22:13 Відповісти
Сказать нечего, да? Выйдите сначала на уровень 1991 года, потом писеть будете про хреновый совок, пересажайте всех кто разворовывал Украину. Слабо? Так нечего тогда кивать, на то, что сами не умеете, заробитчане мировые, а Украина в нищете.
показати весь коментар
10.07.2020 22:52 Відповісти
а ти хто? чумазєй?
показати весь коментар
10.07.2020 22:59 Відповісти
Я ЧЕЛОВЕК,украинец,в отличие от тебя лаптежника кацапа. На руском пишу, чтоб тебе понятней было ЦАП.
показати весь коментар
10.07.2020 23:07 Відповісти
то якого ти, українець, таке відсторонене і агресивне до всього українського... совкодроч, то ясно, але з яких іпенів ти тут з'явилося? ще й кацапом обзиваєшся
пиши українською, це український ресурс і тут рідну мову всі добре розуміють
показати весь коментар
10.07.2020 23:19 Відповісти
Ти хохломанкурт, з тих, що коли у 90-ті, знаходились адекватні, і пропонували російську комплектовку замінювати на європейську, то ви кричали : «Ви что, хотіте нарушить дружбу с русскімі братьямі ?!», і от так, ЗГНОЇЛИ СУПЕР ВТА Ан-70, с#ки, бо россія умисне припинила тоді поставки комплектрвки на нього. Ботж «Нєльзя допустіть, что б етот самолет достался НАТО !»
І так, у всьому.
А зараз ви ллєте крокодилячі сльози ?!
С#КИ !
показати весь коментар
10.07.2020 23:26 Відповісти
Ты в авиапромышленности работал?
100% нет. Смена комплектующих это вновь прохождение всех преград, испытаний, разрешений для запуска самолёта в серию. И только со стороны кажется, что все так просто. Самая консервативная промышленность это самолетостроение.
Но ты же умник это не знаешь, правда ДА?
показати весь коментар
10.07.2020 23:33 Відповісти
РАБОТАЛ.
Школота ти диванно - шарійовська.
РАБОТАЛ.
показати весь коментар
10.07.2020 23:45 Відповісти
Ну я працюю. Пройти юридичну формальщину складніше, ніж розробити саму техніку, це правда. Але консервативний авіапром- мертвий авіапром
показати весь коментар
11.07.2020 00:03 Відповісти
Та ну.
То справа окремої структури, яка займається сертифікацією.
А не конструкторів, чи виробничників..
показати весь коментар
11.07.2020 11:00 Відповісти
Якщо у вас не приватна компанія з мінімумом працівників
показати весь коментар
11.07.2020 11:05 Відповісти
І навіть якщо цим займаються окремі спеціально підготовлені люди- все одно це дуже марудна і часто безглузда річ. Купа знайомих інженерів скаржиться на бюрократію
показати весь коментар
11.07.2020 16:17 Відповісти
комуняки і червоні директори тупо і розпиляли те, чим керували..
що не працює - здали на брухт, що працювало - продали бандюкам..
показати весь коментар
10.07.2020 23:15 Відповісти
Русские приделяют очень много внимания РЭБ и неплохо , что минимизирована возможность сбить с курса.
показати весь коментар
10.07.2020 21:59 Відповісти
,,радиопромышленности" да, да 89год, на ПЛ класса ..ДЕЛЬФИН" ПРОЭКТ 667 БДРМ АППАРАТУРА НА 50% ЛАМПОВАЯ, а та шо нет так то была Чехословацкая=))
показати весь коментар
10.07.2020 22:01 Відповісти
А сейчас на наших подлодках чья электроника?
показати весь коментар
10.07.2020 22:10 Відповісти
У нас подлодок нет.
показати весь коментар
10.07.2020 22:15 Відповісти
В курсе я... Масштабы деградации поражают.
показати весь коментар
10.07.2020 22:16 Відповісти
Просрали все полимеры.
показати весь коментар
10.07.2020 22:20 Відповісти
Последнее слово даже лишнее. Просрали всё - так точнее.
показати весь коментар
10.07.2020 22:23 Відповісти
Это естественный переход от социализма к капитализму, украли и продали всё что можно было продать.
показати весь коментар
10.07.2020 22:26 Відповісти
Ламповая электроника не так подвержена нейтронной бомбе с радиоимпульсом.
показати весь коментар
10.07.2020 22:16 Відповісти
Сорри, электромагнитная.
показати весь коментар
10.07.2020 22:19 Відповісти
может всё таки электромагнитным! но нейтронная бомба не имеет такого импульса или практически не имеет.
показати весь коментар
10.07.2020 22:35 Відповісти
Я ошибся и исправился. Нейтронная наоборот против живой силы.
показати весь коментар
10.07.2020 22:42 Відповісти
В процессоре Cerebras Wafer Scale Engine 1,2 трлн транзисторов. А что мы паяли в 70-х.
показати весь коментар
10.07.2020 22:21 Відповісти
Кибернетика в Киеве была успешна, Глушков. Партия не оценила, и не влила тонны нефти. В итоге Штаты подхватили знамя кибернетики.
показати весь коментар
10.07.2020 22:25 Відповісти
Можешь перечислить аппаратуру на р/лампах, на каких р/лампах, их тип?
показати весь коментар
10.07.2020 22:58 Відповісти
Не помню, у меня в 70-е были модули систем управления с лампами размером с батарейку ААА, даже чуть меньше. Распаянные кубиками.
показати весь коментар
10.07.2020 23:03 Відповісти
Скорее всего там маркировки не было, не помню уже, сорри.
показати весь коментар
10.07.2020 23:04 Відповісти
Принято, у самого память в дырах, но в связи последний на р/лампах был "КИТ"- Р250 и его модификации. Далее пошло все на транзисторах и микросхемах.
показати весь коментар
10.07.2020 23:15 Відповісти
Я не за связь, далёк от этого. Я за системы управления ракет. Типа 8К67
показати весь коментар
10.07.2020 23:22 Відповісти
15А18 вот уже не помню, мож и полупроводниковая была.
показати весь коментар
10.07.2020 23:25 Відповісти
На Дніпропетровщині під час навчань випробували новий вітчизняний безпілотний комплекс повітряної розвідки - Цензор.НЕТ 9258типа такого
показати весь коментар
10.07.2020 23:09 Відповісти
Радиоинженерного образования!!!!
показати весь коментар
10.07.2020 23:18 Відповісти
Физтех ДНУ. 1979-1984
показати весь коментар
10.07.2020 23:23 Відповісти
так то скоріш ракетник...
показати весь коментар
10.07.2020 23:30 Відповісти
Да, под ЮМЗ выпускались.
показати весь коментар
10.07.2020 23:31 Відповісти
Кстати у вас дома наверняка есть один аппарат построенный на лампе (а если даже у вас нету, есть у 90% семей). Знаете какой?
показати весь коментар
10.07.2020 23:46 Відповісти
мікрохвильовка
показати весь коментар
11.07.2020 00:00 Відповісти
2/3 - удивляются узнав что она ламповая.

Лет 5 назад начинал делать ламповый УНЧ на четырёх 6Р3С. Мыши погрызли выходной трансформатор. Так и не доделал.
показати весь коментар
11.07.2020 00:30 Відповісти
Це дуже гарний апарат. Принаймні як літак
показати весь коментар
11.07.2020 00:06 Відповісти
Украина может разрабатывать море разных ракет всех видов и сделать главным своим вооружением их! Чтобы Украина ракетами могла разносить все в небе, в воде и под водой и на земле!!!
показати весь коментар
11.07.2020 00:08 Відповісти
для этого, нужно, что бы в Украине был Президент, а не Ишак Оманский. Ну и конечно Кровавый, как без него....
показати весь коментар
11.07.2020 00:15 Відповісти
Министр Обороны нужен хороший! А президентский пост вообще надо убрать! И Раду убрать тоже и вместо Рады ввести прямую демократию! И сделать главными менеджерами страны министров! Который каждый будет работать на свою отрасль! И народ еще сможет увольнять при помощи прямой демократии любого министра, если тот очевидно не будет справляться. Только так можно сделать сильное государство!
показати весь коментар
11.07.2020 00:20 Відповісти
Нужно еще сделать весь народ способный защищать страну в Украине! Нужно весь народ обучать военному делу и нужно вооружать всю страну! Потому что все великие страны мира в любом отрезке времени были великие, если у них была великая Армия! Украине нужна сильная Армия и нужно подкрепить мощь Ядерным статусом! Для создания ядерных ракет у Украины все есть! А на сильные страны не нападают!
показати весь коментар
11.07.2020 00:26 Відповісти
Тобі треба до IgorL.
показати весь коментар
11.07.2020 19:30 Відповісти
Я не спец. Но... Хвостовое оперение не придется менять после каждой посадки?
показати весь коментар
11.07.2020 01:35 Відповісти
 
 